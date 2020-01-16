Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
mephala написав:і чомусь в срср пречудово вийшло русифікувати населення таким методом за два покоління а ви відразу здалися.
Как можно сравнивать жесткое тоталитарное государство с госсобственностью с аморфным образованием под названием нынешняя Украина
навіть в тоталітарному срср розуміли що ламаючи через коліно буде спротив та в пам'яті народу залишиться згадка про насильство а так створили умови коли в україномовних батьків добровільно ставали російськомовні діти так мало того - тепер ці діти з піною на роті захищають російське геть викидуючи українське от чого потрібно повчитись у євреїв так це пам'ятати хто ти є. а не як українці за два покоління продали всю свою пам'ять
mephala написав:і чомусь в срср пречудово вийшло русифікувати населення таким методом за два покоління а ви відразу здалися.
Как можно сравнивать жесткое тоталитарное государство с госсобственностью с аморфным образованием под названием нынешняя Украина
навіть в тоталітарному срср розуміли що ламаючи через коліно буде спротив та в пам'яті народу залишиться згадка про насильство а так створили умови коли в україномовних батьків добровільно ставали російськомовні діти так мало того - тепер ці діти з піною на роті захищають російське геть викидуючи українське
Я учился в школе при независимости на украинском, а сейчас пишу на русском. Ни один из этих языков не родной. Почему ломать совку было нельзя, а Украине можно?
mephala написав:і чомусь в срср пречудово вийшло русифікувати населення таким методом за два покоління
January 17th, 2020, 09:00 am Мирослава Бердник. Про "советскую русификацию Украины" из первых уст. ... Так случилось, что я - сама украиноязычная украинка. Причем, выросшая в семье классика украинской литературы и выраставшая и впитавшая любовь к родному - настоящему украинскому языку, а не "дерьмове", на коленях классиков, которых изучают в учебниках многие десятилетия: я вырастала на коленях Лины Костенко, Андрея Малышко, лучшего детского писателя 20 века Ивана Сенченко. Сидела у колен украинской еврейской писательницы Марии Пригары в доме творчества в Ирпене, когда она писала лучшие детские книги про казаков "Михайлик - джура козацький" и "Козак Голота"... Я сама слушала на концерте в Музыкально-Хоровом обществе в 1973-м году триумфальный концерт тех самых народных кобзарей, о которых сегодня сочиняют, что их в 30-е расстреляли.
С бандеровцами (а также с теми, кто с ними боролся) я тоже знакома не понаслышке. В тех самых кругах, еще ребенком я встречалась с "последним командиром УПА", как его сегодня называют - Василем Куком и любовницей Шухевича, сдавшей его МГБ - Даркой Гусак. ... А чтобы не сочиняли об уничтожении украинского языка, проведу для вас небольшой ликбез: В 70-е – 80- е в год выходило примерно 9 тыс. наименований книг общим тиражом около 190 млн. Из них 100 млн. – на украинском, 90 – на русском. Сегодняшним пЫсьменнЫкам и не снились тиражи по 65 тыс. экземпляров, а такие как Драч, Павлычко, Загребельный, Олесь Гончар и другая писательская номенклатура имели тиражи гораздо выше. «Двадцать лет запрещенный», как сегодня лживо пишут, роман Гончара «Собор», вышел в год издания аж три раза – сначала в мягкой обложке в серии «Романи та повісті», потом два раза – в твердой обложке. Это не говоря о всесоюзном бенефисе этого романа. ... Приведу примеры названий нескольких книжных серий, которые на протяжении многих лет выпускались для бесправных безъязыких и бессловесных украинских «рабов Москвы». В серии «Вершини світової лірики» выходила в переводах лучших украинских переводчиков лучшая зарубежная поэзия. «Вершини світового письменства» говорят сами за себя. В серии «Шкільна бібліотека» массовыми тиражами выходила украинская и зарубежная классика на украинском языке. Точно так же, как и в серии «Бібліотека художніх творів для підлітків та юнацтва «Джерело». В серии «Бібліотека поета» выходила классика украинской поэзии. Название серии «Життя славетних» говорит само за себя. Так же, как и серии "Давньоруські та українські літописи". Я назвала далеко не все. Но это и есть итоги «советской русификации Украины». ...
yanyura В Регламенте: Мовою роботи Верховної Ради... є державна мова.
чому вважаєте що це не є вказівка про обов'язкове використання? причому стосується воно депутатів під час їхньої роботи. просто як каже мій знайомий - якщо в законі не прописано покарання то його можна і не виконувати
навіть в тоталітарному срср розуміли що ламаючи через коліно буде спротив та в пам'яті народу залишиться згадка про насильство а так створили умови коли в україномовних батьків добровільно ставали російськомовні діти
Последний "Закон про мову" - изменяет в корне основы украинского языка, вводит новые слова, склонения. Вопрос! Как эти изменения соответствуют Вашему "украиноязычных родителей"?
Второе замечание! Мои родители, закончили украинские школы, далее - русскоязычные ВУЗ-ы, прекрасные специалисты! Свободно общались на русском или украинском. Более половины "библиотеки" - украиноязычные книги. Одна из моих любимых - "Пригоди бравого вояка Швейка!" ну и.. "Кобзар", "Енеїда".. журналы "Перець" и пр. НО! Внимание на экран: Профильное, Высшее образование, я получал на русском языке. Прекрасное образование у Прекрасных преподавателей, всемирно известных, кстати. Соответственно, сложные термины, определения, я употребляю на русском или на английском. То, что мои родители не знают английского, не мешает мне с ними общаться, хоть на русском, хоть на украинском. Чем больше языков знает человек, тем больше у него возможностей!
Востаннє редагувалось Replay в П'ят 17 січ, 2020 22:36, всього редагувалось 1 раз.
mephala написав:yanyura В Регламенте: Мовою роботи Верховної Ради... є державна мова.
чому вважаєте що це не є вказівка про обов'язкове використання? причому стосується воно депутатів під час їхньої роботи. просто як каже мій знайомий - якщо в законі не прописано покарання то його можна і не виконувати
Потому что в Законе прямо сказано:
Стаття 9. Особи, які зобов’язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків
1. Володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків зобов’язані:
дальше - перечисление всех первых лиц государства, министерств, госкомитетов, уполномоченных и т.д. и т.п., перечисление депутатов вплоть до
депутати місцевих рад, посадові особи органів місцевого самоврядування
далее идет перечень остальных, включая рядовых полицейских и медсестер ("медичні працівники державних і комунальних закладів охорони здоров’я"), госслужащих (к которым относится и Аппарат ВР), но нет депутатов ВР. Т.е. по Закону, который обязателен для всех граждан Украины, нет обязанности нардепов говорить во время работы ВР только на украинском.
И в этом Законе предусмотрена ответственность за невыполнение этих требований, пусть и отсроченная по времени (см. "Розділ IX. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ"), но она есть.
Регламент, это узконаправленный Закон только для внутреннего применения небольшой (в масштабе страны) группой лиц. В Регламенте, кроме этих слов ("Мовою роботи Верховної Ради... є державна мова.") больше нет ничего, насчет обязанности депутатов говорить только на украинском в ВР. Абсолютно ничего! В отличие от Закона. И в Регламенте нет никакой ответственности за невыполнение его (касательно языка) требований.