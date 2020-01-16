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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 19:13

Kudrjavuy
Мы никуда не денемся, но цифры прозвучали на весь мир.

Почему "никуда не денемся"?
Когда становится вопрос "выживания", надо просто принимать Решение!
Вот, Америка! Страна, в которую уезжали самые сильные, бесстрашные... многие просто ведь, от отчаяния и безисходности у себя на родине.

Если наша власть не способна создать условия для "твоего" развития, "твоей" реализации как специалиста, не может обеспечить тебе качественное образование, потом работу, медобслуживание... если меняют привычные в "твоей семье" Праздники, переносят Рождество, изменяют устои и обычаи... если ты чувствуешь себя некомфортно, более того - не нужным, то... "якого дiдька ти ще тут?"

Так что, не говорите за других.
Прогнозирую - увеличение оттока населения из Украины в Европу в 2020-м, притом не рост численности "заробитчан", а рост желающих получить Вид на жительство и ПМЖ! :(
Это - скажется на численности населения.
Кстати, не только в Европу, но и в Канаду, Израиль... вот знакомые, в Австралию уезжают... :D
Replay
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 19:14

Расслабтесь, воины света и тьмы
https://youtu.be/qNdkQmmZ3Cw?t=71
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 19:18

Думаю, все слушали, но тем не менее, чётко про Украину и сценарий наш.
P.S. Я эту книгу давным-давно прочитал, очень помогла в работе, кстати.
https://www.youtube.com/watch?v=ZEZnjo39soU
Replay
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