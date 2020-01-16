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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5228522952305231> Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:54 budivelnik написав: YKK написав: Вы тут, в этом посте вдруг лишили меня гражданства. Я тоже, что-то не так понял? Вы тут, в этом посте вдруг лишили меня гражданства. Я тоже, что-то не так понял? Уявляєте, як було б важко вам качати права,якби Держава Україна прийняла закон в наступній редакції

Пенсія українським громадянам ,які перебувають на території ОРДЛО , сплачуються за рахунок внесків до ПФ тими українськими громадянами працездатного віку.які також сьогодні перебувають у ОРДЛО...

Чи закон про мову ,типу

Україна зобовязується фінансувати школи на іноземній мові викладання у пропорціях , в яких іноземні держави фінансують школи з українською мовою викладання на своїх територіях



Як бачите - все просто і всі питання мови і Пенсій - ми б відразу й вирішили. Уявляєте, як було б важко вам качати права,якби Держава Україна прийняла закон в наступній редакціїЧи закон про мову ,типуЯк бачите - все просто і всі питання мови і Пенсій - ми б відразу й вирішили.



оба твердження хибні.

1) венгрія он своїм допомогає на чужій територій а ви збираєтеся відмовитися самі від своїх громадян? потрібно не гамузом від всіх відмовлятися а запроваджувати на рівні законів методи визначення колаборантів та сепаратистів. от їх і позбавляти на законних підставах прав.



2) при чому тут інші держави до нашої. наша держава для наших громадян. схема яка діяла в срср була оптимальна - вища освіта та наукові роботи на російській а школи кому як до вподоби. тільки тепер вища освіта та наукові роботи повинні бути на українській а школи так і залишити кому як до вподоби. оба твердження хибні.1) венгрія он своїм допомогає на чужій територій а ви збираєтеся відмовитися самі від своїх громадян? потрібно не гамузом від всіх відмовлятися а запроваджувати на рівні законів методи визначення колаборантів та сепаратистів. от їх і позбавляти на законних підставах прав.2) при чому тут інші держави до нашої. наша держава для наших громадян. схема яка діяла в срср була оптимальна - вища освіта та наукові роботи на російській а школи кому як до вподоби. тільки тепер вища освіта та наукові роботи повинні бути на українській а школи так і залишити кому як до вподоби. mephala Повідомлень: 6310 З нами з: 07.04.14 Подякував: 116 раз. Подякували: 696 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:59 mephala

1 Я б не був таким категоричним

2 Якщо Угорщина по Вашим словам допомогає Угорцям - і Вас цікавить це - то мене цікавить як Угорщина допомогає СВОЇМ громадянам Українцям

Тому те що я написав є вірним

Наскільки Угорці в Угорщині допомагають етнічним Українцям, настільки Україна в Україні буде допомагати етнічним угорцям

3 Жодне рішення не є таким ,яке задовільнить усіх....

Але при цьому - те що пропоную я - різко зменшить можливості контрукраїнської пропоганди. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21847 З нами з: 15.01.09 Подякував: 154 раз. Подякували: 2231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 січ, 2020 14:10 [quote="4844723:mephala"]

венгрія он своїм допомогає на чужій територій



Їх всього десь під 10 млн і ніяких споріднених ( на Уралі хіба хтось ? ) немає - тому і тримаються всім чим можуть . Нашим з Закарпаття давали ж паспорти скільки завгодно - а тепер раптом підхопилися - а що ж це за венг , який власної мови не знає . А таких там повно - то навіть і паспорти почали забирати ...



А знову ж таки - як визначитися - хто наш , а хто не наш ? Тут народився ? Просто громадянин України ? Чи щось треба більше ? Може всім треба перездати екзамен на громадянство - а не так автоматично ? В штатах є екзамени , в Польші є . Насправді , напевно , майже скрізь є ... Puente Повідомлень: 2384 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 300 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 січ, 2020 14:29 budivelnik

венгри допомагають венграм в чужій країні. фінансують школи та громади.

а ви збираєтеся відмовитися допомагати українцям в своїй державі. я вже мовчу про підтримку українців в інших державах.

ви що цього геть не розумієте?



Puente

запропоновані вами екзамени нічого не дадуть. можна блискуче їх здати але своїми діями доводити що ти ворог України. mephala Повідомлень: 6310 З нами з: 07.04.14 Подякував: 116 раз. Подякували: 696 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 січ, 2020 14:35 sal

ЛАД написав: "контрактники идут осознанно в армию" в 18 лет это Вы сильно! "контрактники идут осознанно в армию" в 18 лет это Вы сильно!

А что вы скажете насчет 14-летних, идущих в правосеки?.. А что вы скажете насчет 14-летних, идущих в правосеки?..

То же самое.

Об осознанности там речь не идёт.

Подростков везде тянет на "подвиги", их легче завлечь радикальными "-р-революционными" фразами. Недаром они были движущей силой и в Китае во время культурной революции, и в Камбодже Пол Пота. Да и ещё примеры можно найти. Гормональный взрыв и всё такое. А мозги ещё не особо работают. То же самое.Об осознанности там речь не идёт.Подростков везде тянет на "подвиги", их легче завлечь радикальными "-р-революционными" фразами. Недаром они были движущей силой и в Китае во время культурной революции, и в Камбодже Пол Пота. Да и ещё примеры можно найти. Гормональный взрыв и всё такое. А мозги ещё не особо работают. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15110 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4307 раз. Подякували: 4007 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 січ, 2020 14:39 mephala написав: budivelnik

венгри допомагають венграм в чужій країні. фінансують школи та громади.

а ви збираєтеся відмовитися допомагати українцям в своїй державі. я вже мовчу про підтримку українців в інших державах.

ви що цього геть не розумієте?



Puente

запропоновані вами екзамени нічого не дадуть. можна блискуче їх здати але своїми діями доводити що ти ворог України. венгри допомагають венграм в чужій країні. фінансують школи та громади.а ви збираєтеся відмовитися допомагати українцям в своїй державі. я вже мовчу про підтримку українців в інших державах.ви що цього геть не розумієте?запропоновані вами екзамени нічого не дадуть. можна блискуче їх здати але своїми діями доводити що ти ворог України.



По цим двом реплікам :

- венгри у нас погоджуються , що вони венгри і це демонструють

- венгри все-таки не на окупованій території живуть

- ну а китайці у всьому світі незалежно ні від чого - китайці

- екзамени не дадуть - але не буде хоча б таких , які "не можуть інструкцію на ліках прочитати" По цим двом реплікам :- венгри у нас погоджуються , що вони венгри і це демонструють- венгри все-таки не на окупованій території живуть- ну а китайці у всьому світі незалежно ні від чого - китайці- екзамени не дадуть - але не буде хоча б таких , які "не можуть інструкцію на ліках прочитати" Puente Повідомлень: 2384 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 300 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 січ, 2020 14:45 Puente

а на окупованих територіях всі відмовилися від України чи що?

чи ви хочете щоб під окупацією всі ходили з жовто-блакитним?

так в людей є інстинкт самозбереження. якщо не волають расєя та путін пріді вже добре.

коли венгри в нас демонструють що вони венгри їм це не загрожує фізичною розправою. mephala Повідомлень: 6310 З нами з: 07.04.14 Подякував: 116 раз. Подякували: 696 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 січ, 2020 15:00 mephala написав: Puente

а на окупованих територіях всі відмовилися від України чи що?

чи ви хочете щоб під окупацією всі ходили з жовто-блакитним?

так в людей є інстинкт самозбереження. якщо не волають расєя та путін пріді вже добре.

коли венгри в нас демонструють що вони венгри їм це не загрожує фізичною розправою. а на окупованих територіях всі відмовилися від України чи що?чи ви хочете щоб під окупацією всі ходили з жовто-блакитним?так в людей є інстинкт самозбереження. якщо не волають расєя та путін пріді вже добре.коли венгри в нас демонструють що вони венгри їм це не загрожує фізичною розправою.

Ну взагалі-то ці всі розмови почалися з пенсій . І з різних юридичних рішень про право на виплати . І єдине , що я реально хотів сказати - це про механізм - як всі ці судові рішення закрити . Бо визнаючи юридично громадянство України - держава зобов"язана виконувати абсолютно всі свої обов"язки . Якщо велику частину таких вона не може виконати - то не треба виконувати всі . Сказати чесно - я не можу - і оформити це юридично . Ну взагалі-то ці всі розмови почалися з пенсій . І з різних юридичних рішень про право на виплати . І єдине , що я реально хотів сказати - це про механізм - як всі ці судові рішення закрити . Бо визнаючи юридично громадянство України - держава зобов"язана виконувати абсолютно всі свої обов"язки . Якщо велику частину таких вона не може виконати - то не треба виконувати всі . Сказати чесно - я не можу - і оформити це юридично . Puente Повідомлень: 2384 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 300 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 січ, 2020 15:02 Re: Політичні дискусії budivelnik написав: 4 У випадках , коли Ви звернетесь до Державного чиновника, а він не захоче Вас розуміти - у Вас є ПРАВО найняти за власний кошт перекладача (як це роблять всі носії не української мови в Україні,будь-то китайця,росіяни чи монголи з габонцями) 4 У випадках ,(як це роблять всі носії не української мови в Україні,будь-то китайця,росіяни чи монголи з габонцями)

budivelnik написав: Дурень як чогось не зрозуміє - то обовязково збреше.

Політичні дискусії



ЗАКОН УКРАЇНИ



Про забезпечення функціонування української мови як державної

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19

В большом списке

Розділ III

ОБОВ’ЯЗОК ВОЛОДІТИ ДЕРЖАВНОЮ МОВОЮ



Стаття 9. Особи, які зобов’язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків

отсутствуют депутаты ВР. Т.е. они не обязаны знать украинский язык и не обязаны говорить только на украинском языке (во время работы в ВР - на сессиях, заседаниях комитетов и пр.).



budivelnik написав: Дурень коли чогось не знає - то обовязково збреше. Дурень коли чогось не знає - то обовязково збреше.

Політичні дискусії



Смотрим тот же Закон.



Сперва лично для вас, как предпринимателя и ваших работников (магазины и кафе):

Стаття 30. Державна мова у сфері обслуговування споживачів

...

3. На прохання клієнта його персональне обслуговування може здійснюватися також іншою мовою, прийнятною для сторін.

...

6. Виробники (виконавці, продавці) в Україні всіх форм власності надають споживачам інформацію про вироби (товари), роботи чи послуги державною мовою. Така інформація може дублюватися будь-якою іншою мовою.

Это не обязанность, но наказать продавца, за то, что он на вопросы, заданные ему на русском языке отвечает тоже на русском, никто не имеет права по Закону. А вот если лично вы каким-то образом накажете за это своего работника, как раз это (наказание) и будет нарушением Закона про державну мову.



Аналогично и в других статьях.



Стаття 14. Застосування державної мови в судочинстві

...

2. У судовому процесі може застосовуватися інша мова, ніж державна, у порядку, визначеному процесуальними кодексами України та Законом України "Про судоустрій і статус суддів".



(соотв. статья ЗУ "Про судоустрій і статус суддів" приведена ниже)



Стаття 21. Державна мова у сфері освіти

...

Особам, які належать до національних меншин України, гарантується право на навчання в комунальних закладах освіти для здобуття дошкільної та початкової освіти, поряд із державною мовою, мовою відповідної національної меншини України...



Особам, які належать до корінних народів України, гарантується право на навчання в комунальних закладах освіти для здобуття дошкільної і загальної середньої освіти, поряд із державною мовою, мовою відповідного корінного народу України.

Стаття 22. Державна мова у сфері науки

...

Якщо проведення наукового заходу здійснюється іноземною мовою, організатори зобов’язані повідомити про це учасників заходу заздалегідь. У такому разі здійснення перекладу державною мовою не є обов’язковим.

Стаття 23. Державна мова у сфері культури

...

В оголошеннях, афішах, інших інформаційних матеріалах допускається використання інших мов поряд з державною мовою

Стаття 25. Державна мова у сфері друкованих засобів масової інформації

...

Друковані засоби масової інформації можуть видаватися іншими, ніж державна, мовами за умови, що одночасно з відповідним тиражем видання іноземною мовою видається тираж цього видання державною мовою.

Стаття 26. Державна мова у сфері книговидання та книгорозповсюдження

...

Ця вимога не поширюється на видавничу продукцію, видану кримськотатарською мовою, іншими мовами корінних народів чи національних меншин України за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів відповідно до закону щодо порядку реалізації прав корінних народів, національних меншин України.

Стаття 33. Державна мова у сфері охорони здоров’я

...

2. На прохання особи, яка звертається за наданням медичної допомоги чи послуг з медичного обслуговування, її персональне обслуговування може здійснюватися також іншою мовою, прийнятною для сторін.

Стаття 36. Державна мова у сфері транспорту

...

3. Мовою обслуговування пасажирів у транспорті є державна мова. На прохання пасажира його індивідуальне обслуговування може здійснюватися іншою мовою, прийнятною для сторін.



И

Стаття 188-52. Порушення закону щодо функціонування і застосування української мови як державної



Порушення вимог Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" щодо застосування державної мови під час засідань, заходів, зустрічей і робочого спілкування, в актах, діловодстві та документообігу в органах державної влади, органах влади Автономної Республіки Крим і органах місцевого самоврядування, на державних і комунальних підприємствах, в установах та організаціях, інших суб’єктах господарювання державної і комунальної форми власності, у судочинстві та діловодстві у судах України, в органах правопорядку, розвідувальних органах, державних органах спеціального призначення з правоохоронними функціями, на державному кордоні України, у процесі виборів та референдумів, у міжнародних договорах України -



тягнуть за собою...

Вступит в действие только

Остання подія — Редакція, відбудеться 16.07.2022

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10

Т.е. наказать своего работника за то, что он говорит с покупателем на русском языке по Закону вы не имеете право, имеете право его наказать только по принципу: "Я начальник, ты дурак" (с)



ЗАКОН УКРАЇНИ



Про судоустрій і статус суддів

...

Стаття 12. Мова судочинства і діловодства в судах

...

3. Суди використовують державну мову в процесі судочинства та гарантують право громадян на використання ними в судовому процесі рідної мови або мови, якою вони володіють.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19 В большом спискеотсутствуют депутаты ВР. Т.е. они не обязаны знать украинский язык и не обязаны говорить только на украинском языке (во время работы в ВР - на сессиях, заседаниях комитетов и пр.).Смотрим тот же Закон.Сперва лично для вас, как предпринимателя и ваших работников (магазины и кафе):Это не обязанность, но наказать продавца, за то, что он на вопросы, заданные ему на русском языке отвечает тоже на русском, никто не имеет права по Закону. А вот если лично вы каким-то образом накажете за это своего работника, как раз это (наказание) и будет нарушением Закона про державну мову.Аналогично и в других статьях.(соотв. статья ЗУ "Про судоустрій і статус суддів" приведена ниже)Вступит в действие толькоТ.е. наказать своего работника за то, что он говорит с покупателем на русском языке по Закону вы не имеете право, имеете право его наказать только по принципу: "Я начальник, ты дурак" (с) yanyura Повідомлень: 5210 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1776 раз. Подякували: 1222 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 січ, 2020 15:13 yanyura

Прикольно - дійсно прямо про депутатів Верховної Ради не знайшов . Зате є пункт :

2) депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад, посадові особи органів місцевого самоврядування;



Провтикала десь , чи спеціально пропустили ? Puente Повідомлень: 2384 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 300 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5228522952305231> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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