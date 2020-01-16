|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:34
YKK
Те , що Ви бачите необхідність якоїсь іноземної мови - це питання світогляду . Або з анекдоту про оптиміста і реаліста . Китайська в деяких випадках Вам ( чи там кому ) може знадобитися , але без англійської за межами колишнього СРСР буде не дуже комфортно - особливо якщо будь-де ...
А якщо живете вже майже 30 років в Україні і не знаєте українську - значить Ви приїжджий росіянин ( чи не знаю хто ) - от і все ... Яке тоді маєте взагалі відношення до України ? Громадянин ( ще є паспорт ) України ? Вчіть тоді мову - раз приїхали .
В Україні не було шкіл , де не вчили українську .
А пасаж про обмеження громадянства на якийсь період - це була відповідь на Ваші претензії відносно пенсій громадянам України на непідконтрольних територіях . Але наші політики на таке не підуть - побояться . А так як є - і виникають претензії ...
-
Puente
-
-
- Повідомлень: 2378
- З нами з: 12.08.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 300 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:41
Puente написав: sal написав: ЛАД написав:
"контрактники идут осознанно в армию" в 18 лет это Вы сильно!
А что вы скажете насчет 14-летних, идущих в правосеки?..
Ну що за ... От Ви крім телевізора де бачили Правий Сектор ? Особливо після 2015 року ?
Агресивну пацанву можна знайти де завгодно і достатньо багато . Якраз 14-16 років - вік безбашенності - габарити вже є , а розум дитячий .
Не городите глупости!!!
Мне неприятно общаться с Вами по этому поводу!
Молодые пацаны, аспиранты,....
- Не нюхавшие пороху, физически не представляющие "что такое солдатский труд" и Война - их насильно с передка выгоняли...
Его домой, гонют "что бы было куда возвращаться" - а оно "Я военную кафедру закончил..."
"Прошу обратить внимание - стилистические ошибки делаю сознательно это "Право Автора""
Востаннє редагувалось Kudrjavuy
в П'ят 17 січ, 2020 13:52, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
-
Kudrjavuy
-
-
- Повідомлень: 7561
- З нами з: 20.09.12
- Подякував: 659 раз.
- Подякували: 852 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:44
lapay написав: Тракторист написав:
со здравым смыслом, логикой и собственным народом...
З окупантами, колабарантами і п'ятою колоною - з ватанами.
Судя по призыву в армию, у нас почти весь народ - пятая колонна.
В прошлом году несколько дней подряд задавал на форуме вопрос к нашим "патриотам" - готовы ли пойти на фронт и когда. Ответа не дождался.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 15110
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 4307 раз.
- Подякували: 4007 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:46
katso написав: lapay написав:
За словами міністра оборони Андрія Загороднюка, 18-19-річних молодиків залучатимуть до служби лише за їхнім добровільним бажанням.
А министр обороны не забыл что сейчас 12-летнее образование - то есть если пошел в 1 класс в 7 лет - закончишь школу только в 19
Такой заявой провоцируют патриотов не заканчивать школу
Школа с 2020 официально - первый класс уже платный.(озвучена пока цифра в 250/месяц)
- Школа теперь будет 3 класса
- За чем больше?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
-
Kudrjavuy
-
-
- Повідомлень: 7561
- З нами з: 20.09.12
- Подякував: 659 раз.
- Подякували: 852 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:50
ЛАД написав: lapay написав: Тракторист написав:
со здравым смыслом, логикой и собственным народом...
З окупантами, колабарантами і п'ятою колоною - з ватанами.
Судя по призыву в армию, у нас почти весь народ - пятая колонна.
В прошлом году несколько дней подряд задавал на форуме вопрос к нашим "патриотам" - готовы ли пойти на фронт и когда. Ответа не дождался.
В 14м в ВС.
Добровольцев, спецов, класса "Мастер"(и ликвидированными военными делами) в армию не брали - только ДУК или добровольческие формирования.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
-
Kudrjavuy
-
-
- Повідомлень: 7561
- З нами з: 20.09.12
- Подякував: 659 раз.
- Подякували: 852 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:51
ЛАД написав:
Судя по призыву в армию, у нас почти весь народ - пятая колонна.
В прошлом году несколько дней подряд задавал на форуме вопрос к нашим "патриотам" - готовы ли пойти на фронт и когда. Ответа не дождался.
Я тут колись казав, про свою позицію - якщо фронт вийде за межі Луганської чи Донецької області - тоді піду, хоч армія не моє. А захищати, від обстрілів, одних ватанів від інших, особливого бажання немає.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 9630
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 1093 раз.
- Подякували: 1210 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:52
sal написав: ЛАД написав:
заходил в школу за внуком. В вестибюле школы сидели несколько ребят. Мальчики и девочки. Где-то 7-9 класс. Дурачились, разговаривали. Матом. Не ругались, просто общались.
Не хочу сказать, что в мои школьные годы мата не было, но при девочках всё же старались сдерживаться. И на улице тоже.
Прохожу мимо кулинарии в Великой кишене, кроме пицы там готовят и первые блюда к обычным салатам, гарнирам, поставили столики. Часто там заседают компании молодежи-школьников - мат это их разговор. Больше загибают, кстати, почему-то девчонки. Охрана ответила - выгнать не имеем права.
Компании разные - а матерятся одинаково(
Врут, по-моему, охранники. У нас и статья есть за мат как за мелкое хулиганство. Просто не применяют - народ считает это нормальным. Не все, конечно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 15110
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 4307 раз.
- Подякували: 4007 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:54
budivelnik написав: YKK написав:
Вы тут, в этом посте вдруг лишили меня гражданства. Я тоже, что-то не так понял?
Уявляєте, як було б важко вам качати права,якби Держава Україна прийняла закон в наступній редакціїПенсія українським громадянам ,які перебувають на території ОРДЛО , сплачуються за рахунок внесків до ПФ тими українськими громадянами працездатного віку.які також сьогодні перебувають у ОРДЛО...
Чи закон про мову ,типуУкраїна зобовязується фінансувати школи на іноземній мові викладання у пропорціях , в яких іноземні держави фінансують школи з українською мовою викладання на своїх територіях
Як бачите - все просто і всі питання мови і Пенсій - ми б відразу й вирішили.
оба твердження хибні.
1) венгрія он своїм допомогає на чужій територій а ви збираєтеся відмовитися самі від своїх громадян? потрібно не гамузом від всіх відмовлятися а запроваджувати на рівні законів методи визначення колаборантів та сепаратистів. от їх і позбавляти на законних підставах прав.
2) при чому тут інші держави до нашої. наша держава для наших громадян. схема яка діяла в срср була оптимальна - вища освіта та наукові роботи на російській а школи кому як до вподоби. тільки тепер вища освіта та наукові роботи повинні бути на українській а школи так і залишити кому як до вподоби.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 6309
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 116 раз.
- Подякували: 696 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:56
lapay написав: ЛАД написав:
Судя по призыву в армию, у нас почти весь народ - пятая колонна.
В прошлом году несколько дней подряд задавал на форуме вопрос к нашим "патриотам" - готовы ли пойти на фронт и когда. Ответа не дождался.
Я тут колись казав, про свою позицію - якщо фронт вийде за межі Луганської чи Донецької області - тоді піду, хоч армія не моє. А захищати, від обстрілів, одних ватанів від інших, особливого бажання немає.
Голой ж.о.п.о.й от артиллерии, что за 20-30км?
Или с территории РФ?
Или со ржавым АК(с венгерских складов?)
Или сейчас "отводят" - именно там, где ВС в удобных местах - теперь в поле под огонь снайперов. Ведь РФ чётко определило тактические преимущества мест "разведения".
Востаннє редагувалось Kudrjavuy
в П'ят 17 січ, 2020 14:01, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
-
Kudrjavuy
-
-
- Повідомлень: 7561
- З нами з: 20.09.12
- Подякував: 659 раз.
- Подякували: 852 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:59
mephala
1 Я б не був таким категоричним
2 Якщо Угорщина по Вашим словам допомогає Угорцям - і Вас цікавить це - то мене цікавить як Угорщина допомогає СВОЇМ громадянам Українцям
Тому те що я написав є вірним
Наскільки Угорці в Угорщині допомагають етнічним Українцям, настільки Україна в Україні буде допомагати етнічним угорцям
3 Жодне рішення не є таким ,яке задовільнить усіх....
Але при цьому - те що пропоную я - різко зменшить можливості контрукраїнської пропоганди.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 21845
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 154 раз.
- Подякували: 2229 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|