Replay написав:budivelnikВи хочете жити так як живуть в росії
чи так як живуть в Європі
Якщо так як в росії - то кордон з Європою посилюємо, з росією знімаємо
Якщо так як в Європі - то кордон з росією посилюємо - з Європою знімаємо
І чим більша прозорість кордону - тим менші відмінності між життям населення
Ужас, как всё Запущено!
Без обид, но я - Вам сочувствую! СССР в словах - ясно просматривается!
отвечаю!
Те, кто хотят жить в Европе, едут в Европу! Учат немецкий, польский, сдают экзамены, устраиваются на работу, открывают своё дело! Становятся европейцами!
Те, кто хочет жить в России, работать на российских олигархов, едут в Россиию!
Те, кто Надеется на то, что в Украине будет какой-то Порядок и Закон, живут и работают в Украине!
Меня поражает Ваше мировоззрение, предполагающее... что "Украину должны кормить" извне! Взять на содержание, какой-то "папик" приютить! :D
В мире -Капитализм!
В Европе- свои "олигархи", в России - свои "олигархи", плюс чиновники офигевшие! :D
И Украина, никому на "баланс" с нашим отрицательным сальдо, нафик не нужна.
Поэтому, открытие "кордонов" что с ЕС, что с Россией, просто увеличивает отток дешевой раб.силы, увеличивает степень эксплуатации населения Украины! :D
Чтобы Украина развивалась, не "кордоны" нужно окрывать, нужно свои Предприятия строить, нужно нормальные законы принимать, нормальную систему налогообложения, вот Богатство облагать налогами а не Произвосдство и Бизнес!
Так что, Вы -вообще не то и не о том.
Предположим, Украина стала членом ЕС! Что дальше? Посмотрите на Прибалтику!
Предприятий стратегических - нет, всё уничтожено, народ едет на зароботки и пытается остаться в Западной Европе. :D
Численность населения Латвия, Литва, посмотрите!
Официальная статистика! Да их, по прогнозам, уже к 2100-му, в "Красной книге" будут искать! :(
Уехавшие латыши, через одно поколение - уже не будут считать себя латышами...
Вот такая вот "Перспектива" и нас ждёт.
Чтобы Выжить как Нации, нужно "У себя дома - строить Сильное государство"!
И вопрос не в языках и не в цвете кожи(посмотрите на США или Германию) а в Пространстве Законов и Прав!
Странно, что большинство не может это понять!
Да хоть на китайском разговаривай, но если ты живёшь в Украине, платишь налоги, создаёшь рабочие места - ты Украинец! Ты развиваешь Украину!
Тебе удобно учиться на китайском? Да нет вопрос, открывайте свои школы, НО - обязательное знание украинского, государственного!
Как и во всём мире, в Канаде, в Швейцарии и пр.
У нас, язык - это политика а не общение!
Вообще, в Украине - сплошная политика а не Законотворчество!
Как у коммуняк было, прямо скопировали "темники кпсс"!
Путь в никуда...
Точка!
Всё, сами дальше воюйте с "силами Зла".
Четко расписано.
А тот, кому отвечали, делал типичный манипуляционный прием.