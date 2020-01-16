В том, что это подмена понятий.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 20:00
В том, что это подмена понятий.
Манипуляторы:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
Додано: П'ят 17 січ, 2020 20:01
Вывели мальчика. в трусиках в маечке......
А по суті
1 Підручники видавались на українській, якщо було
5 млн учнів * 10 предметів=50 млн підручників...
2 Я почав читати в 1972 році , з 1966 проживав у Львові
90% прочитаних мною художніх книг були
а - російською мовою
б - видані в Кишиневі...
Тому може та ліза й бачила засилля української літератури , точно так само як інші розповідають про засилля ковбаси по 2-20... але в реалі все було як мінімум трошки не так.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: П'ят 17 січ, 2020 20:02
budivelnik
Кошмар!
В 21-м веке, во времена Глобализации, рассматриваются самые понятные каждому Вопросы, а не какая-то "справедливость"!
Целесообразность!
Рентабельность тех или иных "действий"!
При нынешних условиях жизни, образования, медобслуживания, налогообложения, пенсионного обесепечения... какова Рентабельность человеческой Жизни?
Если посмотреть со стороны, окажется... что "простой человек - всю жизнь должен Пахать с одной целью - ВЫЖИТЬ!"
" -Мыкола! Ты зачем родился?
- Ну как? Чтобы заплатить налоги, накопить на лечение и подохнуть!!
- А путешествия, творчество, да просто... любовь?
- Какая любовь? Когда! Забухал, детей заделал, ото и вся любовь!"
Вывод: Родился мёртвым!
Поэтому, кто хочет ЖИТЬ, тот - начинает ценить Себя, своё Здоровье, свой Труд, Мастерство!
Нет возможности реализовать себя в Украине? Да нет проблем, уезжают!
В Канаду, кстати, при знании языка, молодой семье, не так сложно и уехать. Особенно - специалистам!
А если Человек разумный, не смог выучит английский... ну, он, не очень разумный, я думаю... или ленивый.
Так что, большинство, думает не о том, что Вы пишете а о своей семье, детях и Смысле Жизни!
Додано: П'ят 17 січ, 2020 20:06
yanyura
Розкажу випадок з життя. Співробітниця спитала поради, в моєї матері, як зробити, щоб на українське радіо потрапило її привітання чоловіку, з ювілеєм. Мати каже: "Напиши привітання українською мовою." Його не тільки поставили першим, в ефір, але й прочитали з особливим натхненням, бо всі інші були російською мовою.
Так що книжки книжками, а життя йшло шляхом тотальної русифікації, хоча і не можна сказати, що насильницької.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 20:09
1 Звинувачувати мене що я погано турбуюсь про дітей -може тільки повний неадекват
2 Для таких як ви - благополуччя-це повна миска баланди без можливості перетворити її на щось більш поживне під протекторатом росії
Для таких як я - благополуччя-це залізний занавіс між азіопою і нами ,з одночасною відсутністю кордонів між нами і Європою
3 Питання до вас
Ви хочете жити так як живуть в росії
чи так як живуть в Європі
Якщо так як в росії - то кордон з Європою посилюємо, з росією знімаємо
Якщо так як в Європі - то кордон з росією посилюємо - з Європою знімаємо
І чим більша прозорість кордону - тим менші відмінності між життям населення.
Так що думайте
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: П'ят 17 січ, 2020 20:13
1. Мой рецепт борьбы с коррупцией:
Тоже верно. Помню одна "схема" после победы первого майдана подорожала в 2 раза.
Да, ЗП не должны быть оторваны от реалий, как у Найема и Лещенко.
А падение уровня образования и медицины это не вопреки власти, а благодаря и целенаправленно в последнее время.
Население всю независимость снижалось. Тоже считаю это мерилом успеха.
Думаю, этот пост удалят.
Востаннє редагувалось M-A-X в П'ят 17 січ, 2020 20:48, всього редагувалось 4 разів.
Манипуляторы:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
Додано: П'ят 17 січ, 2020 20:13
Re: Політичні дискусії
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Додано: П'ят 17 січ, 2020 20:14
budivelnik
О, то Ви вже дiдусь?
P.S. Чудово володiю мовою, але спiлкуюсь руською(россiйська мова - то фейк), тому що 90% знайомих, не володiють технiчними термiнами українською.
Наприклад, навiть Закони Ньютона, мало хто зможе пояснити...
Вважаю, що, якщо людина не володiє програмою середньої школи, вона неповноцiнна!
Дiйсно, не вивчив математику та фiзику на рiвнi 8-ми класника, невже не де-бiл?
И не важно, каким языком, но надо как бы знать основы, "ионные связи" и пр. "умножение дробей"! Это всё вместе, формирует Логическое мышление, которое сможет противостоять "индексу оливье" при оценке Украинской экономики!
Кстати! А почему у Кандидатов на посты в Министерстве, их Замов, не принмают Экзамены по программе Средней Школы?
Притом, на украинском языке?
А спорим, наши министры, без "химии" - не напишут ЗНО на достойный бал?
И почему, в таком случае, Руководство страны -уступая простому школьнику в уровне знаний, в том числе мови, находится на постах?
Востаннє редагувалось Replay в П'ят 17 січ, 2020 20:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 20:36
budivelnik
Ужас, как всё Запущено!
Без обид, но я - Вам сочувствую! СССР в словах - ясно просматривается!
отвечаю!
Те, кто хотят жить в Европе, едут в Европу! Учат немецкий, польский, сдают экзамены, устраиваются на работу, открывают своё дело! Становятся европейцами!
Те, кто хочет жить в России, работать на российских олигархов, едут в Россиию!
Те, кто Надеется на то, что в Украине будет какой-то Порядок и Закон, живут и работают в Украине!
Меня поражает Ваше мировоззрение, предполагающее... что "Украину должны кормить" извне! Взять на содержание, какой-то "папик" приютить!
В мире -Капитализм!
В Европе- свои "олигархи", в России - свои "олигархи", плюс чиновники офигевшие!
И Украина, никому на "баланс" с нашим отрицательным сальдо, нафик не нужна.
Поэтому, открытие "кордонов" что с ЕС, что с Россией, просто увеличивает отток дешевой раб.силы, увеличивает степень эксплуатации населения Украины!
Чтобы Украина развивалась, не "кордоны" нужно окрывать, нужно свои Предприятия строить, нужно нормальные законы принимать, нормальную систему налогообложения, вот Богатство облагать налогами а не Произвосдство и Бизнес!
Так что, Вы -вообще не то и не о том.
Предположим, Украина стала членом ЕС! Что дальше? Посмотрите на Прибалтику!
Предприятий стратегических - нет, всё уничтожено, народ едет на зароботки и пытается остаться в Западной Европе.
Численность населения Латвия, Литва, посмотрите!
Официальная статистика! Да их, по прогнозам, уже к 2100-му, в "Красной книге" будут искать!
Уехавшие латыши, через одно поколение - уже не будут считать себя латышами...
Вот такая вот "Перспектива" и нас ждёт.
Чтобы Выжить как Нации, нужно "У себя дома - строить Сильное государство"!
И вопрос не в языках и не в цвете кожи(посмотрите на США или Германию) а в Пространстве Законов и Прав!
Странно, что большинство не может это понять!
Да хоть на китайском разговаривай, но если ты живёшь в Украине, платишь налоги, создаёшь рабочие места - ты Украинец! Ты развиваешь Украину!
Тебе удобно учиться на китайском? Да нет вопрос, открывайте свои школы, НО - обязательное знание украинского, государственного!
Как и во всём мире, в Канаде, в Швейцарии и пр.
У нас, язык - это политика а не общение!
Вообще, в Украине - сплошная политика а не Законотворчество!
Как у коммуняк было, прямо скопировали "темники кпсс"!
Путь в никуда...
Точка!
Всё, сами дальше воюйте с "силами Зла".
Додано: П'ят 17 січ, 2020 20:47
В Законе:
В Регламенте:
Разница в том, что депутаты могут говорить на украинском, по-азировски, а могут и на русском, ведь они не являются ни органом ВР, ни должностными лицами (Письмо Минюста
Органы и должностные лица ВР, это "Апарат Верховної Ради України" - слишком много о нем писать, если у вас есть желание, можете прочитать на оффсайте ВР (
Как раз об Аппарате в Законе есть упоминание об обязательном ими применении держ. мови во время "исполнения служебных обязанностей".
И тратится на его содержание
(Додаток 3)
Итого - 983 977,6 тис. грн.
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