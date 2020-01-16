Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Puente написав:Російська мова в житті України . Ви справді бачите її необхідність ? Не використання (використовувати її будуть ще дуже довго ) - саме необхідність. Необхідність англійської я бачу . Російської - ні . Українська - для України своя , абсолютно всі знають .
Трактовка
YKK написав:ЛАД Интересная у Вас беседа. Ваш собеседник, зная что Вы русскоговорящий, Вам заявляет, что русский язык в Украине не нужен. Т.е он за Вас уже решил. Как большинство представителей данной категории, считает вправе решать, на каком языке Вам говорить, кому и что делать. Это просто дно...
ось і все що потрібно знати про подібних персонажів.
mephala Я вижу Вы даже не только писать, думать но и читать не научились. Стыдно как для патриота) Цитата из оригинала поста
Російська мова в житті України . Ви справді бачите її необхідність ? Не використання ( використовувати її будуть ще дуже довго ) - саме необхідність . Необхідність англійської я бачу . Російської - ні . Українська - для України своя , абсолютно всі знають .
YKK написав:mephala Я вижу Вы даже не только писать, думать но и читать не научились. Стыдно как для патриота) Цитата из оригинала поста
Російська мова в житті України . Ви справді бачите її необхідність ? Не використання ( використовувати її будуть ще дуже довго ) - саме необхідність . Необхідність англійської я бачу . Російської - ні . Українська - для України своя , абсолютно всі знають .
ЛАД Интересная у Вас беседа. Ваш собеседник, зная что Вы русскоговорящий, Вам заявляет, что русский язык в Украине не нужен.
* Это для персонажей, которые кичатся своей безграмотностью, строчат посты на русском языке, а потом изображая из себя патриота пишут на корявой мове гневные посты)))
а чому ви видалили те що в вашій мові було виділено мною? бо не вигідно?
і я вам вже задав питання на яке ви не забажали відповісти - чому російська з помилками для вас залишається російською а коли українська з помилками то це відразу "корявой мове" ?
оце і все що потрібно знати про вас та ваше ставлення до українського
ЗІ таки додам свій оригінальний допис
mephala написав:Оригінал
Puente написав:Російська мова в житті України . Ви справді бачите її необхідність ? Не використання (використовувати її будуть ще дуже довго ) - саме необхідність. Необхідність англійської я бачу . Російської - ні . Українська - для України своя , абсолютно всі знають .
Трактовка
YKK написав:ЛАД Интересная у Вас беседа. Ваш собеседник, зная что Вы русскоговорящий, Вам заявляет, что русский язык в Украине не нужен. Т.е он за Вас уже решил. Как большинство представителей данной категории, считает вправе решать, на каком языке Вам говорить, кому и что делать. Это просто дно...
ось і все що потрібно знати про подібних персонажів.