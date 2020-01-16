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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:58
mephala
Я вижу Вы даже не только писать, думать но и читать не научились. Стыдно как для патриота)
Цитата из оригинала поста
Російська мова в житті України . Ви справді бачите її необхідність ? Не використання ( використовувати її будуть ще дуже довго ) - саме необхідність . Необхідність англійської я бачу . Російської - ні . Українська - для України своя , абсолютно всі знають .
ссылка viewtopic.php?p=4843851#p4843851
Мой комментарий, адресованый ЛАД:
ЛАД Интересная у Вас беседа. Ваш собеседник, зная что Вы русскоговорящий, Вам заявляет, что русский язык в Украине не нужен.
* Это для персонажей, которые кичатся своей безграмотностью, строчат посты на русском языке, а потом изображая из себя патриота пишут на корявой мове гневные посты)))
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YKK
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 12:04
YKK написав:mephala
Я вижу Вы даже не только писать, думать но и читать не научились. Стыдно как для патриота)
Цитата из оригинала поста
Російська мова в житті України . Ви справді бачите її необхідність ? Не використання ( використовувати її будуть ще дуже довго ) - саме необхідність . Необхідність англійської я бачу . Російської - ні . Українська - для України своя , абсолютно всі знають .
ссылка viewtopic.php?p=4843851#p4843851
Мой комментарий, адресованый ЛАД:
ЛАД Интересная у Вас беседа. Ваш собеседник, зная что Вы русскоговорящий, Вам заявляет, что русский язык в Украине не нужен.
* Это для персонажей, которые кичатся своей безграмотностью, строчат посты на русском языке, а потом изображая из себя патриота пишут на корявой мове гневные посты)))
а чому ви видалили те що в вашій мові було виділено мною? бо не вигідно?
і я вам вже задав питання на яке ви не забажали відповісти - чому російська з помилками для вас залишається російською а коли українська з помилками то це відразу "корявой мове" ?
оце і все що потрібно знати про вас та ваше ставлення до українського
ЗІ
таки додам свій оригінальний допис
mephala написав:
Оригінал
Puente написав:
Російська мова в житті України . Ви справді бачите її необхідність ? Не використання (використовувати її будуть ще дуже довго ) - саме необхідність.
Необхідність англійської я бачу . Російської - ні . Українська - для України своя , абсолютно всі знають .
Трактовка
YKK написав:ЛАД
Интересная у Вас беседа. Ваш собеседник, зная что Вы русскоговорящий, Вам заявляет, что русский язык в Украине не нужен. Т.е он за Вас уже решил. Как большинство представителей данной категории, считает вправе решать, на каком языке Вам говорить, кому и что делать.
Это просто дно...
ось і все що потрібно знати про подібних персонажів.
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 12:16
mephala
Вы читать можете или Вас этому еще не учили?
В тексте: Мои слова, цитата: "Ваш собеседник, зная что Вы русскоговорящий, Вам заявляет, что русский язык в Украине не нужен
." Точка, предложение закончено. Выделенное Вами, как и написано в предложении относится к представителям категории людей, которые вправе считать что и как делать другим.
"Как большинство представителей данной категории, считает вправе решать, на каком языке Вам говорить, кому и что делать. Это просто дно..."
Вы мне приписываете, что я перекрутил слова пользователя форума. Дословно еще раз:
Необхідність англійської я бачу . Російської - ні . Українська - для України своя , абсолютно всі знають .
Мои слова:
Ваш собеседник, зная что Вы русскоговорящий, Вам заявляет, что русский язык в Украине не нужен.
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 12:30
YKK написав:mephala
Вы читать можете или Вас этому еще не учили?
В тексте: Мои слова, цитата: "Ваш собеседник, зная что Вы русскоговорящий, Вам заявляет, что русский язык в Украине не нужен
." Точка, предложение закончено. Выделенное Вами, как и написано в предложении относится к представителям категории людей, которые вправе считать что и как делать другим.
"Как большинство представителей данной категории, считает вправе решать, на каком языке Вам говорить, кому и что делать. Это просто дно..."
Вы мне приписываете, что я перекрутил слова пользователя форума. Дословно еще раз:
Необхідність англійської я бачу . Російської - ні . Українська - для України своя , абсолютно всі знають .
. Мои слова:
Ваш собеседник, зная что Вы русскоговорящий, Вам заявляет, что русский язык в Украине не нужен.
П.С. Что бы понять, прочтите еще одно высказывание, представителя данной категории:
viewtopic.php?p=4843665#p4843665
Всі меншканці тимчасово окупованих ( чи неконтрольованих ) територій - громадяни України . Можливо так , але в минулому чи майбутньому . А зараз - особи без громадянства . І все . Зразу закрили всі питання ...
автор писав про необхідність
знання російскої мови. тобто що такого він не зможе отримати якщо не буде знати російську. ну Пушкіна не зможе прочитати в оригіналі. Все інше можна отримати знаючи українську та англійську.
Ви ж перевели тему на рейки вирішення за інших якою мовою говорити (в контексті звучало як заборона російської. чи ви не це мали на увазі?). Що я і виділив у вашому дописі.
хоча автор прямо писав що російською мовою ще довго будуть користуватися.
Так що у вас конкретні проблеми з розумінням написаного. Або ймовірно що ви просто виступаєте рупором мокшанської пропаганди.
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 12:47
Puente написав:
Відносно мов різних - деякі персонажі мені закинули ( а Вам написали ) про російську . Ви ніби-то розумієте , про що йшлося - а вони якось не дуже .
Извините, что пришлось обсуждать Ваши высказывания без Вас, поэтому отвечу Вам персонально. Я прекрасно Вас понял и Вашу позицию.
Необхідність англійської я бачу . Російської - ні .Українська - для України своя , абсолютно всі знають .
А я вот не вижу необходимость английского, вижу необходимость китайского. Как быть? Мой язык русский, как и для миллионов других граждан. Вы не видите необходимость русского языка, а я вижу. Что с этим делать?
Дальше.
Українська - для України своя , абсолютно всі знають .
Почему для Украины, украинский язык свой? Я вот знаю разную Украину- где венгерский- свой, молдавский свой, татарский свой, армянский свой, греческий свой и конечно мой родной русский.
...абсолютно всі знають
И кто это такие "все"? Я вот не знаю.
Или вот Ваше высказывание:
Всі меншканці тимчасово окупованих ( чи неконтрольованих ) територій - громадяни України . Можливо так , але в минулому чи майбутньому . А зараз - особи без громадянства . І все . Зразу закрили всі питання ...
Вы тут, в этом посте вдруг лишили меня гражданства. Я тоже, что-то не так понял?
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:05
YKK написав:
Мой язык русский, как и для миллионов других граждан. Вы не видите необходимость русского языка, а я вижу. Что с этим делать?
1 Ви+ ті хто користуються російським - і далі користуйтесь російським без жодних для себе погіршень
2 Так як в Україні єдина Державна мова-Українська, всі хто користуються російською у випадку їхБАЖАННЯ зайняти Державні посади - ПОВИННІ знати Українську і у випадку коли до них ,під час виконання ними державних обовязків звернуться Українською- ПОВИННІ відповідати Українською
3 Якщо такого бажання у вас чи будь-кого іншого ,хто користується російською - немає - то можете й далі користуватись російською
4 У випадках ,коли Ви звернетесь до Державного чиновника, а він не захоче Вас розуміти - у Вас є ПРАВО найняти за власний кошт перекладача(як це роблять всі носії не української мови в Україні,будь-то китайця,росіяни чи монголи з габонцями)
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:10
YKK написав:
Вы тут, в этом посте вдруг лишили меня гражданства. Я тоже, что-то не так понял?
Уявляєте, як було б важко вам качати права,якби Держава Україна прийняла закон в наступній редакціїПенсія українським громадянам ,які перебувають на території ОРДЛО , сплачуються за рахунок внесків до ПФ тими українськими громадянами працездатного віку.які також сьогодні перебувають у ОРДЛО...
Чи закон про мову ,типуУкраїна зобовязується фінансувати школи на іноземній мові викладання у пропорціях , в яких іноземні держави фінансують школи з українською мовою викладання на своїх територіях
Як бачите - все просто і всі питання мови і Пенсій - ми б відразу й вирішили.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:17
budivelnik написав:Україна зобовязується фінансувати школи на іноземній мові викладання у пропорціях , в яких іноземні держави фінансують школи з українською мовою викладання на своїх територіях
Англійську мову, в нас, тоді б точно не викладали.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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lapay
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:23
Ми ж законотворці...
Можемо змодернізувати закон
СТ1Україна фінансує школи та засоби масової інформації на іноземній мові згідно з потребами населення.за виключенням випадків коли до України виставляються претензії інших Держав у недостатності фінансування, у цих випадках в дію вступає ст2
СТ2Україна зобовязується фінансувати школи та засоби масової інформації на іноземній мові у пропорціях , в яких іноземні держави фінансують школи та засоби масової інформації з українською мовою викладання на своїх територіях
Як я як законотворець?
Вже пора в ВР головним законотворцем?
Востаннє редагувалось budivelnik
в П'ят 17 січ, 2020 13:39, всього редагувалось 1 раз.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:34
ЛАД написав: Козак-характерник написав: andrein написав:
Я смотрю там на Западной Украине решили, что они Божий народ.
Хвилиночку...що означає "там"?
Ми - единий нарід! Від заходу до сходу. Те що присутні регіональні особливості, це факт. Регіональні особливості виникли історично, але це не привід казати, що вони непримиренно антогонистичні. І якщо бандюки регіональні стравлюють між собою людей, то чого нам ділити між собою і підігрівати ворожнечу? А те що радикальні, ксенофобські погляди існують, це теж факт. Але в кожній хаті лайна по лопаті.
І по окремим гавнюкам не треба малювати загальну картину.
Да, но по этим *г**** судят и об остальных.
Кроме того, эти *г**** пытаются присвоить себе право судить о том, кто патриот, а кто "украинофоб". (Если что, это совсем не
о Puente).
Кстати, в видео в посте Кудрявого viewtopic.php?p=4844269#p4844269
Беркут во многом ошибся. Но он правильно говорил о молодёжи на Зап. Украине, кот. легко может встать под знамёна радикалов. И точно так же с другой стороны Украины. К сожалению, так и случилось.
P.s. Интересно, "гавнюки" проходят нормально, а русский вариант - "гам_нюки" - режет беспощадно.
Это всё вопросы этики.
Порядочные, высокодуховные, в моральном принципе люди - как ни странно в сёлах - это их принцип сосуществования.
В городах навязана её иногда называют "субкультура" с перекосом в сторону сформировавшеегося профессионального окружения.
Мы все - Украинцы.
И когда Враг отрыто уничтожает, как внутри так и с помощью внешней агрессии Украину...
По поводу Крыма он не "ошибся" - туда был направлен В.Джарты. (макеевский.)
О "западниках" - хороших и плохих людей хватает везде, просто образованных и понимающих сосуществование - многогранность мира и процессов, их связь, результат...Тем более, что три "Де" - сейчас насильно навязывается всей Украине.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Kudrjavuy
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