RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5229523052315232
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 17:25

Kudrjavuy
Пара-тройка цитат из этого горе-футуролога
Игорь Беркут: «А мечтать собрать 53 миллиона тонн зерна, как было собрано в 1990 году в УССР мы даже не можем, потому что в самые лучшие годы мы собираем 35 миллионов тонн.»
В 2018-2019 маркетинговом году было собрано миллионов на 20 тонн зерна больше, по памяти, чем в 1990г.
Игорь Беркут: «Поэтому такая армия будет растоптана, уничтожена в течение одного-двух дней.» (2011г.)
2020 год – армия не уничтожена.
Игорь Беркут: «Если же говорить о голодоморе, посмотреть, кто же его осуществлял, кто забирал это зерно у несчастных, у трагически погибших крестьян, кто охранял это зерно от крестьян, кто его загружал, кто вывозил, кто всем распоряжался, то из 10 фамилий 8 будут на «-ко», «-чук» и «-юк». Они это делали на своей земле. Поэтому признать голодомор как геноцид украинского народа можно, признав только то, что народ устроил геноцид сам себе.»
И тут же:
"Поэтому осмелюсь взять на себя такую ответственность и еще раз повторить, что модель, существующая в Украине, является главным изощренным оружием геноцида украинцев как нации, народа. И чем больше это будет существовать в таком виде, тем меньше доживет и останется на планете физически представителей нашего народа."
Когнитивный диссонанс, однако. :D
AlexxK
 
Повідомлень: 139
З нами з: 23.07.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 17:26

Выскажу свои мысли по поводу зарплат.
Ну, если это премия министрам за весь год, то это немного.
Главное, чтобы не было коррупции.

Зарплаты другим соросятам.
Зп 500к - это занадто.
M-A-X
 
Повідомлень: 1729
З нами з: 08.10.15
Подякував: 646 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 17:27

Выскажу свои мысли по поводу депутата и проституток.
Я его не осуждаю. Как будто вокруг одни монахи.
M-A-X
 
Повідомлень: 1729
З нами з: 08.10.15
Подякував: 646 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 17:28

Ітогі подвєдьом. 2020-01-17

Ітогі подвєдьом. 2020-01-17

1) Гончарук написал заявление об отставке

Зеленский рассмотрит заявление Гончарука об отставке - Офис президента

"Слуга народа" готова поддержать отставку Гончарука, но при одном условии - Арахамия
Стаття 115. Кабінет Міністрів України складає повноваження перед новообраною Верховною Радою України.

Прем’єр-міністр України, інші члени Кабінету Міністрів України мають право заявити Верховній Раді України про свою відставку.

Відставка Прем’єр-міністра України, прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінету Міністрів України мають наслідком відставку всього складу Кабінету Міністрів України. У цих випадках Верховна Рада України здійснює формування нового складу Кабінету Міністрів України у строки і в порядку, що визначені цією Конституцією.

Не покидает ощущение какого-то б*** цирка. Нам показывают очередную серию Слуги Народа. Отвлекая внимание от чего-то более важного

2) Часа вопросов к правительству сегодня не будет, поскольку Гончарук подал в отставку – Разумков
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании парламента председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Гончарук и члены Кабмина покинули сессионный зал Рады, некоторые депутаты выкрикивали "Ганьба!"
Час вопросов к правительству в Верховной Раде завершился, премьер-министр Алексей Гончарук и члены Кабинета министров покинули сессионный зал.

Цирк продолжается

3) Защитники Донецкого аэропорта доказали, что украинцы не отдадут ни клочка собственной земли - Зеленский
Квартал"95. Прописанный сценарий. Роль - Президент Украины

4) На Донбассе погиб солдат 72-й ОМБр Игорь Химичук
Военные продолжают погибать, но ..

На ТКГ в Минске договорились о новом участке разведения сил на Донбассе - СМИ

5) В Сенате США началась процедура импичмента Трампа

"Не верю ни одному слову": Пристайко прокомментировал заявления партнера Джулиани об Украине
Парнас давал показания под присягой, трындеть ему нет смысла.

Объясните кто-нибудь этому Дристайко, что Клинтону хотели объявить импичмент не за то, что он шпилил Монику в разные отверстия. Этим в Белом Доме никого не удивишь. А за то, что под присягой соврал, мол, шпили-вили не было.

6) Убийство Шеремета: свидетели говорят, что на момент преступления Дугарь была в донецком госпитале
Разваливается дело

7) Рада сняла Яременко с поста главы Комитета по вопросам внешней политики
Как где, то турбо-режим. А тут - режим улитки

Профильный комитет рекомендовал Раде принять в первом чтении законопроект о медиа
Цензура.

Рада ушла на каникулы: Разумков объявил о закрытии второй сессии ВР

8) Стала известна судьба полковника ВСУ, который заявил о возможности реинтеграции с боевиками и россиянами
По результатам проверки установили, что постороннего воздействия на полковника не было, однако он грубо нарушил нормы деятельности военнослужащих.

Понизили в должности именно за его слова.
Хотя он не производит впечатление глупого человека
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3727
З нами з: 31.08.09
Подякував: 274 раз.
Подякували: 817 раз.
 
Профіль
2
1
  #<1 ... 5229523052315232
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.