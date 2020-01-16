Додано: П'ят 17 січ, 2020 19:13

Мы никуда не денемся, но цифры прозвучали на весь мир.

Почему "никуда не денемся"?Когда становится вопрос "выживания", надо просто принимать Решение!Вот, Америка! Страна, в которую уезжали самые сильные, бесстрашные... многие просто ведь, от отчаяния и безисходности у себя на родине.Если наша власть не способна создать условия для "твоего" развития, "твоей" реализации как специалиста, не может обеспечить тебе качественное образование, потом работу, медобслуживание... если меняют привычные в "твоей семье" Праздники, переносят Рождество, изменяют устои и обычаи... если ты чувствуешь себя некомфортно, более того - не нужным, то... "якого дiдька ти ще тут?"Так что, не говорите за других.Прогнозирую - увеличение оттока населения из Украины в Европу в 2020-м, притом не рост численности "заробитчан", а рост желающих получить Вид на жительство и ПМЖ!Это - скажется на численности населения.Кстати, не только в Европу, но и в Канаду, Израиль... вот знакомые, в Австралию уезжают...