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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5225522652275228 Додано: П'ят 17 січ, 2020 01:29 Кармелюк написав: andrein написав: Kudrjavuy



Ясно и чётко.



Ясно и чётко.

Що або хто може примусити людину дивитись Беркута або Шарія?

Всі хто знає - дайте відповідь! Дуже цікаво! Що або хто може примусити людину дивитись Беркута або Шарія?Всі хто знає - дайте відповідь! Дуже цікаво!



Сейчас уже не те времена, когда мозги могли насиловать одним или двумя телеканалами, под чутким руководством людей в погонах. Не так ли , пан майор ? Сейчас уже не те времена, когда мозги могли насиловать одним или двумя телеканалами, под чутким руководством людей в погонах. Не так ли , пан майор ? andrein Повідомлень: 616 З нами з: 21.10.12 Подякував: 5 раз. Подякували: 158 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 січ, 2020 01:45 Puente написав: ЛАД

Не бачив про питання - як визначаю кого - напевно швиденько витерли ... Не бачив про питання - як визначаю кого - напевно швиденько витерли ...

Возможно, глюки форума, как было у меня с постом Кудрявого.

См.



Спробую по пунктам .

Про україно- та москво- - насправді Ви реально це і самі розумієте ( і всі розуміють ) , але робите вигляд , що офіційно не сформульоване поняття незрозуміле . Але оскільки ці понняття лежать в області взаємовідносин та почуттів - то вони математично не алгоритмізуються - а значить досить розпливчасті . Але - існують певні лінії - в залежності від свого місця ( чи не свого - а оціночно - когось ) ти і визначаєшся . Насправді вони стандартні - мова , культура , історія , релігія , традиції і т.д. От оце все є українське , є російське , як для нас - є ще й радянське . Історично ці всі лінії рухаються , зміщаються .

До 2014 лінія проходила там , а після - тут . Так як "провокаційне" питання - Крим чий ...

Линии существуют. И понятия, как по мне, достаточно ясные.

Но тут у Вас очень расплывчато и абстрактно, поэтому обсуждать нечего.

Кстати, "Крим чий" совсем не обязательно может служить водоразделом для определения украинофоба и москвофила.

Вопросы к Вам возникли в связи с конкретными названными Вами цифрами. Здесь же Вы пишете крайне неконкретно.





Російська мова в житті України . Ви справді бачите її необхідність ? Не використання ( використовувати її будуть ще дуже довго ) - саме необхідність . Необхідність англійської я бачу . Російської - ні . Українська - для України своя , абсолютно всі знають .

Необходимости не вижу. Но и английский для подавляющего большинства необходимым не является.

Не подскажете является ли необходимым, к примеру, французский в Канаде?

Русский для многих просто родной язык. Он необходим?

У нас очень много русской литературы. Как художественной, так и специальной. Сомневаюсь, что кто-то возьмётся переводить на украинский и издавать, например, 9-томник теорфизики Ландау-Лифшица.



Грамотність - насправді і не сперечаюся . Показник загальний . Просто життя веде в той бік - що такий показник просто зникне . Вже зараз це такий собі атавізм - молодь на це не дивиться майже ніде . Немає коректорів та редакторів скрізь , де щось друкується ( хоча б на клавіатурі ) . І претензії виникають тільки щодо офіційого ... Або коли пристають просто ...

По-моему, это говорит только об общем снижении уровня культуры.

А молодь ...

Недавно заходил в школу за внуком. В вестибюле школы сидели несколько ребят. Мальчики и девочки. Где-то 7-9 класс. Дурачились, разговаривали. Матом. Не ругались, просто общались.

Не хочу сказать, что в мои школьные годы мата не было, но при девочках всё же старались сдерживаться. И на улице тоже. Возможно, глюки форума, как было у меня с постом Кудрявого.См. viewtopic.php?p=4843445#p4843445 Линии существуют. И понятия, как по мне, достаточно ясные.Но тут у Вас очень расплывчато и абстрактно, поэтому обсуждать нечего.Кстати, "Крим чий" совсем не обязательно может служить водоразделом для определения украинофоба и москвофила.Вопросы к Вам возникли в связи сназванными Вами цифрами. Здесь же Вы пишете крайне неконкретно.Необходимости не вижу. Но и английский для подавляющего большинства необходимым не является.Не подскажете является ли необходимым, к примеру, французский в Канаде?Русский для многих просто родной язык. Он необходим?У нас очень много русской литературы. Как художественной, так и специальной. Сомневаюсь, что кто-то возьмётся переводить на украинский и издавать, например, 9-томник теорфизики Ландау-Лифшица.По-моему, это говорит только об общем снижении уровня культуры.А молодь ...Недавно заходил в школу за внуком. Всидели несколько ребят. Мальчики и девочки. Где-то 7-9 класс. Дурачились, разговаривали. Матом. Не ругались, просто общались.Не хочу сказать, что в мои школьные годы мата не было, но при девочках всё же старались сдерживаться. И на улице тоже. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15108 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4307 раз. Подякували: 4007 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 січ, 2020 02:06 freeze написав: yanyura написав: freeze

А чем 18-летние "срочники" лучше/хуже 18-летних "контрактников", что это вызвало такую резкую критику от вас (и не только от вас) по поводу именно возраста "срочников"?

...........



Контрактники идут осознанно в армию, а срочников в большинстве случаев отлавливают по кустам, кто победнее тот попался, где то писали, что в прошлом призыве 92 процента призывников не явились в военкоматы в какой то области.

Все, что нужно знать о срочниках.

Да и используются они в основном для тягловых разгрузочных работ, торчания в караулах и прочих чернорабочих действий, такая себе служба сродни году принудительных работ.

В программе Зеленского отдельным пунктом было переход на профессиональную армию, а не расширение призыва аматорских юнцов. И здесь надул, как и почти по всем предвыборным обещаниям. Красиво развел. Контрактники идут осознанно в армию, а срочников в большинстве случаев отлавливают по кустам, кто победнее тот попался, где то писали, что в прошлом призыве 92 процента призывников не явились в военкоматы в какой то области.Все, что нужно знать о срочниках.Да и используются они в основном для тягловых разгрузочных работ, торчания в караулах и прочих чернорабочих действий, такая себе служба сродни году принудительных работ.В программе Зеленского отдельным пунктом было переход на профессиональную армию, а не расширение призыва аматорских юнцов. И здесь надул, как и почти по всем предвыборным обещаниям. Красиво развел.

Всё это хорошо.

Но мы вроде как воюющая страна, потерявшая часть территории.

Такое "горячее" желание защищать Родину свидетельствует ... Много о чём свидетельствует.

Тем более после "революции достоинства". Французы после революции захватили всю Европу.

Может, я плохо знаю историю, но такого "горячего" желания защищать Родину не припоминаю.



P.s. Насчёт "контрактники идут осознанно в армию" в 18 лет это Вы сильно! Всё это хорошо.Но мы вроде как воюющая страна, потерявшая часть территории.Такое "горячее" желание защищать Родину свидетельствует ... Много о чём свидетельствует.Тем более после "революции достоинства". Французы после революции захватили всю Европу.Может, я плохо знаю историю, но такого "горячего" желания защищать Родину не припоминаю.P.s. Насчёт "контрактники идут осознанно в армию"это Вы сильно! Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15108 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4307 раз. Подякували: 4007 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 січ, 2020 02:19 ЛАД Интересная у Вас беседа. Ваш собеседник, зная что Вы русскоговорящий, Вам заявляет, что русский язык в Украине не нужен. Т.е он за Вас уже решил. Как большинство представителей данной категории, считает вправе решать, на каком языке Вам говорить, кому и что делать. Это просто дно... YKK

Повідомлень: 1270 З нами з: 30.10.13 Подякував: 321 раз. Подякували: 322 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 січ, 2020 02:25 YKK написав: ЛАД Интересная у Вас беседа. Ваш собеседник, зная что Вы русскоговорящий, Вам заявляет, что русский язык в Украине не нужен. Т.е он за Вас уже решил. Как большинство представителей данной категории, считает вправе решать, на каком языке Вам говорить, кому и что делать. Это просто дно... Интересная у Вас беседа. Ваш собеседник, зная что Вы русскоговорящий, Вам заявляет, что русский язык в Украине не нужен. Т.е он за Вас уже решил. Как большинство представителей данной категории, считает вправе решать, на каком языке Вам говорить, кому и что делать. Это просто дно...



Я смотрю там на Западной Украине решили, что они Божий народ. Я смотрю там на Западной Украине решили, что они Божий народ. andrein Повідомлень: 616 З нами з: 21.10.12 Подякував: 5 раз. Подякували: 158 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 січ, 2020 03:18 andrein написав: Я смотрю там на Западной Украине решили, что они Божий народ. Я смотрю там на Западной Украине решили, что они Божий народ.

Хвилиночку...що означає "там"? Ми - единий нарід! Від заходу до сходу. Те що присутні регіональні особливості, це факт. Регіональні особливості виникли історично, але це не привід казати, що вони непримиренно антогонистичні. І якщо бандюки регіональні стравлюють між собою людей, то чого нам ділити між собою і розпалювати ворожнечу? А те що радикальні, ксенофобські погляди існують, це теж факт. Але в кожній хаті лайна по лопаті. І по окремим персонажам не треба малювати загальну картину певного регіона країни. Це брак освіти і виховання. Розумна і культурна людина завжди знайде спільну мову з іншою культурною людиною, будь якої національності, тим паче з людиною однієї національності.





Немає конфлікту культур. Є конфлікт безкультур'я.(с) Хвилиночку...що означає "там"?Ми - единий нарід! Від заходу до сходу. Те що присутні регіональні особливості, це факт. Регіональні особливості виникли історично, але це не привід казати, що вони непримиренно антогонистичні. І якщо бандюки регіональні стравлюють між собою людей, то чого нам ділити між собою і розпалювати ворожнечу? А те що радикальні, ксенофобські погляди існують, це теж факт. Але в кожній хаті лайна по лопаті.І по окремим персонажам не треба малювати загальну картину певного регіона країни. Це брак освіти і виховання. Розумна і культурна людина завжди знайде спільну мову з іншою культурною людиною, будь якої національності, тим паче з людиною однієї національності.Немає конфлікту культур. Є конфлікт безкультур'я.(с) Востаннє редагувалось Козак-характерник в П'ят 17 січ, 2020 03:37, всього редагувалось 1 раз. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27357 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1900 раз. Подякували: 2078 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 січ, 2020 03:36 Козак-характерник написав: andrein написав: Я смотрю там на Западной Украине решили, что они Божий народ. Я смотрю там на Западной Украине решили, что они Божий народ.

Хвилиночку...що означає "там"? Ми - единий нарід! Від заходу до сходу. Те що присутні регіональні особливості, це факт. Регіональні особливості виникли історично, але це не привід казати, що вони непримиренно антогонистичні. І якщо бандюки регіональні стравлюють між собою людей, то чого нам ділити між собою і підігрівати ворожнечу? А те що радикальні, ксенофобські погляди існують, це теж факт. Але в кожній хаті лайна по лопаті. І по окремим гавнюкам не треба малювати загальну картину. Хвилиночку...що означає "там"?Ми - единий нарід! Від заходу до сходу. Те що присутні регіональні особливості, це факт. Регіональні особливості виникли історично, але це не привід казати, що вони непримиренно антогонистичні. І якщо бандюки регіональні стравлюють між собою людей, то чого нам ділити між собою і підігрівати ворожнечу? А те що радикальні, ксенофобські погляди існують, це теж факт. Але в кожній хаті лайна по лопаті.І по окремим гавнюкам не треба малювати загальну картину.

Да, но по этим *г**** судят и об остальных.

Кроме того, эти *г**** пытаются присвоить себе право судить о том, кто патриот, а кто "украинофоб". (Если что, это совсем не о Puente).

Кстати, в видео в посте Кудрявого



P.s. Интересно, "гавнюки" проходят нормально, а русский вариант - "гам_нюки" - режет беспощадно. Да, но по этим *г**** судят и об остальных.Кроме того, эти *г**** пытаются присвоить себе право судить о том, кто патриот, а кто "украинофоб". (Если что, этоо Puente).Кстати, в видео в посте Кудрявого viewtopic.php?p=4844269#p4844269 Беркут во многом ошибся. Но он правильно говорил о молодёжи на Зап. Украине, кот. легко может встать под знамёна радикалов. И точно так же с другой стороны Украины. К сожалению, так и случилось.P.s. Интересно, "гавнюки" проходят нормально, а русский вариант - "гам_нюки" - режет беспощадно. Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 17 січ, 2020 03:42, всього редагувалось 1 раз. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15108 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4307 раз. Подякували: 4007 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 січ, 2020 03:40 ЛАД написав: Да, но по этим *г**** судят и об остальных.

Кроме того, эти *г**** пытаются присвоить себе право судить о том, кто патриот, а кто "украинофоб". (Если что, это совсем не о Puente).

Кстати, в видео в посте Кудрявого Да, но по этим *г**** судят и об остальных.Кроме того, эти *г**** пытаются присвоить себе право судить о том, кто патриот, а кто "украинофоб". (Если что, этоо Puente).Кстати, в видео в посте Кудрявого viewtopic.php?p=4844269#p4844269 Беркут во многом ошибся. Но он правильно говорил о молодёжи на Зап. Украине, кот. легко может встать под знамёна радикалов. И точно так же с другой стороны Украины. К сожалению, так и случилось.

Я там лайливе слово прибрав... Погарячкував...Впав в гординю і гріх засудження. Я до того і кажу, що не треба гарячкувати і робити поспішні висновки про певний регіон чи взагалі про іншу країну, з висловлювань окремих ксенофобськи налаштованих персонажів. Дай нам Боже терпіння і розуміння! Я там лайливе слово прибрав...Погарячкував...Впав в гординю і гріх засудження.Я до того і кажу, що не треба гарячкувати і робити поспішні висновки про певний регіон чи взагалі про іншу країну, з висловлювань окремих ксенофобськи налаштованих персонажів. Дай нам Боже терпіння і розуміння! Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27357 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1900 раз. Подякували: 2078 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 січ, 2020 03:48 Козак-характерник

Беда не в слове.

Беда именно в том, что эти ребята очень хотят присвоить себе абсолютную непогрешимость и абсолютное право судить остальных. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15108 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4307 раз. Подякували: 4007 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 січ, 2020 03:50 ЛАД написав: Козак-характерник

Беда не в слове.

Беда именно в том, что эти ребята очень хотят присвоить себе абсолютную непогрешимость и абсолютное право судить остальных. Беда не в слове.Беда именно в том, что эти ребята очень хотят присвоить себе абсолютную непогрешимость и абсолютное право судить остальных.

Істина одна. В моєму підписі...

Істина одна. В моєму підписі... Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27357 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1900 раз. Подякували: 2078 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5225522652275228 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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