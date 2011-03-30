Додано: П'ят 17 січ, 2020 15:46

mephala написав: венгрія он своїм допомогає на чужій територій а ви збираєтеся відмовитися самі від своїх громадян? потрібно не гамузом від всіх відмовлятися а запроваджувати на рівні законів методи визначення колаборантів та сепаратистів. от їх і позбавляти на законних підставах прав. венгрія он своїм допомогає на чужій територій а ви збираєтеся відмовитися самі від своїх громадян? потрібно не гамузом від всіх відмовлятися а запроваджувати на рівні законів методи визначення колаборантів та сепаратистів. от їх і позбавляти на законних підставах прав.

Я перекладу Вам Вашу позицію1 У нас два варіантиа - розвиваємо українськуб - розвиваємо російську паралельно з українською...Для Вас як україномовного ліберала - кидаємо кісточкуросійську тільки в середній школі....Все класно , алеякщо дитина вчилась на російській - то екзамени у ВУЗ які мають бути виключно україномовними(це Ваша пропозиція) - ця дитина не здасть , або як варіант батьки цієї дитини запустять логічний ланцюжока - їх дитину дискримінують по мовному принципуб - це підхопить роспропогандав - чергове ОРДЛО або Крим2 Як пояснення пункту 1, нагадаю один з анекдотівРозмовляють два собачатника про купування(обрізання хвоста) в своїх собак- я до лікара , хвіст в 8 см , лікар одним махом 6 відрізав, пес скулив але через пару днів рана загоїлась і все нормально- та ти садюга , пес звик до хвоста у 8 , а ти одним махом це обрізав чим наніс психологічну травму...Друге діло я - раз в 2 місяця - по 1 см обрізаю..Так само і ВиЯкщо створити умови по яким населення змушене буде своїх дітей вчитись на українській - то через 30 років питання мови буде вирішено , при цьому користуватись російською їх батьки все одно в побуті будуть поки не помрутьЯкщо ж обрізати по сантиметру - то і через 50 років буде та ж ситуація що і заразДобре якщо росія розвалиться- а якщо ні? Знову будемо дітей на фронт проважати?