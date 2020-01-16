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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5232523352345235>
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 20:00

  mephala написав:
  yanyura написав:Различие между "обязаны владеть государственным языком" и "язык, на котором ведется работа" видите?


в межах ВР в чому різниця?

В том, что это подмена понятий.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 20:01


...
Так случилось, что я - сама украиноязычная украинка.
Вывели мальчика. в трусиках в маечке......
А по суті
1 Підручники видавались на українській, якщо було
5 млн учнів * 10 предметів=50 млн підручників...
2 Я почав читати в 1972 році , з 1966 проживав у Львові
90% прочитаних мною художніх книг були
а - російською мовою
б - видані в Кишиневі...

Тому може та ліза й бачила засилля української літератури , точно так само як інші розповідають про засилля ковбаси по 2-20... але в реалі все було як мінімум трошки не так.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 20:02

budivelnik
При розгляді питання треба брати до уваги не міфічні варіанти абсолютної справедливості...
А реально задавати собі запитання
Якщо я зроблю так і так-як це допоможе/зашкодить моєму ворогу(агресивній сусідній державі).


Кошмар!

В 21-м веке, во времена Глобализации, рассматриваются самые понятные каждому Вопросы, а не какая-то "справедливость"!
Целесообразность!
Рентабельность тех или иных "действий"!

При нынешних условиях жизни, образования, медобслуживания, налогообложения, пенсионного обесепечения... какова Рентабельность человеческой Жизни?

Если посмотреть со стороны, окажется... что "простой человек - всю жизнь должен Пахать с одной целью - ВЫЖИТЬ!"


" -Мыкола! Ты зачем родился?
- Ну как? Чтобы заплатить налоги, накопить на лечение и подохнуть!!
- А путешествия, творчество, да просто... любовь?
- Какая любовь? Когда! Забухал, детей заделал, ото и вся любовь!"

Вывод: Родился мёртвым!

Поэтому, кто хочет ЖИТЬ, тот - начинает ценить Себя, своё Здоровье, свой Труд, Мастерство!
Нет возможности реализовать себя в Украине? Да нет проблем, уезжают!
В Канаду, кстати, при знании языка, молодой семье, не так сложно и уехать. Особенно - специалистам! :D
А если Человек разумный, не смог выучит английский... ну, он, не очень разумный, я думаю... или ленивый. :D


Так что, большинство, думает не о том, что Вы пишете а о своей семье, детях и Смысле Жизни! :)
Replay
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 20:06

yanyura
Розкажу випадок з життя. Співробітниця спитала поради, в моєї матері, як зробити, щоб на українське радіо потрапило її привітання чоловіку, з ювілеєм. Мати каже: "Напиши привітання українською мовою." Його не тільки поставили першим, в ефір, але й прочитали з особливим натхненням, бо всі інші були російською мовою.
Так що книжки книжками, а життя йшло шляхом тотальної русифікації, хоча і не можна сказати, що насильницької.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 20:09

  Replay написав:Так что, большинство, думает не о том, что Вы пишете а о своей семье, детях и Смысле Жизни!
1 Звинувачувати мене що я погано турбуюсь про дітей -може тільки повний неадекват
2 Для таких як ви - благополуччя-це повна миска баланди без можливості перетворити її на щось більш поживне під протекторатом росії
Для таких як я - благополуччя-це залізний занавіс між азіопою і нами ,з одночасною відсутністю кордонів між нами і Європою
3 Питання до вас
Ви хочете жити так як живуть в росії
чи так як живуть в Європі
Якщо так як в росії - то кордон з Європою посилюємо, з росією знімаємо
Якщо так як в Європі - то кордон з росією посилюємо - з Європою знімаємо
І чим більша прозорість кордону - тим менші відмінності між життям населення.

Так що думайте
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 20:13

  Replay написав:M-A-X
Выскажу свои мысли по поводу зарплат.
Ну, если это премия министрам за весь год, то это немного.
Главное, чтобы не было коррупции.

Смешно!
Какое отношение Коррупция имеет к Зарплатам?
Я не видел ни одного "тела", которое, даже зарабатывая Хорошо на предприятии, не постарается заправить своё авто "за чужой счёт".

1. Мой рецепт борьбы с коррупцией:
  • дерегуляция, дебюрократизация
  • в результате снижение количества чиновников
  • можем повысить оставшимся зп
2. Зависит от испорченности тела.

  Replay написав:И чем выше зарплаты, тем выше ставки! :D

Тоже верно. Помню одна "схема" после победы первого майдана подорожала в 2 раза.

  Replay написав:Более того, вопрос Размера зарплат, как бы связан с успехами в стране.
Если посмотреть на дыру в бюджете и на промроизводство, на сальдо, на сокращение населения, на падение уровня образования, медицины и пр., то этим "министрам" -вообше не за что платить! :D

Да, ЗП не должны быть оторваны от реалий, как у Найема и Лещенко.
А падение уровня образования и медицины это не вопреки власти, а благодаря и целенаправленно в последнее время.
Население всю независимость снижалось. Тоже считаю это мерилом успеха.

Думаю, этот пост удалят.
Востаннє редагувалось M-A-X в П'ят 17 січ, 2020 20:48, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 20:13

Re: Політичні дискусії

  budivelnik написав:Ви хочете жити так як живуть в росії
чи так як живуть в Європі
Якщо так як в росії - то кордон з Європою посилюємо, з росією знімаємо
Якщо так як в Європі - то кордон з росією посилюємо - з Європою знімаємо

Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 20:14

budivelnik
2 Я почав читати в 1972 році , з 1966 проживав у Львові
90% прочитаних мною художніх книг були

О, то Ви вже дiдусь?
P.S. Чудово володiю мовою, але спiлкуюсь руською(россiйська мова - то фейк), тому що 90% знайомих, не володiють технiчними термiнами українською.
Наприклад, навiть Закони Ньютона, мало хто зможе пояснити... :D
Вважаю, що, якщо людина не володiє програмою середньої школи, вона неповноцiнна!
Дiйсно, не вивчив математику та фiзику на рiвнi 8-ми класника, невже не де-бiл? :D

И не важно, каким языком, но надо как бы знать основы, "ионные связи" и пр. "умножение дробей"! Это всё вместе, формирует Логическое мышление, которое сможет противостоять "индексу оливье" при оценке Украинской экономики! :D


Кстати! А почему у Кандидатов на посты в Министерстве, их Замов, не принмают Экзамены по программе Средней Школы?
Притом, на украинском языке?
А спорим, наши министры, без "химии" - не напишут ЗНО на достойный бал?
И почему, в таком случае, Руководство страны -уступая простому школьнику в уровне знаний, в том числе мови, находится на постах? :D
Востаннє редагувалось Replay в П'ят 17 січ, 2020 20:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 20:36

budivelnik
Ви хочете жити так як живуть в росії
чи так як живуть в Європі
Якщо так як в росії - то кордон з Європою посилюємо, з росією знімаємо
Якщо так як в Європі - то кордон з росією посилюємо - з Європою знімаємо
І чим більша прозорість кордону - тим менші відмінності між життям населення


Ужас, как всё Запущено!
Без обид, но я - Вам сочувствую! СССР в словах - ясно просматривается!

отвечаю!
Те, кто хотят жить в Европе, едут в Европу! Учат немецкий, польский, сдают экзамены, устраиваются на работу, открывают своё дело! Становятся европейцами!
Те, кто хочет жить в России, работать на российских олигархов, едут в Россиию!
Те, кто Надеется на то, что в Украине будет какой-то Порядок и Закон, живут и работают в Украине!

Меня поражает Ваше мировоззрение, предполагающее... что "Украину должны кормить" извне! Взять на содержание, какой-то "папик" приютить! :D

В мире -Капитализм!
В Европе- свои "олигархи", в России - свои "олигархи", плюс чиновники офигевшие! :D
И Украина, никому на "баланс" с нашим отрицательным сальдо, нафик не нужна.

Поэтому, открытие "кордонов" что с ЕС, что с Россией, просто увеличивает отток дешевой раб.силы, увеличивает степень эксплуатации населения Украины! :D

Чтобы Украина развивалась, не "кордоны" нужно окрывать, нужно свои Предприятия строить, нужно нормальные законы принимать, нормальную систему налогообложения, вот Богатство облагать налогами а не Произвосдство и Бизнес!

Так что, Вы -вообще не то и не о том.

Предположим, Украина стала членом ЕС! Что дальше? Посмотрите на Прибалтику!
Предприятий стратегических - нет, всё уничтожено, народ едет на зароботки и пытается остаться в Западной Европе. :D
Численность населения Латвия, Литва, посмотрите!
Официальная статистика! Да их, по прогнозам, уже к 2100-му, в "Красной книге" будут искать! :(
Уехавшие латыши, через одно поколение - уже не будут считать себя латышами...
Вот такая вот "Перспектива" и нас ждёт.
Чтобы Выжить как Нации, нужно "У себя дома - строить Сильное государство"!
И вопрос не в языках и не в цвете кожи(посмотрите на США или Германию) а в Пространстве Законов и Прав!

Странно, что большинство не может это понять!
Да хоть на китайском разговаривай, но если ты живёшь в Украине, платишь налоги, создаёшь рабочие места - ты Украинец! Ты развиваешь Украину!
Тебе удобно учиться на китайском? Да нет вопрос, открывайте свои школы, НО - обязательное знание украинского, государственного!
Как и во всём мире, в Канаде, в Швейцарии и пр.

У нас, язык - это политика а не общение!
Вообще, в Украине - сплошная политика а не Законотворчество!
Как у коммуняк было, прямо скопировали "темники кпсс"!
Путь в никуда...
Точка!

Всё, сами дальше воюйте с "силами Зла".
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 20:47

  mephala написав:
  yanyura написав:Различие между "обязаны владеть государственным языком" и "язык, на котором ведется работа" видите?


в межах ВР в чому різниця?

В Законе:
Особи, які зобов’язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків

В Регламенте:
Мовою роботи Верховної Ради, її органів та посадових осіб є державна мова.

Разница в том, что депутаты могут говорить на украинском, по-азировски, а могут и на русском, ведь они не являются ни органом ВР, ни должностными лицами (Письмо Минюста http://document.ua/pro-tlumachennja-pon ... 92067.html), далее, если в Законе прямо сказано, что "обязаны использовать при исполнении служебных обязанностей", то в Регламенте безликое "языком работы ВР есть государственный язык", без требования обязательного его применения.

Органы и должностные лица ВР, это "Апарат Верховної Ради України" - слишком много о нем писать, если у вас есть желание, можете прочитать на оффсайте ВР (http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_aparat) или в Википедии (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0 ... 0%BD%D0%B8)
Как раз об Аппарате в Законе есть упоминание об обязательном ими применении держ. мови во время "исполнения служебных обязанностей".
3) державні службовці;

И тратится на его содержание
"РОЗПОДІЛ

видатків Державного бюджету України на 2020 рік"
0111020 - Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України - Загальний фонд - 901 176,2 тис.грн. + Спеціальний фонд - 6 350 тис. грн.
0111090 - Висвітлення діяльності Верховної Ради України через засоби телебачення і радіомовлення та фінансова підтримка видання газети "Голос України" - Загальний фонд - 76 451,4 тис. грн.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/tex ... 0523n8.xls
(Додаток 3)
Итого - 983 977,6 тис. грн.
yanyura
 
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