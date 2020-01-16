какой Нарид?! что вы несете!
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 10:51
Re: на слуху
Додано: П'ят 17 січ, 2020 10:56
Re: Політичні дискусії
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Додано: П'ят 17 січ, 2020 10:58
Re: родителей
Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:09
Ну що за ... От Ви крім телевізора де бачили Правий Сектор ? Особливо після 2015 року ?
Агресивну пацанву можна знайти де завгодно і достатньо багато . Якраз 14-16 років - вік безбашенності - габарити вже є , а розум дитячий .
Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:21
Re: Только начало
Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:25
ЛАД
Ну ще доповню постфактум - маю таку особливість скрізь і всюди - перебільшувати . І проценти там конкретні написав так собі - Ви ж самі розумієте , що точно порахувати ніхто не зможе . Але тенденції і настрої зрозумілі .
Лінії можна конкретизувати - але все одно вони у кожного свої - тобто це не лінії, а смуги .
Колись досить довго жив в глухій Росії ( Пермський край ) - і претензій до автохтонних росіян у мене було набагато менше , ніж до земляків . Але все міняється .
Навіть на мову я тут перейшов не так давно - чисто принципово . Бо хоч українська у мене рідна - але виріс то я в фактично російськомовному Києві ( це ще декому про Західну Україну і її мешканців ) .
Відносно мов різних - деякі персонажі мені закинули ( а Вам написали ) про російську . Ви ніби-то розумієте , про що йшлося - а вони якось не дуже . У Франції чи Німеччині якусь іншу мову крім державної - знати в принципі необов"язково - так само як і у нас . Хто знає якусь ще - може бути бонусом десь колись , а може бути зайвим знанням , яке ніколи в житті не знадобиться . Про літературу - само собою - я ж тому і кажу - використовуватиметься російська ще дуже довго . Хоча через пару поколінь будуть читати не Ландау чи Калашнікова - а щось "класичне" англійською .
Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:27
А к остальным какие вопросы ? Они не имеют возможности выполнить свои обещания, поскольку не имеют для этого полномочий, в отличие от Зелёного командарма, не служившего в армии. Кстати почему не служил ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:29
Re: Політичні дискусії
А министр обороны не забыл что сейчас 12-летнее образование - то есть если пошел в 1 класс в 7 лет - закончишь школу только в 19
Такой заявой провоцируют патриотов не заканчивать школу
Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:33
определённый процент де*** был всегда...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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