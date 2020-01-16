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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 01:29
Кармелюк написав: andrein написав:Kudrjavuy
Ясно и чётко.
Що або хто може примусити людину дивитись Беркута або Шарія?
Всі хто знає - дайте відповідь! Дуже цікаво!
Сейчас уже не те времена, когда мозги могли насиловать одним или двумя телеканалами, под чутким руководством людей в погонах. Не так ли , пан майор ?
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 01:45
Puente написав:ЛАД
Не бачив про питання - як визначаю кого - напевно швиденько витерли ...
Возможно, глюки форума, как было у меня с постом Кудрявого.
См. viewtopic.php?p=4843445#p4843445
Спробую по пунктам .
Про україно- та москво- - насправді Ви реально це і самі розумієте ( і всі розуміють ) , але робите вигляд , що офіційно не сформульоване поняття незрозуміле . Але оскільки ці понняття лежать в області взаємовідносин та почуттів - то вони математично не алгоритмізуються - а значить досить розпливчасті . Але - існують певні лінії - в залежності від свого місця ( чи не свого - а оціночно - когось ) ти і визначаєшся . Насправді вони стандартні - мова , культура , історія , релігія , традиції і т.д. От оце все є українське , є російське , як для нас - є ще й радянське . Історично ці всі лінії рухаються , зміщаються .
До 2014 лінія проходила там , а після - тут . Так як "провокаційне" питання - Крим чий ...
Линии существуют. И понятия, как по мне, достаточно ясные.
Но тут у Вас очень расплывчато и абстрактно, поэтому обсуждать нечего.
Кстати, "Крим чий" совсем не обязательно может служить водоразделом для определения украинофоба и москвофила.
Вопросы к Вам возникли в связи с конкретными
названными Вами цифрами. Здесь же Вы пишете крайне неконкретно.
Російська мова в житті України . Ви справді бачите її необхідність ? Не використання ( використовувати її будуть ще дуже довго ) - саме необхідність . Необхідність англійської я бачу . Російської - ні . Українська - для України своя , абсолютно всі знають .
Необходимости не вижу. Но и английский для подавляющего большинства необходимым не является.
Не подскажете является ли необходимым, к примеру, французский в Канаде?
Русский для многих просто родной язык. Он необходим?
У нас очень много русской литературы. Как художественной, так и специальной. Сомневаюсь, что кто-то возьмётся переводить на украинский и издавать, например, 9-томник теорфизики Ландау-Лифшица.
Грамотність - насправді і не сперечаюся . Показник загальний . Просто життя веде в той бік - що такий показник просто зникне . Вже зараз це такий собі атавізм - молодь на це не дивиться майже ніде . Немає коректорів та редакторів скрізь , де щось друкується ( хоча б на клавіатурі ) . І претензії виникають тільки щодо офіційого ... Або коли пристають просто ...
По-моему, это говорит только об общем снижении уровня культуры.
А молодь ...
Недавно заходил в школу за внуком. В вестибюле школы
сидели несколько ребят. Мальчики и девочки. Где-то 7-9 класс. Дурачились, разговаривали. Матом. Не ругались, просто общались.
Не хочу сказать, что в мои школьные годы мата не было, но при девочках всё же старались сдерживаться. И на улице тоже.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 02:06
freeze написав:
yanyura написав:freeze
А чем 18-летние "срочники" лучше/хуже 18-летних "контрактников", что это вызвало такую резкую критику от вас (и не только от вас) по поводу именно возраста "срочников"?
...........
Контрактники идут осознанно в армию, а срочников в большинстве случаев отлавливают по кустам, кто победнее тот попался, где то писали, что в прошлом призыве 92 процента призывников не явились в военкоматы в какой то области.
Все, что нужно знать о срочниках.
Да и используются они в основном для тягловых разгрузочных работ, торчания в караулах и прочих чернорабочих действий, такая себе служба сродни году принудительных работ.
В программе Зеленского отдельным пунктом было переход на профессиональную армию, а не расширение призыва аматорских юнцов. И здесь надул, как и почти по всем предвыборным обещаниям. Красиво развел.
Всё это хорошо.
Но мы вроде как воюющая страна, потерявшая часть территории.
Такое "горячее" желание защищать Родину свидетельствует ... Много о чём свидетельствует.
Тем более после "революции достоинства". Французы после революции захватили всю Европу.
Может, я плохо знаю историю, но такого "горячего" желания защищать Родину не припоминаю.
P.s. Насчёт "контрактники идут осознанно в армию" в 18 лет
это Вы сильно!
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 02:19
ЛАД Интересная у Вас беседа. Ваш собеседник, зная что Вы русскоговорящий, Вам заявляет, что русский язык в Украине не нужен. Т.е он за Вас уже решил. Как большинство представителей данной категории, считает вправе решать, на каком языке Вам говорить, кому и что делать. Это просто дно...
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 02:25
YKK написав:ЛАД
Интересная у Вас беседа. Ваш собеседник, зная что Вы русскоговорящий, Вам заявляет, что русский язык в Украине не нужен. Т.е он за Вас уже решил. Как большинство представителей данной категории, считает вправе решать, на каком языке Вам говорить, кому и что делать. Это просто дно...
Я смотрю там на Западной Украине решили, что они Божий народ.
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