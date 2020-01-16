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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5228522952305231>
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 10:51

Re: на слуху

  Козак-характерник написав:Ми - единий нарід! Від заходу до сходу. Те що присутні регіональні особливості, це факт.

какой Нарид?! что вы несете!
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 10:56

Re: Політичні дискусії

  sal написав:Компании разные - а матерятся одинаково(
на курсы их надо))

Зображення
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 10:58

Re: родителей

  Мизантрóп написав:на курсы их надо)

Они школу еще не окончили. какие курсы?!..
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:09

  sal написав:
  ЛАД написав:"контрактники идут осознанно в армию" в 18 лет это Вы сильно! :)

А что вы скажете насчет 14-летних, идущих в правосеки?..

Ну що за ... От Ви крім телевізора де бачили Правий Сектор ? Особливо після 2015 року ?
Агресивну пацанву можна знайти де завгодно і достатньо багато . Якраз 14-16 років - вік безбашенності - габарити вже є , а розум дитячий .
Puente
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:12

Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:21

Re: Только начало

  freeze написав:В программе Зеленского отдельным пунктом было переход на профессиональную армию, а не расширение призыва аматорских юнцов. И здесь надул, как и почти по всем предвыборным обещаниям. Красиво развел.

У многих был отдельным пунктом.
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:25

ЛАД
Ну ще доповню постфактум - маю таку особливість скрізь і всюди - перебільшувати . І проценти там конкретні написав так собі - Ви ж самі розумієте , що точно порахувати ніхто не зможе . Але тенденції і настрої зрозумілі .
Лінії можна конкретизувати - але все одно вони у кожного свої - тобто це не лінії, а смуги .
Колись досить довго жив в глухій Росії ( Пермський край ) - і претензій до автохтонних росіян у мене було набагато менше , ніж до земляків . Але все міняється .
Навіть на мову я тут перейшов не так давно - чисто принципово . Бо хоч українська у мене рідна - але виріс то я в фактично російськомовному Києві ( це ще декому про Західну Україну і її мешканців ) .
Відносно мов різних - деякі персонажі мені закинули ( а Вам написали ) про російську . Ви ніби-то розумієте , про що йшлося - а вони якось не дуже . У Франції чи Німеччині якусь іншу мову крім державної - знати в принципі необов"язково - так само як і у нас . Хто знає якусь ще - може бути бонусом десь колись , а може бути зайвим знанням , яке ніколи в житті не знадобиться . Про літературу - само собою - я ж тому і кажу - використовуватиметься російська ще дуже довго . Хоча через пару поколінь будуть читати не Ландау чи Калашнікова - а щось "класичне" англійською .
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:27

  sal написав:
  freeze написав:В программе Зеленского отдельным пунктом было переход на профессиональную армию, а не расширение призыва аматорских юнцов. И здесь надул, как и почти по всем предвыборным обещаниям. Красиво развел.

У многих был отдельным пунктом.


А к остальным какие вопросы ? Они не имеют возможности выполнить свои обещания, поскольку не имеют для этого полномочий, в отличие от Зелёного командарма, не служившего в армии. Кстати почему не служил ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:29

Re: Політичні дискусії

  lapay написав:За словами міністра оборони Андрія Загороднюка, 18-19-річних молодиків залучатимуть до служби лише за їхнім добровільним бажанням.


А министр обороны не забыл что сейчас 12-летнее образование - то есть если пошел в 1 класс в 7 лет - закончишь школу только в 19

Такой заявой провоцируют патриотов не заканчивать школу
katso
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:33

  sal написав:
  ЛАД написав:"контрактники идут осознанно в армию" в 18 лет это Вы сильно! :)

А что вы скажете насчет 14-летних, идущих в правосеки?..

определённый процент де*** был всегда...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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