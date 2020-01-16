Додано: П'ят 17 січ, 2020 17:25

Пара-тройка цитат из этого горе-футурологаИгорь Беркут: «А мечтать собрать 53 миллиона тонн зерна, как было собрано в 1990 году в УССР мы даже не можем, потому что в самые лучшие годы мы собираем 35 миллионов тонн.»В 2018-2019 маркетинговом году было собрано миллионов на 20 тонн зерна больше, по памяти, чем в 1990г.Игорь Беркут: «Поэтому такая армия будет растоптана, уничтожена в течение одного-двух дней.» (2011г.)2020 год – армия не уничтожена.Игорь Беркут: «Если же говорить о голодоморе, посмотреть, кто же его осуществлял, кто забирал это зерно у несчастных, у трагически погибших крестьян, кто охранял это зерно от крестьян, кто его загружал, кто вывозил, кто всем распоряжался, то из 10 фамилий 8 будут на «-ко», «-чук» и «-юк». Они это делали на своей земле. Поэтому признать голодомор как геноцид украинского народа можно, признав только то, что народ устроил геноцид сам себе.»И тут же:"Поэтому осмелюсь взять на себя такую ответственность и еще раз повторить, что модель, существующая в Украине, является главным изощренным оружием геноцида украинцев как нации, народа. И чем больше это будет существовать в таком виде, тем меньше доживет и останется на планете физически представителей нашего народа."Когнитивный диссонанс, однако.