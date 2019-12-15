Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Мы никуда не денемся, но цифры прозвучали на весь мир.
Почему "никуда не денемся"? Когда становится вопрос "выживания", надо просто принимать Решение! Вот, Америка! Страна, в которую уезжали самые сильные, бесстрашные... многие просто ведь, от отчаяния и безисходности у себя на родине.
Если наша власть не способна создать условия для "твоего" развития, "твоей" реализации как специалиста, не может обеспечить тебе качественное образование, потом работу, медобслуживание... если меняют привычные в "твоей семье" Праздники, переносят Рождество, изменяют устои и обычаи... если ты чувствуешь себя некомфортно, более того - не нужным, то... "якого дiдька ти ще тут?"
Так что, не говорите за других. Прогнозирую - увеличение оттока населения из Украины в Европу в 2020-м, притом не рост численности "заробитчан", а рост желающих получить Вид на жительство и ПМЖ! Это - скажется на численности населения. Кстати, не только в Европу, но и в Канаду, Израиль... вот знакомые, в Австралию уезжают...
Replay написав: Так что, не говорите за других. Прогнозирую - увеличение оттока населения из Украины в Европу в 2020-м, притом не рост численности "заробитчан", а рост желающих получить Вид на жительство и ПМЖ! Это - скажется на численности населения. Кстати, не только в Европу, но и в Канаду, Израиль... вот знакомые, в Австралию уезжают...
Никакое сравнение с Польшей. В Израиль уехать просто если есть еврейские корни. Но за 2019г всего уехало 5138человек на ПМЖ - https://vesti.ua/strana/82726-kolichest ... oslo-vtroe. Примерно такое же количество наверняка есть нелегалов приехавших туристами и оставшихся. Про Канаду или тем более Австралию с их жестким отбором только молодых,квалифицированных или очень богатых ,особенно из Украины, о таких цифрах можно только мечтать хотя страны намного больше.
mephala написав:венгрія он своїм допомогає на чужій територій а ви збираєтеся відмовитися самі від своїх громадян? потрібно не гамузом від всіх відмовлятися а запроваджувати на рівні законів методи визначення колаборантів та сепаратистів. от їх і позбавляти на законних підставах прав.
Я перекладу Вам Вашу позицію 1 У нас два варіанти а - розвиваємо українську б - розвиваємо російську паралельно з українською... Для Вас як україномовного ліберала - кидаємо кісточку російську тільки в середній школі.... Все класно , але якщо дитина вчилась на російській - то екзамени у ВУЗ які мають бути виключно україномовними(це Ваша пропозиція) - ця дитина не здасть , або як варіант батьки цієї дитини запустять логічний ланцюжок а - їх дитину дискримінують по мовному принципу б - це підхопить роспропоганда в - чергове ОРДЛО або Крим 2 Як пояснення пункту 1, нагадаю один з анекдотів Розмовляють два собачатника про купування(обрізання хвоста) в своїх собак Перший - я до лікара , хвіст в 8 см , лікар одним махом 6 відрізав, пес скулив але через пару днів рана загоїлась і все нормально Другий - та ти садюга , пес звик до хвоста у 8 , а ти одним махом це обрізав чим наніс психологічну травму... Друге діло я - раз в 2 місяця - по 1 см обрізаю..
Так само і Ви Якщо створити умови по яким населення змушене буде своїх дітей вчитись на українській - то через 30 років питання мови буде вирішено , при цьому користуватись російською їх батьки все одно в побуті будуть поки не помруть Якщо ж обрізати по сантиметру - то і через 50 років буде та ж ситуація що і зараз Добре якщо росія розвалиться- а якщо ні? Знову будемо дітей на фронт проважати?
не всі збираються отримувати вищу освіту. навіщо їм нав'язувати? і чомусь в срср пречудово вийшло русифікувати населення таким методом за два покоління а ви відразу здалися.
mephala написав:не всі збираються отримувати вищу освіту. навіщо їм нав'язувати? і чомусь в срср пречудово вийшло русифікувати населення таким методом за два покоління а ви відразу здалися.
Якби коло Вас не було агресивного сусіда.який використовує спеціально створені ним варіанти( а ви йому ще й підігруєте) тоді б не потрібно було жорстких законів Простий приклад Ні у Франції ,ні у Англії ні у США - не має претензій до Канади - тому там спокійно уживаються Французський з Англійським Те саме можна сказати про Швейцарію... А от коли Німеччина була агресивною по суті-то Чехія,Австія відразу були покарані більш сильнішою Німеччиною і все завдяки тому що в Чехії і в Австрії були носії німецької мови.
Тепер розумієте? При розгляді питання треба брати до уваги не міфічні варіанти абсолютної справедливості... А реально задавати собі запитання Якщо я зроблю так і так-як це допоможе/зашкодить моєму ворогу(агресивній сусідній державі).
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
не всі збираються отримувати вищу освіту. навіщо їм нав'язувати? і чомусь в срср пречудово вийшло русифікувати населення таким методом за два покоління а ви відразу здалися.
Нынешнее "высшее образование", не отвечает Современным требованиям! Не говоря уже за "среднее-специальное"! Проблема в том, что Теоретически, "гражданин, не понимающий сути происходящего, не имеющий базовых знаний в Экономике(вот, как братва из Кабмина), не должен иметь Права Голосовать! Кого "они", такие граждане наизбирают? Шарлатанов, шуллеров!
И вот тут, ответы на вопросы "кому нужно образование". Если тем, кто хочет Украину поставить на колени нужно проводить свои "реформы", то они будут заинтересованы в Низком уровне образования населения, отстутствию финансовой грамотности и пр.
Касаемо "руссификации" при СССР. Целью Империи(СССР), было создание общего языка общения. Так что, это следствие имперских амбиций Совка! Ну как, вот в США, несмотря на толпы мексиканцев, китайцев, индусов и пр. народов, учитывая преподавание в лучших Университетах на английском, происходит "насильная американизация населения США"! Но, Вы же не говорите, что "США- тюрьма народов, нет преподавания на Индейском(коренной народ Америки) в Гарварде???
Ну, що зебіли? Не прозріли досі, Бо бродить в голові з «плюсів» лайно? І в поміч думці пальцем крутиш в носі, «Слуга народу» дивлячись кіно.
Пора той палець всунути в гузицю, Чим думаєш, то там і копирсай! Ти ж «по приколу» і «нема різниці», Тож того пальця там собі зламай.
Зробили разом, як і вихвалялись, Нагнули раком, ще нагнуть не раз, А ви на що при*** сподівались, Що манна з неба упаде на вас?
Здолали вже епоху зубожіння, Тарифи, ціни стрімко лізуть вниз? На патріотів почалось гоніння, Ригнеться кров’ю нам ще той Париж.
Вони прийшли щоб землю розпродати, Змінити курс з Брюселя до Кремля, По міліметру будуть розвертати Щоб не втекла з під ніг ота земля…
Немає сил і слів, дивіться далі, «Сватів», «Слугу», «Квартал» і ті ж «плюси» Флешмоб із грою хером на роялі На Новий рік почати попроси!
15.12. 2019 р.
ID: 858026 Рубрика: Вірші автор: Мирослав Вересюк
У нас творческое население
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
mephala написав:і чомусь в срср пречудово вийшло русифікувати населення таким методом за два покоління
January 17th, 2020, 09:00 am Мирослава Бердник. Про "советскую русификацию Украины" из первых уст. ... Так случилось, что я - сама украиноязычная украинка. Причем, выросшая в семье классика украинской литературы и выраставшая и впитавшая любовь к родному - настоящему украинскому языку, а не "дерьмове", на коленях классиков, которых изучают в учебниках многие десятилетия: я вырастала на коленях Лины Костенко, Андрея Малышко, лучшего детского писателя 20 века Ивана Сенченко. Сидела у колен украинской еврейской писательницы Марии Пригары в доме творчества в Ирпене, когда она писала лучшие детские книги про казаков "Михайлик - джура козацький" и "Козак Голота"... Я сама слушала на концерте в Музыкально-Хоровом обществе в 1973-м году триумфальный концерт тех самых народных кобзарей, о которых сегодня сочиняют, что их в 30-е расстреляли.
С бандеровцами (а также с теми, кто с ними боролся) я тоже знакома не понаслышке. В тех самых кругах, еще ребенком я встречалась с "последним командиром УПА", как его сегодня называют - Василем Куком и любовницей Шухевича, сдавшей его МГБ - Даркой Гусак. ... А чтобы не сочиняли об уничтожении украинского языка, проведу для вас небольшой ликбез: В 70-е – 80- е в год выходило примерно 9 тыс. наименований книг общим тиражом около 190 млн. Из них 100 млн. – на украинском, 90 – на русском. Сегодняшним пЫсьменнЫкам и не снились тиражи по 65 тыс. экземпляров, а такие как Драч, Павлычко, Загребельный, Олесь Гончар и другая писательская номенклатура имели тиражи гораздо выше. «Двадцать лет запрещенный», как сегодня лживо пишут, роман Гончара «Собор», вышел в год издания аж три раза – сначала в мягкой обложке в серии «Романи та повісті», потом два раза – в твердой обложке. Это не говоря о всесоюзном бенефисе этого романа. ... Приведу примеры названий нескольких книжных серий, которые на протяжении многих лет выпускались для бесправных безъязыких и бессловесных украинских «рабов Москвы». В серии «Вершини світової лірики» выходила в переводах лучших украинских переводчиков лучшая зарубежная поэзия. «Вершини світового письменства» говорят сами за себя. В серии «Шкільна бібліотека» массовыми тиражами выходила украинская и зарубежная классика на украинском языке. Точно так же, как и в серии «Бібліотека художніх творів для підлітків та юнацтва «Джерело». В серии «Бібліотека поета» выходила классика украинской поэзии. Название серии «Життя славетних» говорит само за себя. Так же, как и серии "Давньоруські та українські літописи". Я назвала далеко не все. Но это и есть итоги «советской русификации Украины». ...