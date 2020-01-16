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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 52295230523152325233> Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:58 mephala Я вижу Вы даже не только писать, думать но и читать не научились. Стыдно как для патриота)

Цитата из оригинала поста

Російська мова в житті України . Ви справді бачите її необхідність ? Не використання ( використовувати її будуть ще дуже довго ) - саме необхідність . Необхідність англійської я бачу . Російської - ні . Українська - для України своя , абсолютно всі знають .

ссылка

Мой комментарий, адресованый ЛАД:

ЛАД Интересная у Вас беседа. Ваш собеседник, зная что Вы русскоговорящий, Вам заявляет, что русский язык в Украине не нужен.

* Это для персонажей, которые кичатся своей безграмотностью, строчат посты на русском языке, а потом изображая из себя патриота пишут на корявой мове гневные посты))) Я вижу Вы даже не только писать, думать но и читать не научились. Стыдно как для патриота)Цитата из оригинала постассылка viewtopic.php?p=4843851#p4843851 Мой комментарий, адресованый ЛАД:* Это для персонажей, которые кичатся своей безграмотностью, строчат посты на русском языке, а потом изображая из себя патриота пишут на корявой мове гневные посты))) YKK

Повідомлень: 1272 З нами з: 30.10.13 Подякував: 321 раз. Подякували: 322 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 січ, 2020 12:04 YKK написав: mephala Я вижу Вы даже не только писать, думать но и читать не научились. Стыдно как для патриота)

Цитата из оригинала поста

Російська мова в житті України . Ви справді бачите її необхідність ? Не використання ( використовувати її будуть ще дуже довго ) - саме необхідність . Необхідність англійської я бачу . Російської - ні . Українська - для України своя , абсолютно всі знають .

ссылка

Мой комментарий, адресованый ЛАД:

ЛАД Интересная у Вас беседа. Ваш собеседник, зная что Вы русскоговорящий, Вам заявляет, что русский язык в Украине не нужен.

* Это для персонажей, которые кичатся своей безграмотностью, строчат посты на русском языке, а потом изображая из себя патриота пишут на корявой мове гневные посты))) Я вижу Вы даже не только писать, думать но и читать не научились. Стыдно как для патриота)Цитата из оригинала постассылка viewtopic.php?p=4843851#p4843851 Мой комментарий, адресованый ЛАД:* Это для персонажей, которые кичатся своей безграмотностью, строчат посты на русском языке, а потом изображая из себя патриота пишут на корявой мове гневные посты)))



а чому ви видалили те що в вашій мові було виділено мною? бо не вигідно?



і я вам вже задав питання на яке ви не забажали відповісти - чому російська з помилками для вас залишається російською а коли українська з помилками то це відразу "корявой мове" ?



оце і все що потрібно знати про вас та ваше ставлення до українського



ЗІ

таки додам свій оригінальний допис

mephala написав: Оригінал

Puente написав: Російська мова в житті України . Ви справді бачите її необхідність ? Не використання (використовувати її будуть ще дуже довго ) - саме необхідність. Необхідність англійської я бачу . Російської - ні . Українська - для України своя , абсолютно всі знають . Російська мова в житті України . Ви справді бачите її необхідність ? Не використанняНеобхідність англійської я бачу . Російської - ні . Українська - для України своя , абсолютно всі знають .



Трактовка

YKK написав: ЛАД Интересная у Вас беседа. Ваш собеседник, зная что Вы русскоговорящий, Вам заявляет, что русский язык в Украине не нужен. Т.е он за Вас уже решил. Как большинство представителей данной категории, считает вправе решать, на каком языке Вам говорить, кому и что делать. Это просто дно... Интересная у Вас беседа. Ваш собеседник, зная что Вы русскоговорящий, Вам заявляет, что русский язык в Украине не нужен. Т.е он за Вас уже решил. Как большинство представителей данной категории, считает вправе решать,Это просто дно...



ось і все що потрібно знати про подібних персонажів. ОригіналТрактовкаось і все що потрібно знати про подібних персонажів. а чому ви видалили те що в вашій мові було виділено мною? бо не вигідно?і я вам вже задав питання на яке ви не забажали відповісти - чому російська з помилками для вас залишається російською а коли українська з помилками то це відразу "корявой мове" ?оце і все що потрібно знати про вас та ваше ставлення до українськогоЗІтаки додам свій оригінальний допис mephala Повідомлень: 6309 З нами з: 07.04.14 Подякував: 116 раз. Подякували: 696 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 січ, 2020 12:16 mephala Вы читать можете или Вас этому еще не учили?

В тексте: Мои слова, цитата: "Ваш собеседник, зная что Вы русскоговорящий, Вам заявляет, что русский язык в Украине не нужен." Точка, предложение закончено. Выделенное Вами, как и написано в предложении относится к представителям категории людей, которые вправе считать что и как делать другим.

"Как большинство представителей данной категории, считает вправе решать, на каком языке Вам говорить, кому и что делать. Это просто дно..."

Вы мне приписываете, что я перекрутил слова пользователя форума. Дословно еще раз: Необхідність англійської я бачу . Російської - ні . Українська - для України своя , абсолютно всі знають .

Мои слова: Ваш собеседник, зная что Вы русскоговорящий, Вам заявляет, что русский язык в Украине не нужен. Вы читать можете или Вас этому еще не учили?В тексте: Мои слова, цитата: "Ваш собеседник, зная что Вы русскоговорящий, Вам заявляет, что." Точка, предложение закончено. Выделенное Вами, как и написано в предложении относится к представителям категории людей, которые вправе считать что и как делать другим.Вы мне приписываете, что я перекрутил слова пользователя форума. Дословно еще раз:Мои слова: YKK

Повідомлень: 1272 З нами з: 30.10.13 Подякував: 321 раз. Подякували: 322 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 січ, 2020 12:30 YKK написав: mephala Вы читать можете или Вас этому еще не учили?

В тексте: Мои слова, цитата: "Ваш собеседник, зная что Вы русскоговорящий, Вам заявляет, что русский язык в Украине не нужен." Точка, предложение закончено. Выделенное Вами, как и написано в предложении относится к представителям категории людей, которые вправе считать что и как делать другим.

"Как большинство представителей данной категории, считает вправе решать, на каком языке Вам говорить, кому и что делать. Это просто дно..."

Вы мне приписываете, что я перекрутил слова пользователя форума. Дословно еще раз: Необхідність англійської я бачу . Російської - ні . Українська - для України своя , абсолютно всі знають . . Мои слова: Ваш собеседник, зная что Вы русскоговорящий, Вам заявляет, что русский язык в Украине не нужен.

П.С. Что бы понять, прочтите еще одно высказывание, представителя данной категории:

Всі меншканці тимчасово окупованих ( чи неконтрольованих ) територій - громадяни України . Можливо так , але в минулому чи майбутньому . А зараз - особи без громадянства . І все . Зразу закрили всі питання ...

viewtopic.php?p=4843665#p4843665 Вы читать можете или Вас этому еще не учили?В тексте: Мои слова, цитата: "Ваш собеседник, зная что Вы русскоговорящий, Вам заявляет, что." Точка, предложение закончено. Выделенное Вами, как и написано в предложении относится к представителям категории людей, которые вправе считать что и как делать другим.Вы мне приписываете, что я перекрутил слова пользователя форума. Дословно еще раз:. Мои слова:П.С. Что бы понять, прочтите еще одно высказывание, представителя данной категории:



автор писав про необхідність знання російскої мови. тобто що такого він не зможе отримати якщо не буде знати російську. ну Пушкіна не зможе прочитати в оригіналі. Все інше можна отримати знаючи українську та англійську.

Ви ж перевели тему на рейки вирішення за інших якою мовою говорити (в контексті звучало як заборона російської. чи ви не це мали на увазі?). Що я і виділив у вашому дописі.

хоча автор прямо писав що російською мовою ще довго будуть користуватися.

Так що у вас конкретні проблеми з розумінням написаного. Або ймовірно що ви просто виступаєте рупором мокшанської пропаганди. автор писав прознання російскої мови. тобто що такого він не зможе отримати якщо не буде знати російську. ну Пушкіна не зможе прочитати в оригіналі. Все інше можна отримати знаючи українську та англійську.Ви ж перевели тему на рейки вирішення за інших якою мовою говорити (в контексті звучало як заборона російської. чи ви не це мали на увазі?). Що я і виділив у вашому дописі.хоча автор прямо писав що російською мовою ще довго будуть користуватися.Так що у вас конкретні проблеми з розумінням написаного. Або ймовірно що ви просто виступаєте рупором мокшанської пропаганди. mephala Повідомлень: 6309 З нами з: 07.04.14 Подякував: 116 раз. Подякували: 696 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 січ, 2020 12:47 Re: Політичні дискусії Puente написав: Відносно мов різних - деякі персонажі мені закинули ( а Вам написали ) про російську . Ви ніби-то розумієте , про що йшлося - а вони якось не дуже . Відносно мов різних - деякі персонажі мені закинули ( а Вам написали ) про російську . Ви ніби-то розумієте , про що йшлося - а вони якось не дуже .

Извините, что пришлось обсуждать Ваши высказывания без Вас, поэтому отвечу Вам персонально. Я прекрасно Вас понял и Вашу позицию.

Необхідність англійської я бачу . Російської - ні .Українська - для України своя , абсолютно всі знають .

А я вот не вижу необходимость английского, вижу необходимость китайского. Как быть? Мой язык русский, как и для миллионов других граждан. Вы не видите необходимость русского языка, а я вижу. Что с этим делать?

Дальше.

Українська - для України своя , абсолютно всі знають . Почему для Украины, украинский язык свой? Я вот знаю разную Украину- где венгерский- свой, молдавский свой, татарский свой, армянский свой, греческий свой и конечно мой родной русский.

...абсолютно всі знають И кто это такие "все"? Я вот не знаю.

Или вот Ваше высказывание: Всі меншканці тимчасово окупованих ( чи неконтрольованих ) територій - громадяни України . Можливо так , але в минулому чи майбутньому . А зараз - особи без громадянства . І все . Зразу закрили всі питання ... Вы тут, в этом посте вдруг лишили меня гражданства. Я тоже, что-то не так понял? Извините, что пришлось обсуждать Ваши высказывания без Вас, поэтому отвечу Вам персонально. Я прекрасно Вас понял и Вашу позицию.А я вот не вижу необходимость английского, вижу необходимость китайского. Как быть? Мой язык русский, как и для миллионов других граждан. Вы не видите необходимость русского языка, а я вижу. Что с этим делать?Дальше.Почему для Украины, украинский язык свой? Я вот знаю разную Украину- где венгерский- свой, молдавский свой, татарский свой, армянский свой, греческий свой и конечно мой родной русский.И кто это такие "все"? Я вот не знаю.Или вот Ваше высказывание:Вы тут, в этом посте вдруг лишили меня гражданства. Я тоже, что-то не так понял? YKK

Повідомлень: 1272 З нами з: 30.10.13 Подякував: 321 раз. Подякували: 322 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:05 YKK написав: Мой язык русский, как и для миллионов других граждан. Вы не видите необходимость русского языка, а я вижу. Что с этим делать? Мой язык русский, как и для миллионов других граждан. Вы не видите необходимость русского языка, а я вижу. Что с этим делать? 1 Ви+ ті хто користуються російським - і далі користуйтесь російським без жодних для себе погіршень

2 Так як в Україні єдина Державна мова-Українська, всі хто користуються російською у випадку їхБАЖАННЯ зайняти Державні посади - ПОВИННІ знати Українську і у випадку коли до них ,під час виконання ними державних обовязків звернуться Українською- ПОВИННІ відповідати Українською

3 Якщо такого бажання у вас чи будь-кого іншого ,хто користується російською - немає - то можете й далі користуватись російською

4 У випадках ,коли Ви звернетесь до Державного чиновника, а він не захоче Вас розуміти - у Вас є ПРАВО найняти за власний кошт перекладача(як це роблять всі носії не української мови в Україні,будь-то китайця,росіяни чи монголи з габонцями) 1 Ви+ ті хто користуються російським - і далі користуйтесь російським без жодних для себе погіршень2 Так як в Україні єдина Державна мова-Українська, всі хто користуються російською у випадку їхБАЖАННЯ зайняти Державні посади - ПОВИННІ знати Українську і у випадку коли до них ,під час виконання ними державних обовязків звернуться Українською- ПОВИННІ відповідати Українською3 Якщо такого бажання у вас чи будь-кого іншого ,хто користується російською - немає - то можете й далі користуватись російською4 У випадках ,коли Ви звернетесь до Державного чиновника, а він не захоче Вас розуміти - у Вас є ПРАВО найняти за власний кошт перекладача(як це роблять всі носії не української мови в Україні,будь-то китайця,росіяни чи монголи з габонцями) в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21845 З нами з: 15.01.09 Подякував: 154 раз. Подякували: 2229 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:10 YKK написав: Вы тут, в этом посте вдруг лишили меня гражданства. Я тоже, что-то не так понял? Вы тут, в этом посте вдруг лишили меня гражданства. Я тоже, что-то не так понял? Уявляєте, як було б важко вам качати права,якби Держава Україна прийняла закон в наступній редакції

Пенсія українським громадянам ,які перебувають на території ОРДЛО , сплачуються за рахунок внесків до ПФ тими українськими громадянами працездатного віку.які також сьогодні перебувають у ОРДЛО...

Чи закон про мову ,типу

Україна зобовязується фінансувати школи на іноземній мові викладання у пропорціях , в яких іноземні держави фінансують школи з українською мовою викладання на своїх територіях



Як бачите - все просто і всі питання мови і Пенсій - ми б відразу й вирішили. Уявляєте, як було б важко вам качати права,якби Держава Україна прийняла закон в наступній редакціїЧи закон про мову ,типуЯк бачите - все просто і всі питання мови і Пенсій - ми б відразу й вирішили. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21845 З нами з: 15.01.09 Подякував: 154 раз. Подякували: 2229 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:17 budivelnik написав: Україна зобовязується фінансувати школи на іноземній мові викладання у пропорціях , в яких іноземні держави фінансують школи з українською мовою викладання на своїх територіях



Англійську мову, в нас, тоді б точно не викладали. Англійську мову, в нас, тоді б точно не викладали. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9630 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1093 раз. Подякували: 1210 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:23 lapay написав: budivelnik написав: Україна зобовязується фінансувати школи на іноземній мові викладання у пропорціях , в яких іноземні держави фінансують школи з українською мовою викладання на своїх територіях Англійську мову, в нас, тоді б точно не викладали. Англійську мову, в нас, тоді б точно не викладали. Ми ж законотворці...

Можемо змодернізувати закон

СТ1

Україна фінансує школи та засоби масової інформації на іноземній мові згідно з потребами населення.за виключенням випадків коли до України виставляються претензії інших Держав у недостатності фінансування, у цих випадках в дію вступає ст2

СТ2

Україна зобовязується фінансувати школи та засоби масової інформації на іноземній мові у пропорціях , в яких іноземні держави фінансують школи та засоби масової інформації з українською мовою викладання на своїх територіях



Як я як законотворець?

Вже пора в ВР головним законотворцем? Ми ж законотворці...Можемо змодернізувати законСТ1СТ2Як я як законотворець?Вже пора в ВР головним законотворцем? Востаннє редагувалось budivelnik в П'ят 17 січ, 2020 13:39, всього редагувалось 1 раз. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21845 З нами з: 15.01.09 Подякував: 154 раз. Подякували: 2229 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:34 ЛАД написав: Козак-характерник написав: andrein написав: Я смотрю там на Западной Украине решили, что они Божий народ. Я смотрю там на Западной Украине решили, что они Божий народ.

Хвилиночку...що означає "там"? Ми - единий нарід! Від заходу до сходу. Те що присутні регіональні особливості, це факт. Регіональні особливості виникли історично, але це не привід казати, що вони непримиренно антогонистичні. І якщо бандюки регіональні стравлюють між собою людей, то чого нам ділити між собою і підігрівати ворожнечу? А те що радикальні, ксенофобські погляди існують, це теж факт. Але в кожній хаті лайна по лопаті. І по окремим гавнюкам не треба малювати загальну картину. Хвилиночку...що означає "там"?Ми - единий нарід! Від заходу до сходу. Те що присутні регіональні особливості, це факт. Регіональні особливості виникли історично, але це не привід казати, що вони непримиренно антогонистичні. І якщо бандюки регіональні стравлюють між собою людей, то чого нам ділити між собою і підігрівати ворожнечу? А те що радикальні, ксенофобські погляди існують, це теж факт. Але в кожній хаті лайна по лопаті.І по окремим гавнюкам не треба малювати загальну картину.

Да, но по этим *г**** судят и об остальных.

Кроме того, эти *г**** пытаются присвоить себе право судить о том, кто патриот, а кто "украинофоб". (Если что, это совсем не о Puente).

Кстати, в видео в посте Кудрявого



P.s. Интересно, "гавнюки" проходят нормально, а русский вариант - "гам_нюки" - режет беспощадно. Да, но по этим *г**** судят и об остальных.Кроме того, эти *г**** пытаются присвоить себе право судить о том, кто патриот, а кто "украинофоб". (Если что, этоо Puente).Кстати, в видео в посте Кудрявого viewtopic.php?p=4844269#p4844269 Беркут во многом ошибся. Но он правильно говорил о молодёжи на Зап. Украине, кот. легко может встать под знамёна радикалов. И точно так же с другой стороны Украины. К сожалению, так и случилось.P.s. Интересно, "гавнюки" проходят нормально, а русский вариант - "гам_нюки" - режет беспощадно.

Это всё вопросы этики.

Порядочные, высокодуховные, в моральном принципе люди - как ни странно в сёлах - это их принцип сосуществования.

В городах навязана её иногда называют "субкультура" с перекосом в сторону сформировавшеегося профессионального окружения.



Мы все - Украинцы.

И когда Враг отрыто уничтожает, как внутри так и с помощью внешней агрессии Украину...

По поводу Крыма он не "ошибся" - туда был направлен В.Джарты. (макеевский.)

О "западниках" - хороших и плохих людей хватает везде, просто образованных и понимающих сосуществование - многогранность мира и процессов, их связь, результат...

Тем более, что три "Де" - сейчас насильно навязывается всей Украине. Это всё вопросы этики.Порядочные, высокодуховные, в моральном принципе люди - как ни странно в сёлах - это их принцип сосуществования.В городах навязана её иногда называют "субкультура" с перекосом в сторону сформировавшеегося профессионального окружения.Мы все - Украинцы.И когда Враг отрыто уничтожает, как внутри так и с помощью внешней агрессии Украину...По поводу Крыма он не "ошибся" - туда был направлен В.Джарты. (макеевский.)О "западниках" - хороших и плохих людей хватает везде, просто образованных и понимающих сосуществование - многогранность мира и процессов, их связь, результат... Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7561 З нами з: 20.09.12 Подякував: 659 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 52295230523152325233> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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