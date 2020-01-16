Додано: П'ят 17 січ, 2020 20:36

Ви хочете жити так як живуть в росії

чи так як живуть в Європі

Якщо так як в росії - то кордон з Європою посилюємо, з росією знімаємо

Якщо так як в Європі - то кордон з росією посилюємо - з Європою знімаємо

І чим більша прозорість кордону - тим менші відмінності між життям населення

Ужас, как всё Запущено!Без обид, но я - Вам сочувствую! СССР в словах - ясно просматривается!Те, кто хотят жить в Европе, едут в Европу! Учат немецкий, польский, сдают экзамены, устраиваются на работу, открывают своё дело! Становятся европейцами!Те, кто хочет жить в России, работать на российских олигархов, едут в Россиию!Меня поражает Ваше мировоззрение, предполагающее... что "Украину должны кормить" извне! Взять на содержание, какой-то "папик" приютить!В мире -Капитализм!В Европе- свои "олигархи", в России - свои "олигархи", плюс чиновники офигевшие!И Украина, никому на "баланс" с нашим отрицательным сальдо, нафик не нужна.Поэтому, открытие "кордонов" что с ЕС, что с Россией, просто увеличивает отток дешевой раб.силы, увеличивает степень эксплуатации населения Украины!Чтобы Украина развивалась, не "кордоны" нужно окрывать, нужно свои Предприятия строить, нужно нормальные законы принимать, нормальную систему налогообложения, вотТак что, Вы -вообще не то и не о том.Предположим, Украина стала членом ЕС! Что дальше? Посмотрите на Прибалтику!Предприятий стратегических - нет, всё уничтожено, народ едет на зароботки и пытается остаться в Западной Европе.Численность населения Латвия, Литва, посмотрите!Официальная статистика! Да их, по прогнозам, уже к 2100-му, в "Красной книге" будут искать!Уехавшие латыши, через одно поколение - уже не будут считать себя латышами...Вот такая вот "Перспектива" и нас ждёт.Странно, что большинство не может это понять!Да хоть на китайском разговаривай, но если ты живёшь в Украине, платишь налоги, создаёшь рабочие места - ты Украинец! Ты развиваешь Украину!Тебе удобно учиться на китайском? Да нет вопрос, открывайте свои школы, НО - обязательное знание украинского, государственного!Как и во всём мире, в Канаде, в Швейцарии и пр.У нас, язык - это политика а не общение!Вообще, в Украине - сплошная политика а не Законотворчество!Как у коммуняк было, прямо скопировали "темники кпсс"!Путь в никуда...Точка!Всё, сами дальше воюйте с "силами Зла".