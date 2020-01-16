Сейчас уже не те времена, когда мозги могли насиловать одним или двумя телеканалами, под чутким руководством людей в погонах. Не так ли , пан майор ?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 01:29
Сейчас уже не те времена, когда мозги могли насиловать одним или двумя телеканалами, под чутким руководством людей в погонах. Не так ли , пан майор ?
Додано: П'ят 17 січ, 2020 01:45
Возможно, глюки форума, как было у меня с постом Кудрявого.
См. viewtopic.php?p=4843445#p4843445
Линии существуют. И понятия, как по мне, достаточно ясные.
Но тут у Вас очень расплывчато и абстрактно, поэтому обсуждать нечего.
Кстати, "Крим чий" совсем не обязательно может служить водоразделом для определения украинофоба и москвофила.
Вопросы к Вам возникли в связи с конкретными названными Вами цифрами. Здесь же Вы пишете крайне неконкретно.
Необходимости не вижу. Но и английский для подавляющего большинства необходимым не является.
Не подскажете является ли необходимым, к примеру, французский в Канаде?
Русский для многих просто родной язык. Он необходим?
У нас очень много русской литературы. Как художественной, так и специальной. Сомневаюсь, что кто-то возьмётся переводить на украинский и издавать, например, 9-томник теорфизики Ландау-Лифшица.
По-моему, это говорит только об общем снижении уровня культуры.
А молодь ...
Недавно заходил в школу за внуком. В вестибюле школы сидели несколько ребят. Мальчики и девочки. Где-то 7-9 класс. Дурачились, разговаривали. Матом. Не ругались, просто общались.
Не хочу сказать, что в мои школьные годы мата не было, но при девочках всё же старались сдерживаться. И на улице тоже.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 02:06
Всё это хорошо.
Но мы вроде как воюющая страна, потерявшая часть территории.
Такое "горячее" желание защищать Родину свидетельствует ... Много о чём свидетельствует.
Тем более после "революции достоинства". Французы после революции захватили всю Европу.
Может, я плохо знаю историю, но такого "горячего" желания защищать Родину не припоминаю.
P.s. Насчёт "контрактники идут осознанно в армию" в 18 лет это Вы сильно!
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 02:19
ЛАД Интересная у Вас беседа. Ваш собеседник, зная что Вы русскоговорящий, Вам заявляет, что русский язык в Украине не нужен. Т.е он за Вас уже решил. Как большинство представителей данной категории, считает вправе решать, на каком языке Вам говорить, кому и что делать. Это просто дно...
Додано: П'ят 17 січ, 2020 02:25
Я смотрю там на Западной Украине решили, что они Божий народ.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 03:18
Хвилиночку...що означає "там"? Ми - единий нарід! Від заходу до сходу. Те що присутні регіональні особливості, це факт. Регіональні особливості виникли історично, але це не привід казати, що вони непримиренно антогонистичні. І якщо бандюки регіональні стравлюють між собою людей, то чого нам ділити між собою і розпалювати ворожнечу? А те що радикальні, ксенофобські погляди існують, це теж факт. Але в кожній хаті лайна по лопаті. І по окремим персонажам не треба малювати загальну картину певного регіона країни. Це брак освіти і виховання. Розумна і культурна людина завжди знайде спільну мову з іншою культурною людиною, будь якої національності, тим паче з людиною однієї національності.
Немає конфлікту культур. Є конфлікт безкультур'я.(с)
Востаннє редагувалось Козак-характерник в П'ят 17 січ, 2020 03:37, всього редагувалось 1 раз.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 03:36
Да, но по этим *г**** судят и об остальных.
Кроме того, эти *г**** пытаются присвоить себе право судить о том, кто патриот, а кто "украинофоб". (Если что, это совсем не о Puente).
Кстати, в видео в посте Кудрявого viewtopic.php?p=4844269#p4844269 Беркут во многом ошибся. Но он правильно говорил о молодёжи на Зап. Украине, кот. легко может встать под знамёна радикалов. И точно так же с другой стороны Украины. К сожалению, так и случилось.
P.s. Интересно, "гавнюки" проходят нормально, а русский вариант - "гам_нюки" - режет беспощадно.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 17 січ, 2020 03:42, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 03:40
Я там лайливе слово прибрав... Погарячкував...Впав в гординю і гріх засудження. Я до того і кажу, що не треба гарячкувати і робити поспішні висновки про певний регіон чи взагалі про іншу країну, з висловлювань окремих ксенофобськи налаштованих персонажів. Дай нам Боже терпіння і розуміння!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 03:48
Козак-характерник
Беда не в слове.
Беда именно в том, что эти ребята очень хотят присвоить себе абсолютную непогрешимость и абсолютное право судить остальных.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 03:50
Істина одна. В моєму підписі...
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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