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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 52315232523352345235> Додано: П'ят 17 січ, 2020 19:13 Kudrjavuy Мы никуда не денемся, но цифры прозвучали на весь мир.

Почему "никуда не денемся"?

Когда становится вопрос "выживания", надо просто принимать Решение!

Вот, Америка! Страна, в которую уезжали самые сильные, бесстрашные... многие просто ведь, от отчаяния и безисходности у себя на родине.



Если наша власть не способна создать условия для "твоего" развития, "твоей" реализации как специалиста, не может обеспечить тебе качественное образование, потом работу, медобслуживание... если меняют привычные в "твоей семье" Праздники, переносят Рождество, изменяют устои и обычаи... если ты чувствуешь себя некомфортно, более того - не нужным, то... "якого дiдька ти ще тут?"



Так что, не говорите за других.

Прогнозирую - увеличение оттока населения из Украины в Европу в 2020-м, притом не рост численности "заробитчан", а рост желающих получить Вид на жительство и ПМЖ!

Это - скажется на численности населения.

Кстати, не только в Европу, но и в Канаду, Израиль... вот знакомые, в Австралию уезжают... Почему "никуда не денемся"?Когда становится вопрос "выживания", надо просто принимать Решение!Вот, Америка! Страна, в которую уезжали самые сильные, бесстрашные... многие просто ведь, от отчаяния и безисходности у себя на родине.Если наша власть не способна создать условия для "твоего" развития, "твоей" реализации как специалиста, не может обеспечить тебе качественное образование, потом работу, медобслуживание... если меняют привычные в "твоей семье" Праздники, переносят Рождество, изменяют устои и обычаи... если ты чувствуешь себя некомфортно, более того - не нужным, то... "якого дiдька ти ще тут?"Так что, не говорите за других.Прогнозирую - увеличение оттока населения из Украины в Европу в 2020-м, притом не рост численности "заробитчан", а рост желающих получить Вид на жительство и ПМЖ!Это - скажется на численности населения.Кстати, не только в Европу, но и в Канаду, Израиль... вот знакомые, в Австралию уезжают... Replay

Повідомлень: 1767 З нами з: 20.06.08 Подякував: 120 раз. Подякували: 433 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 січ, 2020 19:14

https://youtu.be/qNdkQmmZ3Cw?t=71 Расслабтесь, воины света и тьмы Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество Starikan 2 Повідомлень: 16562 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1655 раз. Подякували: 2561 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 січ, 2020 19:27 Replay написав: Так что, не говорите за других.

Прогнозирую - увеличение оттока населения из Украины в Европу в 2020-м, притом не рост численности "заробитчан", а рост желающих получить Вид на жительство и ПМЖ!

Это - скажется на численности населения.

Кстати, не только в Европу, но и в Канаду, Израиль... вот знакомые, в Австралию уезжают... Так что, не говорите за других.Прогнозирую - увеличение оттока населения из Украины в Европу в 2020-м, притом не рост численности "заробитчан", а рост желающих получить Вид на жительство и ПМЖ!Это - скажется на численности населения.Кстати, не только в Европу, но и в Канаду, Израиль... вот знакомые, в Австралию уезжают...



Никакое сравнение с Польшей.

В Израиль уехать просто если есть еврейские корни. Но за 2019г всего уехало 5138человек на ПМЖ - https://vesti.ua/strana/82726-kolichest ... oslo-vtroe .

Примерно такое же количество наверняка есть нелегалов приехавших туристами и оставшихся.

Про Канаду или тем более Австралию с их жестким отбором только молодых,квалифицированных или очень богатых ,особенно из Украины, о таких цифрах можно только мечтать хотя страны намного больше. Никакое сравнение с Польшей.В Израиль уехать просто если есть еврейские корни. Но за 2019г всего уехало 5138человек на ПМЖ -Примерно такое же количество наверняка есть нелегалов приехавших туристами и оставшихся.Про Канаду или тем более Австралию с их жестким отбором только молодых,квалифицированных или очень богатых ,особенно из Украины, о таких цифрах можно только мечтать хотя страны намного больше. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2667 З нами з: 29.05.18 Подякував: 87 раз. Подякували: 574 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 січ, 2020 19:28 budivelnik написав: mephala написав: венгрія он своїм допомогає на чужій територій а ви збираєтеся відмовитися самі від своїх громадян? потрібно не гамузом від всіх відмовлятися а запроваджувати на рівні законів методи визначення колаборантів та сепаратистів. от їх і позбавляти на законних підставах прав. венгрія он своїм допомогає на чужій територій а ви збираєтеся відмовитися самі від своїх громадян? потрібно не гамузом від всіх відмовлятися а запроваджувати на рівні законів методи визначення колаборантів та сепаратистів. от їх і позбавляти на законних підставах прав. Я перекладу Вам Вашу позицію

1 У нас два варіанти

а - розвиваємо українську

б - розвиваємо російську паралельно з українською...

Для Вас як україномовного ліберала - кидаємо кісточку

російську тільки в середній школі....

Все класно , але

якщо дитина вчилась на російській - то екзамени у ВУЗ які мають бути виключно україномовними(це Ваша пропозиція) - ця дитина не здасть , або як варіант батьки цієї дитини запустять логічний ланцюжок

а - їх дитину дискримінують по мовному принципу

б - це підхопить роспропоганда

в - чергове ОРДЛО або Крим

2 Як пояснення пункту 1, нагадаю один з анекдотів

Розмовляють два собачатника про купування(обрізання хвоста) в своїх собак

Перший - я до лікара , хвіст в 8 см , лікар одним махом 6 відрізав, пес скулив але через пару днів рана загоїлась і все нормально

Другий - та ти садюга , пес звик до хвоста у 8 , а ти одним махом це обрізав чим наніс психологічну травму...

Друге діло я - раз в 2 місяця - по 1 см обрізаю..



Так само і Ви

Якщо створити умови по яким населення змушене буде своїх дітей вчитись на українській - то через 30 років питання мови буде вирішено , при цьому користуватись російською їх батьки все одно в побуті будуть поки не помруть

Якщо ж обрізати по сантиметру - то і через 50 років буде та ж ситуація що і зараз

Добре якщо росія розвалиться- а якщо ні? Знову будемо дітей на фронт проважати? Я перекладу Вам Вашу позицію1 У нас два варіантиа - розвиваємо українськуб - розвиваємо російську паралельно з українською...Для Вас як україномовного ліберала - кидаємо кісточкуросійську тільки в середній школі....Все класно , алеякщо дитина вчилась на російській - то екзамени у ВУЗ які мають бути виключно україномовними(це Ваша пропозиція) - ця дитина не здасть , або як варіант батьки цієї дитини запустять логічний ланцюжока - їх дитину дискримінують по мовному принципуб - це підхопить роспропогандав - чергове ОРДЛО або Крим2 Як пояснення пункту 1, нагадаю один з анекдотівРозмовляють два собачатника про купування(обрізання хвоста) в своїх собак- я до лікара , хвіст в 8 см , лікар одним махом 6 відрізав, пес скулив але через пару днів рана загоїлась і все нормально- та ти садюга , пес звик до хвоста у 8 , а ти одним махом це обрізав чим наніс психологічну травму...Друге діло я - раз в 2 місяця - по 1 см обрізаю..Так само і ВиЯкщо створити умови по яким населення змушене буде своїх дітей вчитись на українській - то через 30 років питання мови буде вирішено , при цьому користуватись російською їх батьки все одно в побуті будуть поки не помрутьЯкщо ж обрізати по сантиметру - то і через 50 років буде та ж ситуація що і заразДобре якщо росія розвалиться- а якщо ні? Знову будемо дітей на фронт проважати?

не всі збираються отримувати вищу освіту. навіщо їм нав'язувати?

і чомусь в срср пречудово вийшло русифікувати населення таким методом за два покоління а ви відразу здалися. не всі збираються отримувати вищу освіту. навіщо їм нав'язувати?і чомусь в срср пречудово вийшло русифікувати населення таким методом за два покоління а ви відразу здалися. mephala Повідомлень: 6313 З нами з: 07.04.14 Подякував: 116 раз. Подякували: 696 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 січ, 2020 19:31 mephala написав: і чомусь в срср пречудово вийшло русифікувати населення таким методом за два покоління а ви відразу здалися. і чомусь в срср пречудово вийшло русифікувати населення таким методом за два покоління а ви відразу здалися.



Как можно сравнивать жесткое тоталитарное государство с госсобственностью с аморфным образованием под названием нынешняя Украина Как можно сравнивать жесткое тоталитарное государство с госсобственностью с аморфным образованием под названием нынешняя Украина Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2667 З нами з: 29.05.18 Подякував: 87 раз. Подякували: 574 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 січ, 2020 19:36 mephala написав: не всі збираються отримувати вищу освіту. навіщо їм нав'язувати?

і чомусь в срср пречудово вийшло русифікувати населення таким методом за два покоління а ви відразу здалися. не всі збираються отримувати вищу освіту. навіщо їм нав'язувати?і чомусь в срср пречудово вийшло русифікувати населення таким методом за два покоління а ви відразу здалися. Якби коло Вас не було агресивного сусіда.який використовує спеціально створені ним варіанти( а ви йому ще й підігруєте) тоді б не потрібно було жорстких законів

Простий приклад

Ні у Франції ,ні у Англії ні у США - не має претензій до Канади - тому там спокійно уживаються Французський з Англійським

Те саме можна сказати про Швейцарію...

А от коли Німеччина була агресивною по суті-то Чехія,Австія відразу були покарані більш сильнішою Німеччиною і все завдяки тому що в Чехії і в Австрії були носії німецької мови.



Тепер розумієте?

При розгляді питання треба брати до уваги не міфічні варіанти абсолютної справедливості...

А реально задавати собі запитання

Якщо я зроблю так і так-як це допоможе/зашкодить моєму ворогу(агресивній сусідній державі). Якби коло Вас не було агресивного сусіда.який використовує спеціально створені ним варіанти( а ви йому ще й підігруєте) тоді б не потрібно було жорстких законівПростий прикладНі у Франції ,ні у Англії ні у США - не має претензій до Канади - тому там спокійно уживаються Французський з АнглійськимТе саме можна сказати про Швейцарію...А от коли Німеччина була агресивною по суті-то Чехія,Австія відразу були покарані більш сильнішою Німеччиною і все завдяки тому що в Чехії і в Австрії були носії німецької мови.Тепер розумієте?При розгляді питання треба брати до уваги не міфічні варіанти абсолютної справедливості...А реально задавати собі запитання в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21851 З нами з: 15.01.09 Подякував: 154 раз. Подякували: 2231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 січ, 2020 19:37 yanyura написав: Различие между " обязаны владеть государственным языком " и " язык, на котором ведется работа " видите? Различие между "" и "" видите?



в межах ВР в чому різниця? в межах ВР в чому різниця? mephala Повідомлень: 6313 З нами з: 07.04.14 Подякував: 116 раз. Подякували: 696 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 січ, 2020 19:46 mephala не всі збираються отримувати вищу освіту. навіщо їм нав'язувати?

і чомусь в срср пречудово вийшло русифікувати населення таким методом за два покоління а ви відразу здалися.

Нынешнее "высшее образование", не отвечает Современным требованиям!

Не говоря уже за "среднее-специальное"!

Проблема в том, что Теоретически, "гражданин, не понимающий сути происходящего, не имеющий базовых знаний в Экономике(вот, как братва из Кабмина), не должен иметь Права Голосовать!

Кого "они", такие граждане наизбирают? Шарлатанов, шуллеров!



И вот тут, ответы на вопросы "кому нужно образование".

Если тем, кто хочет Украину поставить на колени нужно проводить свои "реформы", то они будут заинтересованы в Низком уровне образования населения, отстутствию финансовой грамотности и пр.



Касаемо "руссификации" при СССР.

Целью Империи(СССР), было создание общего языка общения.

Так что, это следствие имперских амбиций Совка! Ну как, вот в США, несмотря на толпы мексиканцев, китайцев, индусов и пр. народов, учитывая преподавание в лучших Университетах на английском, происходит "насильная американизация населения США"!

Но, Вы же не говорите, что "США- тюрьма народов, нет преподавания на Индейском(коренной народ Америки) в Гарварде???



Не сможете ответить на этот вопрос. Нынешнее "высшее образование", не отвечает Современным требованиям!Не говоря уже за "среднее-специальное"!Проблема в том, что Теоретически, "гражданин, не понимающий сути происходящего, не имеющий базовых знаний в Экономике(вот, как братва из Кабмина), не должен иметь Права Голосовать!Кого "они", такие граждане наизбирают? Шарлатанов, шуллеров!И вот тут, ответы на вопросы "кому нужно образование".Если тем, кто хочет Украину поставить на колени нужно проводить свои "реформы", то они будут заинтересованы в Низком уровне образования населения, отстутствию финансовой грамотности и пр.Касаемо "руссификации" при СССР.Целью Империи(СССР), было создание общего языка общения.Так что, это следствие имперских амбиций Совка! Ну как, вот в США, несмотря на толпы мексиканцев, китайцев, индусов и пр. народов, учитывая преподавание в лучших Университетах на английском, происходит "насильная американизация населения США"!Но, Вы же не говорите, что "США- тюрьма народов, нет преподавания на Индейском(коренной народ Америки) в Гарварде???Не сможете ответить на этот вопрос. Replay

Повідомлень: 1767 З нами з: 20.06.08 Подякував: 120 раз. Подякували: 433 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 січ, 2020 19:49 Starikan

От Тернопольских:

Ну, що зебіли? Не прозріли досі,

Бо бродить в голові з «плюсів» лайно?

І в поміч думці пальцем крутиш в носі,

«Слуга народу» дивлячись кіно.



Пора той палець всунути в гузицю,

Чим думаєш, то там і копирсай!

Ти ж «по приколу» і «нема різниці»,

Тож того пальця там собі зламай.



Зробили разом, як і вихвалялись,

Нагнули раком, ще нагнуть не раз,

А ви на що при*** сподівались,

Що манна з неба упаде на вас?



Здолали вже епоху зубожіння,

Тарифи, ціни стрімко лізуть вниз?

На патріотів почалось гоніння,

Ригнеться кров’ю нам ще той Париж.



Вони прийшли щоб землю розпродати,

Змінити курс з Брюселя до Кремля,

По міліметру будуть розвертати

Щоб не втекла з під ніг ота земля…



Немає сил і слів, дивіться далі,

«Сватів», «Слугу», «Квартал» і ті ж «плюси»

Флешмоб із грою хером на роялі

На Новий рік почати попроси!



15.12. 2019 р.



ID: 858026

Рубрика: Вірші

автор: Мирослав Вересюк



У нас творческое население От Тернопольских:У нас творческое население Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7558 З нами з: 20.09.12 Подякував: 659 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 січ, 2020 19:50 Re: Політичні дискусії mephala написав: і чомусь в срср пречудово вийшло русифікувати населення таким методом за два покоління і чомусь в срср пречудово вийшло русифікувати населення таким методом за два покоління

January 17th, 2020, 09:00 am

Мирослава Бердник.

Про "советскую русификацию Украины" из первых уст.

...

Так случилось, что я - сама украиноязычная украинка. Причем, выросшая в семье классика украинской литературы и выраставшая и впитавшая любовь к родному - настоящему украинскому языку, а не "дерьмове", на коленях классиков, которых изучают в учебниках многие десятилетия: я вырастала на коленях Лины Костенко, Андрея Малышко, лучшего детского писателя 20 века Ивана Сенченко. Сидела у колен украинской еврейской писательницы Марии Пригары в доме творчества в Ирпене, когда она писала лучшие детские книги про казаков "Михайлик - джура козацький" и "Козак Голота"... Я сама слушала на концерте в Музыкально-Хоровом обществе в 1973-м году триумфальный концерт тех самых народных кобзарей, о которых сегодня сочиняют, что их в 30-е расстреляли.



С бандеровцами (а также с теми, кто с ними боролся) я тоже знакома не понаслышке. В тех самых кругах, еще ребенком я встречалась с "последним командиром УПА", как его сегодня называют - Василем Куком и любовницей Шухевича, сдавшей его МГБ - Даркой Гусак.

...

А чтобы не сочиняли об уничтожении украинского языка, проведу для вас небольшой ликбез: В 70-е – 80- е в год выходило примерно 9 тыс. наименований книг общим тиражом около 190 млн. Из них 100 млн. – на украинском, 90 – на русском. Сегодняшним пЫсьменнЫкам и не снились тиражи по 65 тыс. экземпляров, а такие как Драч, Павлычко, Загребельный, Олесь Гончар и другая писательская номенклатура имели тиражи гораздо выше. «Двадцать лет запрещенный», как сегодня лживо пишут, роман Гончара «Собор», вышел в год издания аж три раза – сначала в мягкой обложке в серии «Романи та повісті», потом два раза – в твердой обложке. Это не говоря о всесоюзном бенефисе этого романа.

...

Приведу примеры названий нескольких книжных серий, которые на протяжении многих лет выпускались для бесправных безъязыких и бессловесных украинских «рабов Москвы». В серии «Вершини світової лірики» выходила в переводах лучших украинских переводчиков лучшая зарубежная поэзия. «Вершини світового письменства» говорят сами за себя. В серии «Шкільна бібліотека» массовыми тиражами выходила украинская и зарубежная классика на украинском языке. Точно так же, как и в серии «Бібліотека художніх творів для підлітків та юнацтва «Джерело». В серии «Бібліотека поета» выходила классика украинской поэзии. Название серии «Життя славетних» говорит само за себя. Так же, как и серии "Давньоруські та українські літописи".

Я назвала далеко не все. Но это и есть итоги «советской русификации Украины».

...

https://varjag2007su.livejournal.com/5911125.html yanyura Повідомлень: 5213 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1776 раз. Подякували: 1222 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 52315232523352345235> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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