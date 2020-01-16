RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5228522952305231
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:42

Re: Політичні дискусії

в парламенте новое лицо-Директор по GR-комунікацій фестивалю Atlas Weekend Олександр Санченко
https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/irin ... 64661.html
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3515
З нами з: 03.12.14
Подякував: 445 раз.
Подякували: 513 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:42

Оригінал
  Puente написав:Російська мова в житті України . Ви справді бачите її необхідність ? Не використання (використовувати її будуть ще дуже довго ) - саме необхідність. Необхідність англійської я бачу . Російської - ні . Українська - для України своя , абсолютно всі знають .


Трактовка
  YKK написав:ЛАД Интересная у Вас беседа. Ваш собеседник, зная что Вы русскоговорящий, Вам заявляет, что русский язык в Украине не нужен. Т.е он за Вас уже решил. Как большинство представителей данной категории, считает вправе решать, на каком языке Вам говорить, кому и что делать. Это просто дно...


ось і все що потрібно знати про подібних персонажів.
mephala
 
Повідомлень: 6307
З нами з: 07.04.14
Подякував: 116 раз.
Подякували: 696 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:57

Re: табу

  Тракторист написав:процент де*** был всегда..

все петриоты как один
sal
 
Повідомлень: 3723
З нами з: 25.03.16
Подякував: 739 раз.
Подякували: 283 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:58

mephala Я вижу Вы даже не только писать, думать но и читать не научились. Стыдно как для патриота)
Цитата из оригинала поста
Російська мова в житті України . Ви справді бачите її необхідність ? Не використання ( використовувати її будуть ще дуже довго ) - саме необхідність . Необхідність англійської я бачу . Російської - ні . Українська - для України своя , абсолютно всі знають .

ссылка viewtopic.php?p=4843851#p4843851
Мой комментарий, адресованый ЛАД:
ЛАД Интересная у Вас беседа. Ваш собеседник, зная что Вы русскоговорящий, Вам заявляет, что русский язык в Украине не нужен.

* Это для персонажей, которые кичатся своей безграмотностью, строчат посты на русском языке, а потом изображая из себя патриота пишут на корявой мове гневные посты)))
YKK
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1271
З нами з: 30.10.13
Подякував: 321 раз.
Подякували: 322 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 12:04

  YKK написав:mephala Я вижу Вы даже не только писать, думать но и читать не научились. Стыдно как для патриота)
Цитата из оригинала поста
Російська мова в житті України . Ви справді бачите її необхідність ? Не використання ( використовувати її будуть ще дуже довго ) - саме необхідність . Необхідність англійської я бачу . Російської - ні . Українська - для України своя , абсолютно всі знають .

ссылка viewtopic.php?p=4843851#p4843851
Мой комментарий, адресованый ЛАД:
ЛАД Интересная у Вас беседа. Ваш собеседник, зная что Вы русскоговорящий, Вам заявляет, что русский язык в Украине не нужен.

* Это для персонажей, которые кичатся своей безграмотностью, строчат посты на русском языке, а потом изображая из себя патриота пишут на корявой мове гневные посты)))


а чому ви видалили те що в вашій мові було виділено мною? бо не вигідно?

і я вам вже задав питання на яке ви не забажали відповісти - чому російська з помилками для вас залишається російською а коли українська з помилками то це відразу "корявой мове" ?

оце і все що потрібно знати про вас та ваше ставлення до українського

ЗІ
таки додам свій оригінальний допис
  mephala написав:Оригінал
  Puente написав:Російська мова в житті України . Ви справді бачите її необхідність ? Не використання (використовувати її будуть ще дуже довго ) - саме необхідність. Необхідність англійської я бачу . Російської - ні . Українська - для України своя , абсолютно всі знають .


Трактовка
  YKK написав:ЛАД Интересная у Вас беседа. Ваш собеседник, зная что Вы русскоговорящий, Вам заявляет, что русский язык в Украине не нужен. Т.е он за Вас уже решил. Как большинство представителей данной категории, считает вправе решать, на каком языке Вам говорить, кому и что делать. Это просто дно...


ось і все що потрібно знати про подібних персонажів.
mephala
 
Повідомлень: 6307
З нами з: 07.04.14
Подякував: 116 раз.
Подякували: 696 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5228522952305231
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.