Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Kudrjavuy Пара-тройка цитат из этого горе-футуролога Игорь Беркут: «А мечтать собрать 53 миллиона тонн зерна, как было собрано в 1990 году в УССР мы даже не можем, потому что в самые лучшие годы мы собираем 35 миллионов тонн.» В 2018-2019 маркетинговом году было собрано миллионов на 20 тонн зерна больше, по памяти, чем в 1990г. Игорь Беркут: «Поэтому такая армия будет растоптана, уничтожена в течение одного-двух дней.» (2011г.) 2020 год – армия не уничтожена. Игорь Беркут: «Если же говорить о голодоморе, посмотреть, кто же его осуществлял, кто забирал это зерно у несчастных, у трагически погибших крестьян, кто охранял это зерно от крестьян, кто его загружал, кто вывозил, кто всем распоряжался, то из 10 фамилий 8 будут на «-ко», «-чук» и «-юк». Они это делали на своей земле. Поэтому признать голодомор как геноцид украинского народа можно, признав только то, что народ устроил геноцид сам себе.» И тут же: "Поэтому осмелюсь взять на себя такую ответственность и еще раз повторить, что модель, существующая в Украине, является главным изощренным оружием геноцида украинцев как нации, народа. И чем больше это будет существовать в таком виде, тем меньше доживет и останется на планете физически представителей нашего народа." Когнитивный диссонанс, однако.
Стаття 115. Кабінет Міністрів України складає повноваження перед новообраною Верховною Радою України.
Прем’єр-міністр України, інші члени Кабінету Міністрів України мають право заявити Верховній Раді України про свою відставку.
Відставка Прем’єр-міністра України, прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінету Міністрів України мають наслідком відставку всього складу Кабінету Міністрів України. У цих випадках Верховна Рада України здійснює формування нового складу Кабінету Міністрів України у строки і в порядку, що визначені цією Конституцією.
Не покидает ощущение какого-то б*** цирка. Нам показывают очередную серию Слуги Народа. Отвлекая внимание от чего-то более важного
Объясните кто-нибудь этому Дристайко, что Клинтону хотели объявить импичмент не за то, что он шпилил Монику в разные отверстия. Этим в Белом Доме никого не удивишь. А за то, что под присягой соврал, мол, шпили-вили не было.
Puente написав:yanyura Прикольно - дійсно прямо про депутатів Верховної Ради не знайшов . Зате є пункт : 2) депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад, посадові особи органів місцевого самоврядування;
Провтикала десь , чи спеціально пропустили ?
у депутатів є свій закон про ВР
Тем не менее, хотя в главном Законе Украины обязательным условием для Президента, судей есть то, что они должны владеть государственным языком, иначе они не имеют прав занимать эти должности:
Конституція України ... Стаття 10. Державною мовою в Україні є українська мова. ... Стаття 103. ... Президентом України може бути обраний громадянин України, який досяг тридцяти п'яти років, має право голосу, проживає в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років та володіє державною мовою. ... Стаття 127. ... На посаду судді може бути призначений громадянин України, не молодший тридцяти та не старший шістдесяти п’яти років, який має вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше п’ять років, є компетентним, доброчесним та володіє державною мовою. ... Стаття 148. ... Суддею Конституційного Суду України може бути громадянин України, який володіє державною мовою, ... ...
в ЗУ "Про забезпечення функціонування української мови як державної" повторяются эти же требования к ним.
Об обязанностях нардепов владеть державною мовою в Конституции ни слова.
И еще, ЗУ "Про Регламент Верховної Ради України" является узконаправленным Законом, в то время как ЗУ "Про забезпечення функціонування української мови як державної" есть общегосударственным.
Повторюсь еще раз:
Официальная версия представлена в "Зауваження Головного юридичного управління 26.02.2019":
10. Системне застосування статей 9 і 10 законопроекту (щодо рівня володіння державною мовою керівництвом Верховної Ради України та підтвердження такого рівня шляхом надання відповідного сертифіката), фактично, може унеможливити обрання Голови парламенту, його Першого заступника та заступника під час першої сесії новообраної Верховної Ради України, зокрема з огляду на те, що у переліку запропонованих законопроектом осіб, які зобов’язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків, відсутні народні депутати України (хоча у редакції статті 9 законопроекту, прийнятій у першому читанні, парламентарії зазначалися).
У зв’язку з цим у пункті 1 частини першої статті 9 законопроекту слова «Голова Верховної Ради України, Перший заступник і заступник Голови Верховної Ради України» слід виключити.
Различие между "обязаны владеть государственным языком" и "язык, на котором ведется работа" видите?
"її органів та посадових осіб" - так эти самые органы и должностные лица (аппарат ВР) как раз и перечислены в ЗУ "Про забезпечення функціонування української мови як державної"
Азаров тоже говорил на "украинском", но не владел украинским. Теперь, согласно ЗУ "Про забезпечення функціонування української мови як державної" все нардепы имеют законное право говорить "по-азировски".
Дополню.
Про статус народного депутата України ... Стаття 34. Помічники-консультанти народного депутата України ... 2. Помічником-консультантом народного депутата може бути лише громадянин України, що має середню спеціальну чи вищу освіту і вільно володіє державною мовою. ...
AlexxK написав:Kudrjavuy Пара-тройка цитат из этого горе-футуролога Игорь Беркут: «А мечтать собрать 53 миллиона тонн зерна, как было собрано в 1990 году в УССР мы даже не можем, потому что в самые лучшие годы мы собираем 35 миллионов тонн.» В 2018-2019 маркетинговом году было собрано миллионов на 20 тонн зерна больше, по памяти, чем в 1990г. Игорь Беркут: «Поэтому такая армия будет растоптана, уничтожена в течение одного-двух дней.» (2011г.) 2020 год – армия не уничтожена. Игорь Беркут: «Если же говорить о голодоморе, посмотреть, кто же его осуществлял, кто забирал это зерно у несчастных, у трагически погибших крестьян, кто охранял это зерно от крестьян, кто его загружал, кто вывозил, кто всем распоряжался, то из 10 фамилий 8 будут на «-ко», «-чук» и «-юк». Они это делали на своей земле. Поэтому признать голодомор как геноцид украинского народа можно, признав только то, что народ устроил геноцид сам себе.» И тут же: "Поэтому осмелюсь взять на себя такую ответственность и еще раз повторить, что модель, существующая в Украине, является главным изощренным оружием геноцида украинцев как нации, народа. И чем больше это будет существовать в таком виде, тем меньше доживет и останется на планете физически представителей нашего народа." Когнитивный диссонанс, однако.
1. Я не вступаю в полемику по этому поводу.(у нас разные "весовые категории" - скоько лет я буду вынужден Вам объяснять то, что видит каждый из Вас?, но воспринимает это...- "моя хата скраю"- и в ней тепло.) 2. На ветке Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения? я предпринимал попытки 20 страниц выкладывал - в 11 году этот вопрос поднял Гриценко когда втихую приняли "Закон о выполнении судебных решений". Правовую, политическую,.... - ?"0"! 3. Вы не способны как самостоятельно делать выводы, так и воспринимать готовое - только с другой стороны. 4. Расскажите ммммине о, хоть одной стране мира, когда внешняя агрессия поглотила 20% территории, 50% экономики - а её правящие кланы рушат остатки промышленности способной работать на оборонку? Плодят "Свинарчуков?" https://news.finance.ua/ru/news/-/46323 ... -v-ukraine 5. "О земле" - если Вы откровенный п...офан - не лезьте, не трогайте эту тему! В стране - голод! Субпродукты(отходы) везут тысячами тонн в Украину. Не занимайтесь Анонизмом(http://absurdopedia.net/wiki/%D0%90%D0% ... 0%B7%D0%BC). ...................................................................................... Хотя если Вы Враг - то флаг Вам в руки- "Украина - не Россия!" Если Вы больной - то лечитесь, хотя это уже пожизненно. От и маємо, що маємо https://prm.ua/zelenskiy-dav-nakaz-viys ... ya-fedina/
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 17 січ, 2020 18:18, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Проходя мимо... 1. Закон об образовании, в котором фактически уничтожено образование на русском языке, однозначно усложняет освобождение Крыма, в котором 90% обучались и обучаются на русском. Усложняется и процесс реинтерграции днр-лнр. Создаются противоречия по всей Украине, когда дома и в обиходе, подавляющее большинство украинцев -общаются на русском(слушайте плёнки Гончарука, как пример). Кстати, кому не ясно, цель принятия этого Закона - остановить отток рабочей силы в Россию, когда молодёжь из восточных регионов, уезжает учиться и работать в "страну агрессор". С другой стороны, вместо того, чтобы в Украине создавать условия для учёбы и работы, просто "перекрывают границы".
2. Импорт продовольствия и пр. в Украину! Импортируют потому, что свой продукт, производить дороже, чем закупать импорт. Может, надо было бы проанализировать Причины, по которым своё производство - неконкурентоспособно? Продажа земли -ничего не решит, более того, проблемы с продуктами питания - возрастут.
Кстати, беглый анализ "политики новой команды" - показал её отношение к украинцам. Это, так сказать "новое поколение", считает... что проблемы в Украине, связаны с низкой конкурентоспобностью собственно, населения. Именно поэтому, "Новые реформаторы", полностью слушают "Советы Запада", готовы уничтожить всё производство, продать землю корпорациям, молодёжь отправить на зароботки, сократить рождаемость и пр. Видимо поэтому, не проводится никаких референдумов(мнение населения им не интересно) и принимаемые законы - направлены против населения Украины.
Выскажу свои мысли по поводу зарплат. Ну, если это премия министрам за весь год, то это немного. Главное, чтобы не было коррупции.
Смешно! Какое отношение Коррупция имеет к Зарплатам? Я не видел ни одного "тела", которое, даже зарабатывая Хорошо на предприятии, не постарается заправить своё авто "за чужой счёт". Сколько ни заплати, коррупция будет! И чем выше зарплаты, тем выше ставки!
Более того, вопрос Размера зарплат, как бы связан с успехами в стране. Если посмотреть на дыру в бюджете и на промроизводство, на сальдо, на сокращение населения, на падение уровня образования, медицины и пр., то этим "министрам" -вообше не за что платить!
Выскажу свои мысли по поводу депутата и проституток. Я его не осуждаю. Как будто вокруг одни монахи.
А никто за проституток и не осуждает! Вопрос о том, что он занимался "подбором" в рабочее время, прямо в сессионном зале, вместо чтения и обсуждения Законов! Если Ваш нёмный "работник", вместо работы "у станка", будет сидеть в чатах, думаю... Вы его уволите! Со свистом!