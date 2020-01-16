Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ЛАД написав:"контрактники идут осознанно в армию" в 18 лет это Вы сильно!
А что вы скажете насчет 14-летних, идущих в правосеки?..
Ну що за ... От Ви крім телевізора де бачили Правий Сектор ? Особливо після 2015 року ? Агресивну пацанву можна знайти де завгодно і достатньо багато . Якраз 14-16 років - вік безбашенності - габарити вже є , а розум дитячий .
Не городите глупости!!! Мне неприятно общаться с Вами по этому поводу! Молодые пацаны, аспиранты,.... - Не нюхавшие пороху, физически не представляющие "что такое солдатский труд" и Война - их насильно с передка выгоняли... Его домой, гонют "что бы было куда возвращаться" - а оно "Я военную кафедру закончил..."
"Прошу обратить внимание - стилистические ошибки делаю сознательно это "Право Автора""
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 17 січ, 2020 13:52, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Тракторист написав:со здравым смыслом, логикой и собственным народом...
З окупантами, колабарантами і п'ятою колоною - з ватанами.
Судя по призыву в армию, у нас почти весь народ - пятая колонна. В прошлом году несколько дней подряд задавал на форуме вопрос к нашим "патриотам" - готовы ли пойти на фронт и когда. Ответа не дождался.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
lapay написав:За словами міністра оборони Андрія Загороднюка, 18-19-річних молодиків залучатимуть до служби лише за їхнім добровільним бажанням.
А министр обороны не забыл что сейчас 12-летнее образование - то есть если пошел в 1 класс в 7 лет - закончишь школу только в 19
Такой заявой провоцируют патриотов не заканчивать школу
Школа с 2020 официально - первый класс уже платный.(озвучена пока цифра в 250/месяц) - Школа теперь будет 3 класса - За чем больше?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Тракторист написав:со здравым смыслом, логикой и собственным народом...
З окупантами, колабарантами і п'ятою колоною - з ватанами.
Судя по призыву в армию, у нас почти весь народ - пятая колонна. В прошлом году несколько дней подряд задавал на форуме вопрос к нашим "патриотам" - готовы ли пойти на фронт и когда. Ответа не дождался.
В 14м в ВС. Добровольцев, спецов, класса "Мастер"(и ликвидированными военными делами) в армию не брали - только ДУК или добровольческие формирования.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
ЛАД написав:Судя по призыву в армию, у нас почти весь народ - пятая колонна. В прошлом году несколько дней подряд задавал на форуме вопрос к нашим "патриотам" - готовы ли пойти на фронт и когда. Ответа не дождался.
Я тут колись казав, про свою позицію - якщо фронт вийде за межі Луганської чи Донецької області - тоді піду, хоч армія не моє. А захищати, від обстрілів, одних ватанів від інших, особливого бажання немає.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
ЛАД написав:заходил в школу за внуком. В вестибюле школы сидели несколько ребят. Мальчики и девочки. Где-то 7-9 класс. Дурачились, разговаривали. Матом. Не ругались, просто общались. Не хочу сказать, что в мои школьные годы мата не было, но при девочках всё же старались сдерживаться. И на улице тоже.
Прохожу мимо кулинарии в Великой кишене, кроме пицы там готовят и первые блюда к обычным салатам, гарнирам, поставили столики. Часто там заседают компании молодежи-школьников - мат это их разговор. Больше загибают, кстати, почему-то девчонки. Охрана ответила - выгнать не имеем права.
Компании разные - а матерятся одинаково(
Врут, по-моему, охранники. У нас и статья есть за мат как за мелкое хулиганство. Просто не применяют - народ считает это нормальным. Не все, конечно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
YKK написав:Вы тут, в этом посте вдруг лишили меня гражданства. Я тоже, что-то не так понял?
Уявляєте, як було б важко вам качати права,якби Держава Україна прийняла закон в наступній редакції Пенсія українським громадянам ,які перебувають на території ОРДЛО , сплачуються за рахунок внесків до ПФ тими українськими громадянами працездатного віку.які також сьогодні перебувають у ОРДЛО... Чи закон про мову ,типу Україна зобовязується фінансувати школи на іноземній мові викладання у пропорціях , в яких іноземні держави фінансують школи з українською мовою викладання на своїх територіях
Як бачите - все просто і всі питання мови і Пенсій - ми б відразу й вирішили.
оба твердження хибні. 1) венгрія он своїм допомогає на чужій територій а ви збираєтеся відмовитися самі від своїх громадян? потрібно не гамузом від всіх відмовлятися а запроваджувати на рівні законів методи визначення колаборантів та сепаратистів. от їх і позбавляти на законних підставах прав.
2) при чому тут інші держави до нашої. наша держава для наших громадян. схема яка діяла в срср була оптимальна - вища освіта та наукові роботи на російській а школи кому як до вподоби. тільки тепер вища освіта та наукові роботи повинні бути на українській а школи так і залишити кому як до вподоби.
ЛАД написав:Судя по призыву в армию, у нас почти весь народ - пятая колонна. В прошлом году несколько дней подряд задавал на форуме вопрос к нашим "патриотам" - готовы ли пойти на фронт и когда. Ответа не дождался.
Я тут колись казав, про свою позицію - якщо фронт вийде за межі Луганської чи Донецької області - тоді піду, хоч армія не моє. А захищати, від обстрілів, одних ватанів від інших, особливого бажання немає.
Голой ж.о.п.о.й от артиллерии, что за 20-30км? Или с территории РФ? Или со ржавым АК(с венгерских складов?) Или сейчас "отводят" - именно там, где ВС в удобных местах - теперь в поле под огонь снайперов. Ведь РФ чётко определило тактические преимущества мест "разведения".
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 17 січ, 2020 14:01, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
mephala 1 Я б не був таким категоричним 2 Якщо Угорщина по Вашим словам допомогає Угорцям - і Вас цікавить це - то мене цікавить як Угорщина допомогає СВОЇМ громадянам Українцям Тому те що я написав є вірним Наскільки Угорці в Угорщині допомагають етнічним Українцям, настільки Україна в Україні буде допомагати етнічним угорцям 3 Жодне рішення не є таким ,яке задовільнить усіх.... Але при цьому - те що пропоную я - різко зменшить можливості контрукраїнської пропоганди.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69