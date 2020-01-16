Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:25

ЛАД

Ну ще доповню постфактум - маю таку особливість скрізь і всюди - перебільшувати . І проценти там конкретні написав так собі - Ви ж самі розумієте , що точно порахувати ніхто не зможе . Але тенденції і настрої зрозумілі .

Лінії можна конкретизувати - але все одно вони у кожного свої - тобто це не лінії, а смуги .

Колись досить довго жив в глухій Росії ( Пермський край ) - і претензій до автохтонних росіян у мене було набагато менше , ніж до земляків . Але все міняється .

Навіть на мову я тут перейшов не так давно - чисто принципово . Бо хоч українська у мене рідна - але виріс то я в фактично російськомовному Києві ( це ще декому про Західну Україну і її мешканців ) .

Відносно мов різних - деякі персонажі мені закинули ( а Вам написали ) про російську . Ви ніби-то розумієте , про що йшлося - а вони якось не дуже . У Франції чи Німеччині якусь іншу мову крім державної - знати в принципі необов"язково - так само як і у нас . Хто знає якусь ще - може бути бонусом десь колись , а може бути зайвим знанням , яке ніколи в житті не знадобиться . Про літературу - само собою - я ж тому і кажу - використовуватиметься російська ще дуже довго . Хоча через пару поколінь будуть читати не Ландау чи Калашнікова - а щось "класичне" англійською .