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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 23:14
Replay написав:mephala
навіть в тоталітарному срср розуміли що ламаючи через коліно буде спротив та в пам'яті народу залишиться згадка про насильство
а так створили умови коли в україномовних батьків добровільно ставали російськомовні діти
Последний "Закон про мову" - изменяет в корне основы украинского языка, вводит новые слова, склонения.
Вопрос! Как эти изменения соответствуют Вашему "украиноязычных родителей"?
Второе замечание! Мои родители, закончили украинские школы, далее - русскоязычные ВУЗ-ы, прекрасные специалисты! Свободно общались на русском или украинском.
Более половины "библиотеки" - украиноязычные книги. Одна из моих любимых - "Пригоди бравого вояка Швейка!" ну и.. "Кобзар", "Енеїда".. журналы "Перець" и пр.
НО!
Внимание на экран: Профильное, Высшее образование, я получал на русском языке.
Прекрасное образование у Прекрасных преподавателей, всемирно известных, кстати.
Соответственно, сложные термины, определения, я употребляю на русском или на английском.
То, что мои родители не знают английского, не мешает мне с ними общаться, хоть на русском, хоть на украинском.
Чем больше языков знает человек, тем больше у него возможностей!
цікаво яку школу закінчили ви та ваші діти якщо вони при срср хоча б почали вчитися
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mephala
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 23:28
mephala написав: yanyura написав:
Регламент, это узконаправленный Закон только для внутреннего применения небольшой (в масштабе страны) группой лиц. В Регламенте, кроме этих слов ("Мовою роботи Верховної Ради... є державна мова.") больше нет ничего, насчет обязанности депутатов говорить только на украинском в ВР. Абсолютно ничего! В отличие от Закона.
И в Регламенте нет никакой ответственности за невыполнение
его (касательно языка) требований
.
так тому і відсутні депутати ВР в Законі так як є окремий документ який зобов'язує їх використовувати в ВР державну мову під час роботи
а якщо робота поза межами ВР то можуть користуватися будь якою мовою. наприклад під час зустрічей з виборцями. як на мене цілком логічно.
покарання може бути відсутнім так як в них недоторканість - що ти їм зробиш. то залишається тільки мікрофон вимикати. що іноді і робили. шкода що це в законі не прописано.
В таком случае, продолжая вашу логику, почему в Закон включены Президент и судьи, если они по Конституции и так обязаны владеть украинским языком? (Політичні дискусії
)
Ведь (чуть изменю ваши слова)
є окремий документ який зобов'язує їх використовувати державну мову під час роботи
И отвечаю на ваш предыдущий вопрос ко мне
і до чого ваш приклад коли я кажу про методи обробки широких верств
Это сейчас, в эпоху смартфонов, планшетов, компьютеров и Интернета книга превратилась в ничто. Спросите у любого подростка-школьника, какие книги (не в электронном виде!!!) он читал (кроме учебников), и подавляющее большинство не сможет вспомнить или ответит, что не читал. А в то время книга значила очень много, ну просто не было тогда других доступных способов, чем занять свое свободное время. Охотой, рыбалкой, пьянкой и мордобитием занималось относительно небольшое число людей, по ТВ показывали всего лишь 1-2 художественных фильма в неделю, остальное показывалось такое, что любой нормальный человек даже не включал ТВ.
Книга это тоже способ обработки широких масс, и не последний в то время. В боевиках (применяя современную терминологию) описывался советский человек, побеждающий "империалистических" (главным образом американских) шпионов и диверсантов, в военной прозе - защищающий СССР даже ценой своей смерти (не всегда обоснованной), но потом его имя присваивалось куче заведений (в обязательном порядке школе, где он учился), в приключенческих - как советский человек покоряет тайгу, доставляет крайне необходимые грузы по бездорожью и т.д. и т.п.
Читали все, читали везде, но популярную книгу сложно было купить на русском языке (я не беру во внимание Москву, Киев и им подобные города). А вот на украинском - легко. Больше половины моей библиотеки в несколько тысяч книг, собранной еще в те времена, составляют книги на украинском, включая 4-томник Хемингуэя, 2-томники Малика, Твена, Лондона, 4-томник Коласа на белорусском и 3-томник Купалы на нем же (учился в вузе в Минске, но там была та же проблема купить на русском).
Покупая и прочитывая на украинском человек без какого-то внешнего насилия осваивал и сам украинский язык, пусть и не разговорный, но он автоматически начинал понимать и украинскую речь, может поэтому и украинизация Украины в 1991-м прошла без дополнительных осложнений, не было никаких митингов и демонстраций по поводу перехода на украинский, хотя бы в той же Раде.
Сейчас модно говорить и писать о том, что абсолютно все в СССР, или как сейчас любят говорить "в совке" было плохо. Я привел слова дочки тогда широко известного украинского писателя-фантаста, чьи произведения публиковались не только в Украине, но и в Москве, на русском языке, что, по крайней мере с печатными изданиями на украинском, наоборот, все было очень хорошо. Кто из современных украинских писателей и поэтов может похвастаться разовым тиражом в украинских издательствах в 50-60 тыс. экз., да хотя бы и 20-тысячным? А тогда это была обычная норма.
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 23:40
mephala
Середню, загальноосвiтню.
Мати, на вiдмiнно.
До речi, у мене тех, "кольоровий" диплом.
В чому проблема?
Вы слушали постановочный разговор, "шоу", Зеленского и Гончарука?
Обратили внимание, что Зеленский "переводит" многие слова с русского на украинский, когда говорит?
У Гончарука - свои проблемы, кстати, тоже.
Вот я, думаю, что здесь, на Камеру, надо бы всё Литературно!
А повседневно, да пусть, хоть как общаются, лишь бы население Украины жило лучше, увеличивалась бы рождаемость, качество образования, медобслуживания и принимались нормальные Законы, позволяющие гражданам Честно работать, платить вменяемые налоги и Радоваться Жизни!
Не в языке проблема, не в языке.
Уезжают на зароботки -не из-за языка, а из-за нищеты..
Во многих странах, масса языков и "Диаспор", есть свои школы... в Швейцарии - несколько языков оффициальных, но Уровень жизни Швейцарии, из-за этого, не пострадал.
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 23:40
yanyura написав:
но популярную книгу сложно было купить на русском языке (я не беру во внимание Москву, Киев и им подобные города). А вот на украинском - легко.
Може в Тюмені чи Грозному - легко було купити українську і з проблемою російську...
А от у Львові - українських не знайдеш,російських малувато -станом на 1970-1990 роки
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 23:44
Replay написав:
Уезжают на зароботки -не из-за языка, а из-за нищеты..
Тільки от нюанс
1 В росію стало їхати менше,хоча мова там зрозуміліша
2 На Схід(Польща,Словаччина,Угорщина)- більше....
Може тому що поляки-угорці поїхали в Німеччину-Англію?
3 А раз так, то може треба поставити стіну між тим де гріше (росія) і зняти перепони між нами і Європою і не тільки для людей,а й для менталітету-законів.
Колись проснемось в Європі
А росіяни слухаючі кисєльова і скабєєву проснуться в дупі,на відміну від дітей кісєльова і скабєєвої
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 23:45
yanyura написав:
Читали все, читали везде, но популярную книгу сложно было купить на русском языке (я не беру во внимание Москву, Киев и им подобные города). А вот на украинском - легко. Больше половины моей библиотеки в несколько тысяч книг, собранной еще в те времена, составляют книги на украинском, включая 4-томник Хемингуэя, 2-томники Малика, Твена, Лондона, 4-томник Коласа на белорусском и 3-томник Купалы на нем же (учился в вузе в Минске, но там была та же проблема купить на русском).
іншими словами - коли не встиг купити на російській то купляй що залишилось.
я гарно пам'ятаю як до цікавої книги російською зверху прив'язували 2-3 українською якого не-будь непотребу. а ви хвалитеся тиражами.
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 23:48
Replay написав:mephala
Середню, загальноосвiтню.
Мати, на вiдмiнно.
До речi, у мене тех, "кольоровий" диплом.
ви не правильно зрозуміли. мене цікавила мова школи а не успішність.
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 23:57
mephala
Так я же написал, цитирую:
Второе замечание! Мои родители, закончили украинские школы, далее - русскоязычные ВУЗ-ы, прекрасные специалисты! Свободно общались на русском или украинском.
Я -оканчивал русскоязычную школу, потому... что "с пелёнок" проявил интерес к технике.
Качественное высшее, техническое образование, было... только на русском.
Если бы я жил в США, уже "с пелёнок" - учил бы английский.
Было бы легче сейчас.
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