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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5232523352345235 Додано: П'ят 17 січ, 2020 21:16 shapo написав: mephala написав: і чомусь в срср пречудово вийшло русифікувати населення таким методом за два покоління а ви відразу здалися. і чомусь в срср пречудово вийшло русифікувати населення таким методом за два покоління а ви відразу здалися.



Как можно сравнивать жесткое тоталитарное государство с госсобственностью с аморфным образованием под названием нынешняя Украина Как можно сравнивать жесткое тоталитарное государство с госсобственностью с аморфным образованием под названием нынешняя Украина

навіть в тоталітарному срср розуміли що ламаючи через коліно буде спротив та в пам'яті народу залишиться згадка про насильство

а так створили умови коли в україномовних батьків добровільно ставали російськомовні діти

так мало того - тепер ці діти з піною на роті захищають російське геть викидуючи українське

от чого потрібно повчитись у євреїв так це пам'ятати хто ти є. а не як українці за два покоління продали всю свою пам'ять навіть в тоталітарному срср розуміли що ламаючи через коліно буде спротив та в пам'яті народу залишиться згадка про насильствоа так створили умови коли в україномовних батьків добровільно ставали російськомовні дітитак мало того - тепер ці діти з піною на роті захищають російське геть викидуючи українськеот чого потрібно повчитись у євреїв так це пам'ятати хто ти є. а не як українці за два покоління продали всю свою пам'ять mephala Повідомлень: 6318 З нами з: 07.04.14 Подякував: 116 раз. Подякували: 696 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 січ, 2020 21:20 mephala написав: shapo написав: mephala написав: і чомусь в срср пречудово вийшло русифікувати населення таким методом за два покоління а ви відразу здалися. і чомусь в срср пречудово вийшло русифікувати населення таким методом за два покоління а ви відразу здалися.



Как можно сравнивать жесткое тоталитарное государство с госсобственностью с аморфным образованием под названием нынешняя Украина Как можно сравнивать жесткое тоталитарное государство с госсобственностью с аморфным образованием под названием нынешняя Украина

навіть в тоталітарному срср розуміли що ламаючи через коліно буде спротив та в пам'яті народу залишиться згадка про насильство

а так створили умови коли в україномовних батьків добровільно ставали російськомовні діти

так мало того - тепер ці діти з піною на роті захищають російське геть викидуючи українське навіть в тоталітарному срср розуміли що ламаючи через коліно буде спротив та в пам'яті народу залишиться згадка про насильствоа так створили умови коли в україномовних батьків добровільно ставали російськомовні дітитак мало того - тепер ці діти з піною на роті захищають російське геть викидуючи українське

Я учился в школе при независимости на украинском, а сейчас пишу на русском.

Ни один из этих языков не родной.

Почему ломать совку было нельзя, а Украине можно? Я учился в школе при независимости на украинском, а сейчас пишу на русском.Ни один из этих языков не родной.Почему ломать совку было нельзя, а Украине можно? Манипуляторы:

BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин M-A-X Повідомлень: 1735 З нами з: 08.10.15 Подякував: 646 раз. Подякували: 152 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 січ, 2020 21:26 Replay написав:

Не сможете ответить на этот вопрос. Не сможете ответить на этот вопрос.



чим це відрізняється від моєї пропозиції?

школи на різних мовах а внз на одній? чим це відрізняється від моєї пропозиції?школи на різних мовах а внз на одній? mephala Повідомлень: 6318 З нами з: 07.04.14 Подякував: 116 раз. Подякували: 696 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 січ, 2020 21:29 yanyura написав: mephala написав: і чомусь в срср пречудово вийшло русифікувати населення таким методом за два покоління і чомусь в срср пречудово вийшло русифікувати населення таким методом за два покоління

January 17th, 2020, 09:00 am

Мирослава Бердник.

Про "советскую русификацию Украины" из первых уст.

...

Так случилось, что я - сама украиноязычная украинка. Причем, выросшая в семье классика украинской литературы и выраставшая и впитавшая любовь к родному - настоящему украинскому языку, а не "дерьмове", на коленях классиков, которых изучают в учебниках многие десятилетия: я вырастала на коленях Лины Костенко, Андрея Малышко, лучшего детского писателя 20 века Ивана Сенченко. Сидела у колен украинской еврейской писательницы Марии Пригары в доме творчества в Ирпене, когда она писала лучшие детские книги про казаков "Михайлик - джура козацький" и "Козак Голота"... Я сама слушала на концерте в Музыкально-Хоровом обществе в 1973-м году триумфальный концерт тех самых народных кобзарей, о которых сегодня сочиняют, что их в 30-е расстреляли.



С бандеровцами (а также с теми, кто с ними боролся) я тоже знакома не понаслышке. В тех самых кругах, еще ребенком я встречалась с "последним командиром УПА", как его сегодня называют - Василем Куком и любовницей Шухевича, сдавшей его МГБ - Даркой Гусак.

...

А чтобы не сочиняли об уничтожении украинского языка, проведу для вас небольшой ликбез: В 70-е – 80- е в год выходило примерно 9 тыс. наименований книг общим тиражом около 190 млн. Из них 100 млн. – на украинском, 90 – на русском. Сегодняшним пЫсьменнЫкам и не снились тиражи по 65 тыс. экземпляров, а такие как Драч, Павлычко, Загребельный, Олесь Гончар и другая писательская номенклатура имели тиражи гораздо выше. «Двадцать лет запрещенный», как сегодня лживо пишут, роман Гончара «Собор», вышел в год издания аж три раза – сначала в мягкой обложке в серии «Романи та повісті», потом два раза – в твердой обложке. Это не говоря о всесоюзном бенефисе этого романа.

...

Приведу примеры названий нескольких книжных серий, которые на протяжении многих лет выпускались для бесправных безъязыких и бессловесных украинских «рабов Москвы». В серии «Вершини світової лірики» выходила в переводах лучших украинских переводчиков лучшая зарубежная поэзия. «Вершини світового письменства» говорят сами за себя. В серии «Шкільна бібліотека» массовыми тиражами выходила украинская и зарубежная классика на украинском языке. Точно так же, как и в серии «Бібліотека художніх творів для підлітків та юнацтва «Джерело». В серии «Бібліотека поета» выходила классика украинской поэзии. Название серии «Життя славетних» говорит само за себя. Так же, как и серии "Давньоруські та українські літописи".

Я назвала далеко не все. Но это и есть итоги «советской русификации Украины».

...

https://varjag2007su.livejournal.com/5911125.html

і до чого ваш приклад коли я кажу про методи обробки широких верств і до чого ваш приклад коли я кажу про методи обробки широких верств mephala Повідомлень: 6318 З нами з: 07.04.14 Подякував: 116 раз. Подякували: 696 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 січ, 2020 21:30 Schmit

Повідомлень: 867 З нами з: 08.09.09 Подякував: 10 раз. Подякували: 130 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 січ, 2020 21:35 Re: Політичні дискусії конвертами заменят надбавки Витька,извинись,я всё прощу

http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь Мизантрóп

Повідомлень: 3520 З нами з: 03.12.14 Подякував: 446 раз. Подякували: 515 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 січ, 2020 21:40 yanyura

В Регламенте:

Мовою роботи Верховної Ради... є державна мова.



чому вважаєте що це не є вказівка про обов'язкове використання?

причому стосується воно депутатів під час їхньої роботи.

просто як каже мій знайомий - якщо в законі не прописано покарання то його можна і не виконувати mephala Повідомлень: 6318 З нами з: 07.04.14 Подякував: 116 раз. Подякували: 696 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 січ, 2020 22:14 mephala навіть в тоталітарному срср розуміли що ламаючи через коліно буде спротив та в пам'яті народу залишиться згадка про насильство

а так створили умови коли в україномовних батьків добровільно ставали російськомовні діти

Последний "Закон про мову" - изменяет в корне основы украинского языка, вводит новые слова, склонения.

Вопрос! Как эти изменения соответствуют Вашему "украиноязычных родителей"?



Второе замечание! Мои родители, закончили украинские школы, далее - русскоязычные ВУЗ-ы, прекрасные специалисты! Свободно общались на русском или украинском.

Более половины "библиотеки" - украиноязычные книги. Одна из моих любимых - "Пригоди бравого вояка Швейка!" ну и.. "Кобзар", "Енеїда".. журналы "Перець" и пр.

НО!

Внимание на экран: Профильное, Высшее образование, я получал на русском языке.

Прекрасное образование у Прекрасных преподавателей, всемирно известных, кстати.

Соответственно, сложные термины, определения, я употребляю на русском или на английском.

То, что мои родители не знают английского, не мешает мне с ними общаться, хоть на русском, хоть на украинском.

Чем больше языков знает человек, тем больше у него возможностей! Последний "Закон про мову" - изменяет в корне основы украинского языка, вводит новые слова, склонения.Вопрос! Как эти изменения соответствуют Вашему "украиноязычных родителей"?Второе замечание! Мои родители, закончили украинские школы, далее - русскоязычные ВУЗ-ы, прекрасные специалисты! Свободно общались на русском или украинском.Более половины "библиотеки" - украиноязычные книги. Одна из моих любимых - "Пригоди бравого вояка Швейка!" ну и.. "Кобзар", "Енеїда".. журналы "Перець" и пр.НО!Внимание на экран: Профильное, Высшее образование, я получал на русском языке.Прекрасное образование у Прекрасных преподавателей, всемирно известных, кстати.Соответственно, сложные термины, определения, я употребляю на русском или на английском.То, что мои родители не знают английского, не мешает мне с ними общаться, хоть на русском, хоть на украинском.Чем больше языков знает человек, тем больше у него возможностей! Востаннє редагувалось Replay в П'ят 17 січ, 2020 22:36, всього редагувалось 1 раз. Replay

Повідомлень: 1768 З нами з: 20.06.08 Подякував: 120 раз. Подякували: 433 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 січ, 2020 22:28 mephala написав: yanyura

В Регламенте:

Мовою роботи Верховної Ради... є державна мова.



чому вважаєте що це не є вказівка про обов'язкове використання?

причому стосується воно депутатів під час їхньої роботи.

просто як каже мій знайомий - якщо в законі не прописано покарання то його можна і не виконувати В Регламенте:Мовою роботи Верховної Ради... є державна мова.чому вважаєте що це не є вказівка про обов'язкове використання?причому стосується воно депутатів під час їхньої роботи.просто як каже мій знайомий - якщо в законі не прописано покарання то його можна і не виконувати

Потому что в Законе прямо сказано:

Стаття 9. Особи, які зобов’язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків



1. Володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків зобов’язані :

дальше - перечисление всех первых лиц государства, министерств, госкомитетов, уполномоченных и т.д. и т.п., перечисление депутатов вплоть до

депутати місцевих рад, посадові особи органів місцевого самоврядування

далее идет перечень остальных, включая рядовых полицейских и медсестер ("медичні працівники державних і комунальних закладів охорони здоров’я"), госслужащих (к которым относится и Аппарат ВР), но нет депутатов ВР. Т.е. по Закону, который обязателен для всех граждан Украины, нет обязанности нардепов говорить во время работы ВР только на украинском.



И в этом Законе предусмотрена ответственность за невыполнение этих требований , пусть и отсроченная по времени (см. "Розділ IX. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ"), но она есть.



Регламент, это узконаправленный Закон только для внутреннего применения небольшой (в масштабе страны) группой лиц. В Регламенте, кроме этих слов ("Мовою роботи Верховної Ради... є державна мова.") больше нет ничего, насчет обязанности депутатов говорить только на украинском в ВР. Абсолютно ничего! В отличие от Закона.

И в Регламенте нет никакой ответственности за невыполнение его (касательно языка) требований . Потому что в Законе прямо сказано:дальше - перечисление всех первых лиц государства, министерств, госкомитетов, уполномоченных и т.д. и т.п., перечисление депутатов вплоть додалее идет перечень остальных, включая рядовых полицейских и медсестер ("медичні працівники державних і комунальних закладів охорони здоров’я"), госслужащих (к которым относится и Аппарат ВР), но нет депутатов ВР. Т.е. по Закону, который обязателен для всех граждан Украины, нет обязанности нардепов говорить во время работы ВР только на украинском.И в этом Законе, пусть и отсроченная по времени (см. "Розділ IX. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ"), но она есть.Регламент, это узконаправленный Закон только для внутреннего применения небольшой (в масштабе страны) группой лиц. В Регламенте, кроме этих слов ("Мовою роботи Верховної Ради... є державна мова.") больше нет ничего, насчет обязанности депутатов говорить только на украинском в ВР. Абсолютно ничего! В отличие от Закона.его (касательно языка) yanyura Повідомлень: 5216 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1776 раз. Подякували: 1222 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 5232523352345235 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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