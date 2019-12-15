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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 19:13

Kudrjavuy
Мы никуда не денемся, но цифры прозвучали на весь мир.

Почему "никуда не денемся"?
Когда становится вопрос "выживания", надо просто принимать Решение!
Вот, Америка! Страна, в которую уезжали самые сильные, бесстрашные... многие просто ведь, от отчаяния и безисходности у себя на родине.

Если наша власть не способна создать условия для "твоего" развития, "твоей" реализации как специалиста, не может обеспечить тебе качественное образование, потом работу, медобслуживание... если меняют привычные в "твоей семье" Праздники, переносят Рождество, изменяют устои и обычаи... если ты чувствуешь себя некомфортно, более того - не нужным, то... "якого дiдька ти ще тут?"

Так что, не говорите за других.
Прогнозирую - увеличение оттока населения из Украины в Европу в 2020-м, притом не рост численности "заробитчан", а рост желающих получить Вид на жительство и ПМЖ! :(
Это - скажется на численности населения.
Кстати, не только в Европу, но и в Канаду, Израиль... вот знакомые, в Австралию уезжают... :D
Replay
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 19:14

Расслабтесь, воины света и тьмы
https://youtu.be/qNdkQmmZ3Cw?t=71
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 19:27

  Replay написав: Так что, не говорите за других.
Прогнозирую - увеличение оттока населения из Украины в Европу в 2020-м, притом не рост численности "заробитчан", а рост желающих получить Вид на жительство и ПМЖ! :(
Это - скажется на численности населения.
Кстати, не только в Европу, но и в Канаду, Израиль... вот знакомые, в Австралию уезжают... :D


Никакое сравнение с Польшей.
В Израиль уехать просто если есть еврейские корни. Но за 2019г всего уехало 5138человек на ПМЖ - https://vesti.ua/strana/82726-kolichest ... oslo-vtroe.
Примерно такое же количество наверняка есть нелегалов приехавших туристами и оставшихся.
Про Канаду или тем более Австралию с их жестким отбором только молодых,квалифицированных или очень богатых ,особенно из Украины, о таких цифрах можно только мечтать хотя страны намного больше.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 19:28

  budivelnik написав:
  mephala написав:венгрія он своїм допомогає на чужій територій а ви збираєтеся відмовитися самі від своїх громадян? потрібно не гамузом від всіх відмовлятися а запроваджувати на рівні законів методи визначення колаборантів та сепаратистів. от їх і позбавляти на законних підставах прав.
Я перекладу Вам Вашу позицію
1 У нас два варіанти
а - розвиваємо українську
б - розвиваємо російську паралельно з українською...
Для Вас як україномовного ліберала - кидаємо кісточку
російську тільки в середній школі....
Все класно , але
якщо дитина вчилась на російській - то екзамени у ВУЗ які мають бути виключно україномовними(це Ваша пропозиція) - ця дитина не здасть , або як варіант батьки цієї дитини запустять логічний ланцюжок
а - їх дитину дискримінують по мовному принципу
б - це підхопить роспропоганда
в - чергове ОРДЛО або Крим
2 Як пояснення пункту 1, нагадаю один з анекдотів
Розмовляють два собачатника про купування(обрізання хвоста) в своїх собак
Перший - я до лікара , хвіст в 8 см , лікар одним махом 6 відрізав, пес скулив але через пару днів рана загоїлась і все нормально
Другий - та ти садюга , пес звик до хвоста у 8 , а ти одним махом це обрізав чим наніс психологічну травму...
Друге діло я - раз в 2 місяця - по 1 см обрізаю..

Так само і Ви
Якщо створити умови по яким населення змушене буде своїх дітей вчитись на українській - то через 30 років питання мови буде вирішено , при цьому користуватись російською їх батьки все одно в побуті будуть поки не помруть
Якщо ж обрізати по сантиметру - то і через 50 років буде та ж ситуація що і зараз
Добре якщо росія розвалиться- а якщо ні? Знову будемо дітей на фронт проважати?

не всі збираються отримувати вищу освіту. навіщо їм нав'язувати?
і чомусь в срср пречудово вийшло русифікувати населення таким методом за два покоління а ви відразу здалися.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 19:31

  mephala написав:і чомусь в срср пречудово вийшло русифікувати населення таким методом за два покоління а ви відразу здалися.


Как можно сравнивать жесткое тоталитарное государство с госсобственностью с аморфным образованием под названием нынешняя Украина
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 19:36

  mephala написав:не всі збираються отримувати вищу освіту. навіщо їм нав'язувати?
і чомусь в срср пречудово вийшло русифікувати населення таким методом за два покоління а ви відразу здалися.
Якби коло Вас не було агресивного сусіда.який використовує спеціально створені ним варіанти( а ви йому ще й підігруєте) тоді б не потрібно було жорстких законів
Простий приклад
Ні у Франції ,ні у Англії ні у США - не має претензій до Канади - тому там спокійно уживаються Французський з Англійським
Те саме можна сказати про Швейцарію...
А от коли Німеччина була агресивною по суті-то Чехія,Австія відразу були покарані більш сильнішою Німеччиною і все завдяки тому що в Чехії і в Австрії були носії німецької мови.

Тепер розумієте?
При розгляді питання треба брати до уваги не міфічні варіанти абсолютної справедливості...
А реально задавати собі запитання
Якщо я зроблю так і так-як це допоможе/зашкодить моєму ворогу(агресивній сусідній державі).
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 19:37

  yanyura написав:Различие между "обязаны владеть государственным языком" и "язык, на котором ведется работа" видите?


в межах ВР в чому різниця?
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 19:46

mephala
не всі збираються отримувати вищу освіту. навіщо їм нав'язувати?
і чомусь в срср пречудово вийшло русифікувати населення таким методом за два покоління а ви відразу здалися.

Нынешнее "высшее образование", не отвечает Современным требованиям!
Не говоря уже за "среднее-специальное"!
Проблема в том, что Теоретически, "гражданин, не понимающий сути происходящего, не имеющий базовых знаний в Экономике(вот, как братва из Кабмина), не должен иметь Права Голосовать! :D
Кого "они", такие граждане наизбирают? Шарлатанов, шуллеров! :D

И вот тут, ответы на вопросы "кому нужно образование".
Если тем, кто хочет Украину поставить на колени нужно проводить свои "реформы", то они будут заинтересованы в Низком уровне образования населения, отстутствию финансовой грамотности и пр. :D

Касаемо "руссификации" при СССР.
Целью Империи(СССР), было создание общего языка общения.
Так что, это следствие имперских амбиций Совка! Ну как, вот в США, несмотря на толпы мексиканцев, китайцев, индусов и пр. народов, учитывая преподавание в лучших Университетах на английском, происходит "насильная американизация населения США"!
Но, Вы же не говорите, что "США- тюрьма народов, нет преподавания на Индейском(коренной народ Америки) в Гарварде???

Не сможете ответить на этот вопрос. :lol:
Replay
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 19:49

Starikan
От Тернопольских:
Ну, що зебіли? Не прозріли досі,
Бо бродить в голові з «плюсів» лайно?
І в поміч думці пальцем крутиш в носі,
«Слуга народу» дивлячись кіно.

Пора той палець всунути в гузицю,
Чим думаєш, то там і копирсай!
Ти ж «по приколу» і «нема різниці»,
Тож того пальця там собі зламай.

Зробили разом, як і вихвалялись,
Нагнули раком, ще нагнуть не раз,
А ви на що при*** сподівались,
Що манна з неба упаде на вас?

Здолали вже епоху зубожіння,
Тарифи, ціни стрімко лізуть вниз?
На патріотів почалось гоніння,
Ригнеться кров’ю нам ще той Париж.

Вони прийшли щоб землю розпродати,
Змінити курс з Брюселя до Кремля,
По міліметру будуть розвертати
Щоб не втекла з під ніг ота земля…

Немає сил і слів, дивіться далі,
«Сватів», «Слугу», «Квартал» і ті ж «плюси»
Флешмоб із грою хером на роялі
На Новий рік почати попроси!

15.12. 2019 р.

ID: 858026
Рубрика: Вірші
автор: Мирослав Вересюк

У нас творческое население :oops:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 19:50

Re: Політичні дискусії

  mephala написав:і чомусь в срср пречудово вийшло русифікувати населення таким методом за два покоління

January 17th, 2020, 09:00 am
Мирослава Бердник.
Про "советскую русификацию Украины" из первых уст.
...
Так случилось, что я - сама украиноязычная украинка. Причем, выросшая в семье классика украинской литературы и выраставшая и впитавшая любовь к родному - настоящему украинскому языку, а не "дерьмове", на коленях классиков, которых изучают в учебниках многие десятилетия: я вырастала на коленях Лины Костенко, Андрея Малышко, лучшего детского писателя 20 века Ивана Сенченко. Сидела у колен украинской еврейской писательницы Марии Пригары в доме творчества в Ирпене, когда она писала лучшие детские книги про казаков "Михайлик - джура козацький" и "Козак Голота"... Я сама слушала на концерте в Музыкально-Хоровом обществе в 1973-м году триумфальный концерт тех самых народных кобзарей, о которых сегодня сочиняют, что их в 30-е расстреляли.

С бандеровцами (а также с теми, кто с ними боролся) я тоже знакома не понаслышке. В тех самых кругах, еще ребенком я встречалась с "последним командиром УПА", как его сегодня называют - Василем Куком и любовницей Шухевича, сдавшей его МГБ - Даркой Гусак.
...
А чтобы не сочиняли об уничтожении украинского языка, проведу для вас небольшой ликбез: В 70-е – 80- е в год выходило примерно 9 тыс. наименований книг общим тиражом около 190 млн. Из них 100 млн. – на украинском, 90 – на русском. Сегодняшним пЫсьменнЫкам и не снились тиражи по 65 тыс. экземпляров, а такие как Драч, Павлычко, Загребельный, Олесь Гончар и другая писательская номенклатура имели тиражи гораздо выше. «Двадцать лет запрещенный», как сегодня лживо пишут, роман Гончара «Собор», вышел в год издания аж три раза – сначала в мягкой обложке в серии «Романи та повісті», потом два раза – в твердой обложке. Это не говоря о всесоюзном бенефисе этого романа.
...
Приведу примеры названий нескольких книжных серий, которые на протяжении многих лет выпускались для бесправных безъязыких и бессловесных украинских «рабов Москвы». В серии «Вершини світової лірики» выходила в переводах лучших украинских переводчиков лучшая зарубежная поэзия. «Вершини світового письменства» говорят сами за себя. В серии «Шкільна бібліотека» массовыми тиражами выходила украинская и зарубежная классика на украинском языке. Точно так же, как и в серии «Бібліотека художніх творів для підлітків та юнацтва «Джерело». В серии «Бібліотека поета» выходила классика украинской поэзии. Название серии «Життя славетних» говорит само за себя. Так же, как и серии "Давньоруські та українські літописи".
Я назвала далеко не все. Но это и есть итоги «советской русификации Украины».
...

https://varjag2007su.livejournal.com/5911125.html
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