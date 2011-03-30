Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
mephala написав:Puente а на окупованих територіях всі відмовилися від України чи що? чи ви хочете щоб під окупацією всі ходили з жовто-блакитним? так в людей є інстинкт самозбереження. якщо не волають расєя та путін пріді вже добре. коли венгри в нас демонструють що вони венгри їм це не загрожує фізичною розправою.
Ну взагалі-то ці всі розмови почалися з пенсій . І з різних юридичних рішень про право на виплати . І єдине , що я реально хотів сказати - це про механізм - як всі ці судові рішення закрити . Бо визнаючи юридично громадянство України - держава зобов"язана виконувати абсолютно всі свої обов"язки . Якщо велику частину таких вона не може виконати - то не треба виконувати всі . Сказати чесно - я не можу - і оформити це юридично .
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил, что после реализации Минских соглашений оккупированный Донбасс будет иметь собственное "гражданство". Об этом он заявил в интервью сепаратистским СМИ, комментируя факты задержания жителей ОРДО, не имеющих фейкового "паспорта" "ДНР"
"У нас пока нет основополагающего закона о "гражданстве", и его принятие будет возможным лишь после того, как Украина исполнит свои обязательства по выполнению Минских договоренностей. Поэтому украинский паспорт на данный момент является легальным документом, удостоверяющим личность, и имеет такую же законную силу, как паспорт гражданина "ДНР" и Российской Федерации. Вопрос о запрете на его использование на территории "республики" сейчас не стоит", - заявил главарь "ДНР".
Как сообщалось, Минские договоренности, прежде всего, предусматривают восстановление территориальной целостности Украины путем предоставления временно оккупированным территориям Донбасса статуса "районов с особым порядком местного самоуправления". Эти территории не получают права принимать какие-либо "законы" и, тем более, иметь свое "гражданство". Более того, такие понятия "ДНР" или "ЛНР", как и наименование каких либо должностей "глав республик", в Минских документах не фигурируют вовсе.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Puente написав:yanyura Прикольно - дійсно прямо про депутатів Верховної Ради не знайшов . Зате є пункт : 2) депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад, посадові особи органів місцевого самоврядування;
Провтикала десь , чи спеціально пропустили ?
В Проекте Закона от 09.06.2017 все они были:
Стаття 7. Коло осіб, зобов’язаних вільно володіти державною мовою 1.Вільно володіти державною мовою зобов’язані: 1) Президент України, Голова Верховної Ради України, його Перший заступник та заступники, ... 2) народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови; ...
Официальная версия представлена в "Зауваження Головного юридичного управління 26.02.2019":
10. Системне застосування статей 9 і 10 законопроекту (щодо рівня володіння державною мовою керівництвом Верховної Ради України та підтвердження такого рівня шляхом надання відповідного сертифіката), фактично, може унеможливити обрання Голови парламенту, його Першого заступника та заступника під час першої сесії новообраної Верховної Ради України, зокрема з огляду на те, що у переліку запропонованих законопроектом осіб, які зобов’язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків, відсутні народні депутати України (хоча у редакції статті 9 законопроекту, прийнятій у першому читанні, парламентарії зазначалися).
У зв’язку з цим у пункті 1 частини першої статті 9 законопроекту слова «Голова Верховної Ради України, Перший заступник і заступник Голови Верховної Ради України» слід виключити.
Неофициальная версия о том, почему исчезла такая норма
В самый последний момент из текста документа исчезла норма об обязательном владении украинским языком для депутатов Верховной Рады. Якобы потому, что такого требования нет в Конституции. При этом на норму о соблюдении прав русскоязычного населения, которая также прописана в Конституции, внимания депутаты не обратили.
... вам всім тут ще не набридло махати невидимими мечами? - стільки часу тратите....
- от чесно - вартує тут щось доказувати і купу часу(а де хто, можливо і нервується тут) і нервів тут тратити? - от тільки ЧЕСНО!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
mephala написав:венгрія он своїм допомогає на чужій територій а ви збираєтеся відмовитися самі від своїх громадян? потрібно не гамузом від всіх відмовлятися а запроваджувати на рівні законів методи визначення колаборантів та сепаратистів. от їх і позбавляти на законних підставах прав.
Я перекладу Вам Вашу позицію 1 У нас два варіанти а - розвиваємо українську б - розвиваємо російську паралельно з українською... Для Вас як україномовного ліберала - кидаємо кісточку російську тільки в середній школі.... Все класно , але якщо дитина вчилась на російській - то екзамени у ВУЗ які мають бути виключно україномовними(це Ваша пропозиція) - ця дитина не здасть , або як варіант батьки цієї дитини запустять логічний ланцюжок а - їх дитину дискримінують по мовному принципу б - це підхопить роспропоганда в - чергове ОРДЛО або Крим 2 Як пояснення пункту 1, нагадаю один з анекдотів Розмовляють два собачатника про купування(обрізання хвоста) в своїх собак Перший - я до лікара , хвіст в 8 см , лікар одним махом 6 відрізав, пес скулив але через пару днів рана загоїлась і все нормально Другий - та ти садюга , пес звик до хвоста у 8 , а ти одним махом це обрізав чим наніс психологічну травму... Друге діло я - раз в 2 місяця - по 1 см обрізаю..
Так само і Ви Якщо створити умови по яким населення змушене буде своїх дітей вчитись на українській - то через 30 років питання мови буде вирішено , при цьому користуватись російською їх батьки все одно в побуті будуть поки не помруть Якщо ж обрізати по сантиметру - то і через 50 років буде та ж ситуація що і зараз Добре якщо росія розвалиться- а якщо ні? Знову будемо дітей на фронт проважати?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
https://censor.net.ua/news/162768/rano_ ... i__ekspert 30.03.11 09:44 Рано или поздно от Украины останется лишь Киев и пять областей, - эксперт Рано или поздно от Украины останется Киев с пятью областями, а остальная территория будет поделена между Румынией, Польшей, Россией и Турцией. Такое мнение высказал в ходе онлайн-конференции в Киеве лидер партии «Великая Украина» Игорь Беркут.
По его мнению, рано или поздно Румыния захочет себе Бессарабию, Польша – Львов и Галичину, Турция – Крым, а Россия будет готова присоединить восточные области.
«В Стамбуле любой турист может купить карту, где Крым раскрашен в цвета турецкого флага, - утверждает политик. – А на Востоке любой проголосует даже не за Россию, а за то, что российские зарплаты и пенсии в три раза выше».
Спусковым крючком для этого может стать напряженность внутри страны. Беркут считает, что ее могут спровоцировать извне.
Знали бы наши перспективы, пути реализации(страны в которые бежать), кто и за чем в Украине стоит, и что будет завтра. "Законы" уже погнали писать ... - Свой мир, вдали от реальной жизни.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 17 січ, 2020 15:53, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Puente написав:А пасаж про обмеження громадянства на якийсь період - це була відповідь на Ваші претензії відносно пенсій громадянам України на непідконтрольних територіях . Але наші політики на таке не підуть - побояться . А так як є - і виникають претензії ...