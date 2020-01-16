Судя по призыву в армию, у нас почти весь народ - пятая колонна.
В прошлом году несколько дней подряд задавал на форуме вопрос к нашим "патриотам" - готовы ли пойти на фронт и когда. Ответа не дождался.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:44
Судя по призыву в армию, у нас почти весь народ - пятая колонна.
В прошлом году несколько дней подряд задавал на форуме вопрос к нашим "патриотам" - готовы ли пойти на фронт и когда. Ответа не дождался.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:46
Школа с 2020 официально - первый класс уже платный.(озвучена пока цифра в 250/месяц)
- Школа теперь будет 3 класса
- За чем больше?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:50
В 14м в ВС.
Добровольцев, спецов, класса "Мастер"(и ликвидированными военными делами) в армию не брали - только ДУК или добровольческие формирования.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:51
Re: Політичні дискусії
Я тут колись казав, про свою позицію - якщо фронт вийде за межі Луганської чи Донецької області - тоді піду, хоч армія не моє. А захищати, від обстрілів, одних ватанів від інших, особливого бажання немає.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:52
Врут, по-моему, охранники. У нас и статья есть за мат как за мелкое хулиганство. Просто не применяют - народ считает это нормальным. Не все, конечно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:54
оба твердження хибні.
1) венгрія он своїм допомогає на чужій територій а ви збираєтеся відмовитися самі від своїх громадян? потрібно не гамузом від всіх відмовлятися а запроваджувати на рівні законів методи визначення колаборантів та сепаратистів. от їх і позбавляти на законних підставах прав.
2) при чому тут інші держави до нашої. наша держава для наших громадян. схема яка діяла в срср була оптимальна - вища освіта та наукові роботи на російській а школи кому як до вподоби. тільки тепер вища освіта та наукові роботи повинні бути на українській а школи так і залишити кому як до вподоби.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:56
Голой ж.о.п.о.й от артиллерии, что за 20-30км?
Или с территории РФ?
Или со ржавым АК(с венгерских складов?)
Или сейчас "отводят" - именно там, где ВС в удобных местах - теперь в поле под огонь снайперов. Ведь РФ чётко определило тактические преимущества мест "разведения".
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 17 січ, 2020 14:01, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:59
mephala
1 Я б не був таким категоричним
2 Якщо Угорщина по Вашим словам допомогає Угорцям - і Вас цікавить це - то мене цікавить як Угорщина допомогає СВОЇМ громадянам Українцям
Тому те що я написав є вірним
Наскільки Угорці в Угорщині допомагають етнічним Українцям, настільки Україна в Україні буде допомагати етнічним угорцям
3 Жодне рішення не є таким ,яке задовільнить усіх....
Але при цьому - те що пропоную я - різко зменшить можливості контрукраїнської пропоганди.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: П'ят 17 січ, 2020 14:01
Re: Політичні дискусії
ну например не получит работу копирайтера в Харькое -
В тур компанию работать не возьмут -
и т.п.
Но это конечно как для кого - стоять на митинге флагом махать возьмут без любого языка
Востаннє редагувалось katso в П'ят 17 січ, 2020 14:08, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 14:05
Пока не будет снята трактовка Конституции Украины 2011 года
- Что бы не приняла ВР - будет только хуже.
- До тех пор, пока не останутся здесь те, у кого - 2-3 гражданства, "но там" к ним претензии по Закону.
Это и есть "наша интеграция в ЕС"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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