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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5226522752285229
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 06:43

Re: Політичні дискусії

  Козак-характерник написав:Істина одна. В моєму підписі...
https://www.unian.ua/curiosities/108305 ... -foto.html
отака любов
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 09:17

  Мизантрóп написав: https://www.unian.ua/curiosities/108305 ... -foto.html
отака любов

Отак і зелебобіки одружились... :mrgreen:
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 09:21

  Ethereum написав:Хто голосує далі за трутнів?
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а разьве вы не за это прыгали на майдане?... :mrgreen:
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 09:23

  ЛАД написав:мы вроде как воюющая страна

со здравым смыслом, логикой и собственным народом...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 09:30

Re: Політичні дискусії

  Тракторист написав:со здравым смыслом, логикой и собственным народом...

З окупантами, колабарантами і п'ятою колоною - з ватанами.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 09:52

Re: Школы

  ЛАД написав:заходил в школу за внуком. В вестибюле школы сидели несколько ребят. Мальчики и девочки. Где-то 7-9 класс. Дурачились, разговаривали. Матом. Не ругались, просто общались.
Не хочу сказать, что в мои школьные годы мата не было, но при девочках всё же старались сдерживаться. И на улице тоже.

Прохожу мимо кулинарии в Великой кишене, кроме пицы там готовят и первые блюда к обычным салатам, гарнирам, поставили столики. Часто там заседают компании молодежи-школьников - мат это их разговор. Больше загибают, кстати, почему-то девчонки. Охрана ответила - выгнать не имеем права.

Компании разные - а матерятся одинаково(
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