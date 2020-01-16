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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5230523152325233> Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:34 YKK

Те , що Ви бачите необхідність якоїсь іноземної мови - це питання світогляду . Або з анекдоту про оптиміста і реаліста . Китайська в деяких випадках Вам ( чи там кому ) може знадобитися , але без англійської за межами колишнього СРСР буде не дуже комфортно - особливо якщо будь-де ...



А якщо живете вже майже 30 років в Україні і не знаєте українську - значить Ви приїжджий росіянин ( чи не знаю хто ) - от і все ... Яке тоді маєте взагалі відношення до України ? Громадянин ( ще є паспорт ) України ? Вчіть тоді мову - раз приїхали .

В Україні не було шкіл , де не вчили українську .



А пасаж про обмеження громадянства на якийсь період - це була відповідь на Ваші претензії відносно пенсій громадянам України на непідконтрольних територіях . Але наші політики на таке не підуть - побояться . А так як є - і виникають претензії ... Puente Повідомлень: 2378 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 300 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:41 Puente написав: sal написав: ЛАД написав: "контрактники идут осознанно в армию" в 18 лет это Вы сильно! "контрактники идут осознанно в армию" в 18 лет это Вы сильно!

А что вы скажете насчет 14-летних, идущих в правосеки?.. А что вы скажете насчет 14-летних, идущих в правосеки?..

Ну що за ... От Ви крім телевізора де бачили Правий Сектор ? Особливо після 2015 року ?

Агресивну пацанву можна знайти де завгодно і достатньо багато . Якраз 14-16 років - вік безбашенності - габарити вже є , а розум дитячий . Ну що за ... От Ви крім телевізора де бачили Правий Сектор ? Особливо після 2015 року ?Агресивну пацанву можна знайти де завгодно і достатньо багато . Якраз 14-16 років - вік безбашенності - габарити вже є , а розум дитячий .

Не городите глупости!!!

Мне неприятно общаться с Вами по этому поводу!

Молодые пацаны, аспиранты,....

- Не нюхавшие пороху, физически не представляющие "что такое солдатский труд" и Война - их насильно с передка выгоняли...

Его домой, гонют "что бы было куда возвращаться" - а оно "Я военную кафедру закончил..."



"Прошу обратить внимание - стилистические ошибки делаю сознательно это "Право Автора"" Не городите глупости!!!Мне неприятно общаться с Вами по этому поводу!Молодые пацаны, аспиранты,....- Не нюхавшие пороху, физически не представляющие "что такое солдатский труд" и Война - их насильно с передка выгоняли...Его домой, гонют "что бы было куда возвращаться" - а оно "Я военную кафедру закончил...""Прошу обратить внимание - стилистические ошибки делаю сознательно это "Право Автора"" Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 17 січ, 2020 13:52, всього редагувалось 1 раз. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7561 З нами з: 20.09.12 Подякував: 659 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:44 lapay написав: Тракторист написав: со здравым смыслом, логикой и собственным народом... со здравым смыслом, логикой и собственным народом...

З окупантами, колабарантами і п'ятою колоною - з ватанами. З окупантами, колабарантами і п'ятою колоною - з ватанами.

Судя по призыву в армию, у нас почти весь народ - пятая колонна.

В прошлом году несколько дней подряд задавал на форуме вопрос к нашим "патриотам" - готовы ли пойти на фронт и когда. Ответа не дождался. Судя по призыву в армию, у нас почти весь народ - пятая колонна.В прошлом году несколько дней подряд задавал на форуме вопрос к нашим "патриотам" - готовы ли пойти на фронт и когда. Ответа не дождался. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15110 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4307 раз. Подякували: 4007 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:46 katso написав: lapay написав: За словами міністра оборони Андрія Загороднюка, 18-19-річних молодиків залучатимуть до служби лише за їхнім добровільним бажанням. За словами міністра оборони Андрія Загороднюка, 18-19-річних молодиків залучатимуть до служби лише за їхнім добровільним бажанням.



А министр обороны не забыл что сейчас 12-летнее образование - то есть если пошел в 1 класс в 7 лет - закончишь школу только в 19



Такой заявой провоцируют патриотов не заканчивать школу А министр обороны не забыл что сейчас 12-летнее образование - то есть если пошел в 1 класс в 7 лет - закончишь школу только в 19Такой заявой провоцируют патриотов не заканчивать школу

Школа с 2020 официально - первый класс уже платный.(озвучена пока цифра в 250/месяц)

- Школа теперь будет 3 класса

- За чем больше? Школа с 2020 официально - первый класс уже платный.(озвучена пока цифра в 250/месяц)- Школа теперь будет 3 класса- За чем больше? Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7561 З нами з: 20.09.12 Подякував: 659 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:50 ЛАД написав: lapay написав: Тракторист написав: со здравым смыслом, логикой и собственным народом... со здравым смыслом, логикой и собственным народом...

З окупантами, колабарантами і п'ятою колоною - з ватанами. З окупантами, колабарантами і п'ятою колоною - з ватанами.

Судя по призыву в армию, у нас почти весь народ - пятая колонна.

В прошлом году несколько дней подряд задавал на форуме вопрос к нашим "патриотам" - готовы ли пойти на фронт и когда. Ответа не дождался. Судя по призыву в армию, у нас почти весь народ - пятая колонна.В прошлом году несколько дней подряд задавал на форуме вопрос к нашим "патриотам" - готовы ли пойти на фронт и когда. Ответа не дождался.

В 14м в ВС.

Добровольцев, спецов, класса "Мастер"(и ликвидированными военными делами) в армию не брали - только ДУК или добровольческие формирования. В 14м в ВС.Добровольцев, спецов, класса "Мастер"(и ликвидированными военными делами) в армию не брали - только ДУК или добровольческие формирования. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7561 З нами з: 20.09.12 Подякував: 659 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:51 Re: Політичні дискусії ЛАД написав: Судя по призыву в армию, у нас почти весь народ - пятая колонна.

В прошлом году несколько дней подряд задавал на форуме вопрос к нашим "патриотам" - готовы ли пойти на фронт и когда. Ответа не дождался. Судя по призыву в армию, у нас почти весь народ - пятая колонна.В прошлом году несколько дней подряд задавал на форуме вопрос к нашим "патриотам" - готовы ли пойти на фронт и когда. Ответа не дождался.

Я тут колись казав, про свою позицію - якщо фронт вийде за межі Луганської чи Донецької області - тоді піду, хоч армія не моє. А захищати, від обстрілів, одних ватанів від інших, особливого бажання немає. Я тут колись казав, про свою позицію - якщо фронт вийде за межі Луганської чи Донецької області - тоді піду, хоч армія не моє. А захищати, від обстрілів, одних ватанів від інших, особливого бажання немає. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9630 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1093 раз. Подякували: 1210 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:52 sal написав: ЛАД написав: заходил в школу за внуком. В вестибюле школы сидели несколько ребят. Мальчики и девочки. Где-то 7-9 класс. Дурачились, разговаривали. Матом. Не ругались, просто общались.

Не хочу сказать, что в мои школьные годы мата не было, но при девочках всё же старались сдерживаться. И на улице тоже. заходил в школу за внуком. В вестибюле школы сидели несколько ребят. Мальчики и девочки. Где-то 7-9 класс. Дурачились, разговаривали. Матом. Не ругались, просто общались.Не хочу сказать, что в мои школьные годы мата не было, но при девочках всё же старались сдерживаться. И на улице тоже.

Прохожу мимо кулинарии в Великой кишене, кроме пицы там готовят и первые блюда к обычным салатам, гарнирам, поставили столики. Часто там заседают компании молодежи-школьников - мат это их разговор. Больше загибают, кстати, почему-то девчонки. Охрана ответила - выгнать не имеем права.



Компании разные - а матерятся одинаково( Прохожу мимо кулинарии в Великой кишене, кроме пицы там готовят и первые блюда к обычным салатам, гарнирам, поставили столики. Часто там заседают компании молодежи-школьников - мат это их разговор. Больше загибают, кстати, почему-то девчонки. Охрана ответила - выгнать не имеем права.Компании разные - а матерятся одинаково(

Врут, по-моему, охранники. У нас и статья есть за мат как за мелкое хулиганство. Просто не применяют - народ считает это нормальным. Не все, конечно. Врут, по-моему, охранники. У нас и статья есть за мат как за мелкое хулиганство. Просто не применяют - народ считает это нормальным. Не все, конечно. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15110 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4307 раз. Подякували: 4007 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:54 budivelnik написав: YKK написав: Вы тут, в этом посте вдруг лишили меня гражданства. Я тоже, что-то не так понял? Вы тут, в этом посте вдруг лишили меня гражданства. Я тоже, что-то не так понял? Уявляєте, як було б важко вам качати права,якби Держава Україна прийняла закон в наступній редакції

Пенсія українським громадянам ,які перебувають на території ОРДЛО , сплачуються за рахунок внесків до ПФ тими українськими громадянами працездатного віку.які також сьогодні перебувають у ОРДЛО...

Чи закон про мову ,типу

Україна зобовязується фінансувати школи на іноземній мові викладання у пропорціях , в яких іноземні держави фінансують школи з українською мовою викладання на своїх територіях



Як бачите - все просто і всі питання мови і Пенсій - ми б відразу й вирішили. Уявляєте, як було б важко вам качати права,якби Держава Україна прийняла закон в наступній редакціїЧи закон про мову ,типуЯк бачите - все просто і всі питання мови і Пенсій - ми б відразу й вирішили.



оба твердження хибні.

1) венгрія он своїм допомогає на чужій територій а ви збираєтеся відмовитися самі від своїх громадян? потрібно не гамузом від всіх відмовлятися а запроваджувати на рівні законів методи визначення колаборантів та сепаратистів. от їх і позбавляти на законних підставах прав.



2) при чому тут інші держави до нашої. наша держава для наших громадян. схема яка діяла в срср була оптимальна - вища освіта та наукові роботи на російській а школи кому як до вподоби. тільки тепер вища освіта та наукові роботи повинні бути на українській а школи так і залишити кому як до вподоби. оба твердження хибні.1) венгрія он своїм допомогає на чужій територій а ви збираєтеся відмовитися самі від своїх громадян? потрібно не гамузом від всіх відмовлятися а запроваджувати на рівні законів методи визначення колаборантів та сепаратистів. от їх і позбавляти на законних підставах прав.2) при чому тут інші держави до нашої. наша держава для наших громадян. схема яка діяла в срср була оптимальна - вища освіта та наукові роботи на російській а школи кому як до вподоби. тільки тепер вища освіта та наукові роботи повинні бути на українській а школи так і залишити кому як до вподоби. mephala Повідомлень: 6309 З нами з: 07.04.14 Подякував: 116 раз. Подякували: 696 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:56 lapay написав: ЛАД написав: Судя по призыву в армию, у нас почти весь народ - пятая колонна.

В прошлом году несколько дней подряд задавал на форуме вопрос к нашим "патриотам" - готовы ли пойти на фронт и когда. Ответа не дождался. Судя по призыву в армию, у нас почти весь народ - пятая колонна.В прошлом году несколько дней подряд задавал на форуме вопрос к нашим "патриотам" - готовы ли пойти на фронт и когда. Ответа не дождался.

Я тут колись казав, про свою позицію - якщо фронт вийде за межі Луганської чи Донецької області - тоді піду, хоч армія не моє. А захищати, від обстрілів, одних ватанів від інших, особливого бажання немає. Я тут колись казав, про свою позицію - якщо фронт вийде за межі Луганської чи Донецької області - тоді піду, хоч армія не моє. А захищати, від обстрілів, одних ватанів від інших, особливого бажання немає.

Голой ж.о.п.о.й от артиллерии, что за 20-30км?

Или с территории РФ?

Или со ржавым АК(с венгерских складов?)

Или сейчас "отводят" - именно там, где ВС в удобных местах - теперь в поле под огонь снайперов. Ведь РФ чётко определило тактические преимущества мест "разведения". Голой ж.о.п.о.й от артиллерии, что за 20-30км?Или с территории РФ?Или со ржавым АК(с венгерских складов?)Или сейчас "отводят" - именно там, где ВС в удобных местах - теперь в поле под огонь снайперов. Ведь РФ чётко определило тактические преимущества мест "разведения". Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 17 січ, 2020 14:01, всього редагувалось 1 раз. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7561 З нами з: 20.09.12 Подякував: 659 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:59 mephala

1 Я б не був таким категоричним

2 Якщо Угорщина по Вашим словам допомогає Угорцям - і Вас цікавить це - то мене цікавить як Угорщина допомогає СВОЇМ громадянам Українцям

Тому те що я написав є вірним

Наскільки Угорці в Угорщині допомагають етнічним Українцям, настільки Україна в Україні буде допомагати етнічним угорцям

3 Жодне рішення не є таким ,яке задовільнить усіх....

Але при цьому - те що пропоную я - різко зменшить можливості контрукраїнської пропоганди. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21845 З нами з: 15.01.09 Подякував: 154 раз. Подякували: 2229 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5230523152325233> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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