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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5232523352345235 Додано: П'ят 17 січ, 2020 20:47 Replay написав: budivelnik Ви хочете жити так як живуть в росії

чи так як живуть в Європі

Якщо так як в росії - то кордон з Європою посилюємо, з росією знімаємо

Якщо так як в Європі - то кордон з росією посилюємо - з Європою знімаємо

І чим більша прозорість кордону - тим менші відмінності між життям населення



Ужас, как всё Запущено!

Без обид, но я - Вам сочувствую! СССР в словах - ясно просматривается!



отвечаю!

Те, кто хотят жить в Европе, едут в Европу! Учат немецкий, польский, сдают экзамены, устраиваются на работу, открывают своё дело! Становятся европейцами!

Те, кто хочет жить в России, работать на российских олигархов, едут в Россиию!

Те, кто Надеется на то, что в Украине будет какой-то Порядок и Закон, живут и работают в Украине!



Меня поражает Ваше мировоззрение, предполагающее... что "Украину должны кормить" извне! Взять на содержание, какой-то "папик" приютить! :D



В мире -Капитализм!

В Европе- свои "олигархи", в России - свои "олигархи", плюс чиновники офигевшие! :D

И Украина, никому на "баланс" с нашим отрицательным сальдо, нафик не нужна.



Поэтому, открытие "кордонов" что с ЕС, что с Россией, просто увеличивает отток дешевой раб.силы, увеличивает степень эксплуатации населения Украины! :D



Чтобы Украина развивалась, не "кордоны" нужно окрывать, нужно свои Предприятия строить, нужно нормальные законы принимать, нормальную систему налогообложения, вот Богатство облагать налогами а не Произвосдство и Бизнес!



Так что, Вы -вообще не то и не о том.



Предположим, Украина стала членом ЕС! Что дальше? Посмотрите на Прибалтику!

Предприятий стратегических - нет, всё уничтожено, народ едет на зароботки и пытается остаться в Западной Европе. :D

Численность населения Латвия, Литва, посмотрите!

Официальная статистика! Да их, по прогнозам, уже к 2100-му, в "Красной книге" будут искать! :(

Уехавшие латыши, через одно поколение - уже не будут считать себя латышами...

Вот такая вот "Перспектива" и нас ждёт.

Чтобы Выжить как Нации, нужно "У себя дома - строить Сильное государство"!

И вопрос не в языках и не в цвете кожи(посмотрите на США или Германию) а в Пространстве Законов и Прав!



Странно, что большинство не может это понять!

Да хоть на китайском разговаривай, но если ты живёшь в Украине, платишь налоги, создаёшь рабочие места - ты Украинец! Ты развиваешь Украину!

Тебе удобно учиться на китайском? Да нет вопрос, открывайте свои школы, НО - обязательное знание украинского, государственного!

Как и во всём мире, в Канаде, в Швейцарии и пр.



У нас, язык - это политика а не общение!

Вообще, в Украине - сплошная политика а не Законотворчество!

Как у коммуняк было, прямо скопировали "темники кпсс"!

Путь в никуда...

Точка!



Всё, сами дальше воюйте с "силами Зла". Ужас, как всё Запущено!Без обид, но я - Вам сочувствую! СССР в словах - ясно просматривается!Те, кто хотят жить в Европе, едут в Европу! Учат немецкий, польский, сдают экзамены, устраиваются на работу, открывают своё дело! Становятся европейцами!Те, кто хочет жить в России, работать на российских олигархов, едут в Россиию!Меня поражает Ваше мировоззрение, предполагающее... что "Украину должны кормить" извне! Взять на содержание, какой-то "папик" приютить! :DВ мире -Капитализм!В Европе- свои "олигархи", в России - свои "олигархи", плюс чиновники офигевшие! :DИ Украина, никому на "баланс" с нашим отрицательным сальдо, нафик не нужна.Поэтому, открытие "кордонов" что с ЕС, что с Россией, просто увеличивает отток дешевой раб.силы, увеличивает степень эксплуатации населения Украины! :DЧтобы Украина развивалась, не "кордоны" нужно окрывать, нужно свои Предприятия строить, нужно нормальные законы принимать, нормальную систему налогообложения, вотТак что, Вы -вообще не то и не о том.Предположим, Украина стала членом ЕС! Что дальше? Посмотрите на Прибалтику!Предприятий стратегических - нет, всё уничтожено, народ едет на зароботки и пытается остаться в Западной Европе. :DЧисленность населения Латвия, Литва, посмотрите!Официальная статистика! Да их, по прогнозам, уже к 2100-му, в "Красной книге" будут искать! :(Уехавшие латыши, через одно поколение - уже не будут считать себя латышами...Вот такая вот "Перспектива" и нас ждёт.Странно, что большинство не может это понять!Да хоть на китайском разговаривай, но если ты живёшь в Украине, платишь налоги, создаёшь рабочие места - ты Украинец! Ты развиваешь Украину!Тебе удобно учиться на китайском? Да нет вопрос, открывайте свои школы, НО - обязательное знание украинского, государственного!Как и во всём мире, в Канаде, в Швейцарии и пр.У нас, язык - это политика а не общение!Вообще, в Украине - сплошная политика а не Законотворчество!Как у коммуняк было, прямо скопировали "темники кпсс"!Путь в никуда...Точка!Всё, сами дальше воюйте с "силами Зла".

Четко расписано.

А тот, кому отвечали, делал типичный манипуляционный прием. Четко расписано.А тот, кому отвечали, делал типичный манипуляционный прием. Манипуляторы:

BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин M-A-X Повідомлень: 1734 З нами з: 08.10.15 Подякував: 646 раз. Подякували: 152 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5232523352345235 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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