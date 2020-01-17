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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5233523452355236 Додано: П'ят 17 січ, 2020 23:14 Replay написав: mephala навіть в тоталітарному срср розуміли що ламаючи через коліно буде спротив та в пам'яті народу залишиться згадка про насильство

а так створили умови коли в україномовних батьків добровільно ставали російськомовні діти

Последний "Закон про мову" - изменяет в корне основы украинского языка, вводит новые слова, склонения.

Вопрос! Как эти изменения соответствуют Вашему "украиноязычных родителей"?



Второе замечание! Мои родители, закончили украинские школы, далее - русскоязычные ВУЗ-ы, прекрасные специалисты! Свободно общались на русском или украинском.

Более половины "библиотеки" - украиноязычные книги. Одна из моих любимых - "Пригоди бравого вояка Швейка!" ну и.. "Кобзар", "Енеїда".. журналы "Перець" и пр.

НО!

Внимание на экран: Профильное, Высшее образование, я получал на русском языке.

Прекрасное образование у Прекрасных преподавателей, всемирно известных, кстати.

Соответственно, сложные термины, определения, я употребляю на русском или на английском.

То, что мои родители не знают английского, не мешает мне с ними общаться, хоть на русском, хоть на украинском.

Чем больше языков знает человек, тем больше у него возможностей! Последний "Закон про мову" - изменяет в корне основы украинского языка, вводит новые слова, склонения.Вопрос! Как эти изменения соответствуют Вашему "украиноязычных родителей"?Второе замечание! Мои родители, закончили украинские школы, далее - русскоязычные ВУЗ-ы, прекрасные специалисты! Свободно общались на русском или украинском.Более половины "библиотеки" - украиноязычные книги. Одна из моих любимых - "Пригоди бравого вояка Швейка!" ну и.. "Кобзар", "Енеїда".. журналы "Перець" и пр.НО!Внимание на экран: Профильное, Высшее образование, я получал на русском языке.Прекрасное образование у Прекрасных преподавателей, всемирно известных, кстати.Соответственно, сложные термины, определения, я употребляю на русском или на английском.То, что мои родители не знают английского, не мешает мне с ними общаться, хоть на русском, хоть на украинском.Чем больше языков знает человек, тем больше у него возможностей!

цікаво яку школу закінчили ви та ваші діти якщо вони при срср хоча б почали вчитися цікаво яку школу закінчили ви та ваші діти якщо вони при срср хоча б почали вчитися mephala Повідомлень: 6322 З нами з: 07.04.14 Подякував: 116 раз. Подякували: 696 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 січ, 2020 23:28 mephala написав: yanyura написав: Регламент, это узконаправленный Закон только для внутреннего применения небольшой (в масштабе страны) группой лиц. В Регламенте, кроме этих слов ("Мовою роботи Верховної Ради... є державна мова.") больше нет ничего, насчет обязанности депутатов говорить только на украинском в ВР. Абсолютно ничего! В отличие от Закона.

И в Регламенте нет никакой ответственности за невыполнение его (касательно языка) требований . Регламент, это узконаправленный Закон только для внутреннего применения небольшой (в масштабе страны) группой лиц. В Регламенте, кроме этих слов ("Мовою роботи Верховної Ради... є державна мова.") больше нет ничего, насчет обязанности депутатов говорить только на украинском в ВР. Абсолютно ничего! В отличие от Закона.его (касательно языка)

так тому і відсутні депутати ВР в Законі так як є окремий документ який зобов'язує їх використовувати в ВР державну мову під час роботи

а якщо робота поза межами ВР то можуть користуватися будь якою мовою. наприклад під час зустрічей з виборцями. як на мене цілком логічно.

покарання може бути відсутнім так як в них недоторканість - що ти їм зробиш. то залишається тільки мікрофон вимикати. що іноді і робили. шкода що це в законі не прописано. так тому і відсутні депутати ВР в Законі так як є окремий документ який зобов'язує їх використовувати в ВР державну мову під час роботиа якщо робота поза межами ВР то можуть користуватися будь якою мовою. наприклад під час зустрічей з виборцями. як на мене цілком логічно.покарання може бути відсутнім так як в них недоторканість - що ти їм зробиш. то залишається тільки мікрофон вимикати. що іноді і робили. шкода що це в законі не прописано.

В таком случае, продолжая вашу логику, почему в Закон включены Президент и судьи, если они по Конституции и так обязаны владеть украинским языком? (

Ведь (чуть изменю ваши слова)

є окремий документ який зобов'язує їх використовувати державну мову під час роботи





И отвечаю на ваш предыдущий вопрос ко мне

і до чого ваш приклад коли я кажу про методи обробки широких верств



Это сейчас, в эпоху смартфонов, планшетов, компьютеров и Интернета книга превратилась в ничто. Спросите у любого подростка-школьника, какие книги (не в электронном виде!!!) он читал (кроме учебников), и подавляющее большинство не сможет вспомнить или ответит, что не читал. А в то время книга значила очень много, ну просто не было тогда других доступных способов, чем занять свое свободное время. Охотой, рыбалкой, пьянкой и мордобитием занималось относительно небольшое число людей, по ТВ показывали всего лишь 1-2 художественных фильма в неделю, остальное показывалось такое, что любой нормальный человек даже не включал ТВ.



Книга это тоже способ обработки широких масс, и не последний в то время. В боевиках (применяя современную терминологию) описывался советский человек, побеждающий "империалистических" (главным образом американских) шпионов и диверсантов, в военной прозе - защищающий СССР даже ценой своей смерти (не всегда обоснованной), но потом его имя присваивалось куче заведений (в обязательном порядке школе, где он учился), в приключенческих - как советский человек покоряет тайгу, доставляет крайне необходимые грузы по бездорожью и т.д. и т.п.



Читали все, читали везде, но популярную книгу сложно было купить на русском языке (я не беру во внимание Москву, Киев и им подобные города). А вот на украинском - легко. Больше половины моей библиотеки в несколько тысяч книг, собранной еще в те времена, составляют книги на украинском, включая 4-томник Хемингуэя, 2-томники Малика, Твена, Лондона, 4-томник Коласа на белорусском и 3-томник Купалы на нем же (учился в вузе в Минске, но там была та же проблема купить на русском).



Покупая и прочитывая на украинском человек без какого-то внешнего насилия осваивал и сам украинский язык, пусть и не разговорный, но он автоматически начинал понимать и украинскую речь, может поэтому и украинизация Украины в 1991-м прошла без дополнительных осложнений, не было никаких митингов и демонстраций по поводу перехода на украинский, хотя бы в той же Раде.



Сейчас модно говорить и писать о том, что абсолютно все в СССР, или как сейчас любят говорить "в совке" было плохо. Я привел слова дочки тогда широко известного украинского писателя-фантаста, чьи произведения публиковались не только в Украине, но и в Москве, на русском языке, что, по крайней мере с печатными изданиями на украинском, наоборот, все было очень хорошо. Кто из современных украинских писателей и поэтов может похвастаться разовым тиражом в украинских издательствах в 50-60 тыс. экз., да хотя бы и 20-тысячным? А тогда это была обычная норма. В таком случае, продолжая вашу логику, почему в Закон включены Президент и судьи, если они по Конституции и так обязаны владеть украинским языком? ( Політичні дискусії Ведь (чуть изменю ваши слова)И отвечаю на ваш предыдущий вопрос ко мнеЭто сейчас, в эпоху смартфонов, планшетов, компьютеров и Интернета книга превратилась в ничто. Спросите у любого подростка-школьника, какие книги (не в электронном виде!!!) он читал (кроме учебников), и подавляющее большинство не сможет вспомнить или ответит, что не читал. А в то время книга значила очень много, ну просто не было тогда других доступных способов, чем занять свое свободное время. Охотой, рыбалкой, пьянкой и мордобитием занималось относительно небольшое число людей, по ТВ показывали всего лишь 1-2 художественных фильма в неделю, остальное показывалось такое, что любой нормальный человек даже не включал ТВ.Книга это тоже способ обработки широких масс, и не последний в то время. В боевиках (применяя современную терминологию) описывался советский человек, побеждающий "империалистических" (главным образом американских) шпионов и диверсантов, в военной прозе - защищающий СССР даже ценой своей смерти (не всегда обоснованной), но потом его имя присваивалось куче заведений (в обязательном порядке школе, где он учился), в приключенческих - как советский человек покоряет тайгу, доставляет крайне необходимые грузы по бездорожью и т.д. и т.п.Читали все, читали везде, но популярную книгу сложно было купить на русском языке (я не беру во внимание Москву, Киев и им подобные города). А вот на украинском - легко. Больше половины моей библиотеки в несколько тысяч книг, собранной еще в те времена, составляют книги на украинском, включая 4-томник Хемингуэя, 2-томники Малика, Твена, Лондона, 4-томник Коласа на белорусском и 3-томник Купалы на нем же (учился в вузе в Минске, но там была та же проблема купить на русском).Покупая и прочитывая на украинском человек без какого-то внешнего насилия осваивал и сам украинский язык, пусть и не разговорный, но он автоматически начинал понимать и украинскую речь, может поэтому и украинизация Украины в 1991-м прошла без дополнительных осложнений, не было никаких митингов и демонстраций по поводу перехода на украинский, хотя бы в той же Раде.Сейчас модно говорить и писать о том, что абсолютно все в СССР, или как сейчас любят говорить "в совке" было плохо. Я привел слова дочки тогда широко известного украинского писателя-фантаста, чьи произведения публиковались не только в Украине, но и в Москве, на русском языке, что, по крайней мере с печатными изданиями на украинском, наоборот, все было очень хорошо. Кто из современных украинских писателей и поэтов может похвастаться разовым тиражом в украинских издательствах в 50-60 тыс. экз., да хотя бы и 20-тысячным? А тогда это была обычная норма. yanyura Повідомлень: 5217 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1776 раз. Подякували: 1223 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 січ, 2020 23:40 mephala Середню, загальноосвiтню.

Мати, на вiдмiнно.

До речi, у мене тех, "кольоровий" диплом.



В чому проблема?



Вы слушали постановочный разговор, "шоу", Зеленского и Гончарука?

Обратили внимание, что Зеленский "переводит" многие слова с русского на украинский, когда говорит? У Гончарука - свои проблемы, кстати, тоже.

Вот я, думаю, что здесь, на Камеру, надо бы всё Литературно!

А повседневно, да пусть, хоть как общаются, лишь бы население Украины жило лучше, увеличивалась бы рождаемость, качество образования, медобслуживания и принимались нормальные Законы, позволяющие гражданам Честно работать, платить вменяемые налоги и Радоваться Жизни!



Не в языке проблема, не в языке.

Уезжают на зароботки -не из-за языка, а из-за нищеты..

Во многих странах, масса языков и "Диаспор", есть свои школы... в Швейцарии - несколько языков оффициальных, но Уровень жизни Швейцарии, из-за этого, не пострадал. Середню, загальноосвiтню.Мати, на вiдмiнно.До речi, у мене тех, "кольоровий" диплом.В чому проблема?Вы слушали постановочный разговор, "шоу", Зеленского и Гончарука?Обратили внимание, что Зеленский "переводит" многие слова с русского на украинский, когда говорит?У Гончарука - свои проблемы, кстати, тоже.Вот я, думаю, что здесь, на Камеру, надо бы всё Литературно!А повседневно, да пусть, хоть как общаются, лишь бы население Украины жило лучше, увеличивалась бы рождаемость, качество образования, медобслуживания и принимались нормальные Законы, позволяющие гражданам Честно работать, платить вменяемые налоги и Радоваться Жизни!Не в языке проблема, не в языке.Уезжают на зароботки -не из-за языка, а из-за нищеты..Во многих странах, масса языков и "Диаспор", есть свои школы... в Швейцарии - несколько языков оффициальных, но Уровень жизни Швейцарии, из-за этого, не пострадал. Replay

Повідомлень: 1770 З нами з: 20.06.08 Подякував: 120 раз. Подякували: 434 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 січ, 2020 23:40 yanyura написав: но популярную книгу сложно было купить на русском языке (я не беру во внимание Москву, Киев и им подобные города). А вот на украинском - легко. но популярную книгу сложно было купить на русском языке (я не беру во внимание Москву, Киев и им подобные города). А вот на украинском - легко. Може в Тюмені чи Грозному - легко було купити українську і з проблемою російську...

А от у Львові - українських не знайдеш,російських малувато -станом на 1970-1990 роки Може в Тюмені чи Грозному - легко було купити українську і з проблемою російську...А от у Львові - українських не знайдеш,російських малувато -станом на 1970-1990 роки в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21854 З нами з: 15.01.09 Подякував: 154 раз. Подякували: 2231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 січ, 2020 23:44 Replay написав: Уезжают на зароботки -не из-за языка, а из-за нищеты.. Уезжают на зароботки -не из-за языка, а из-за нищеты.. Тільки от нюанс

1 В росію стало їхати менше,хоча мова там зрозуміліша

2 На Схід(Польща,Словаччина,Угорщина)- більше....

Може тому що поляки-угорці поїхали в Німеччину-Англію?

3 А раз так, то може треба поставити стіну між тим де гріше (росія) і зняти перепони між нами і Європою і не тільки для людей,а й для менталітету-законів.

Колись проснемось в Європі

А росіяни слухаючі кисєльова і скабєєву проснуться в дупі,на відміну від дітей кісєльова і скабєєвої Тільки от нюанс1 В росію стало їхати менше,хоча мова там зрозуміліша2 На Схід(Польща,Словаччина,Угорщина)- більше....Може тому що поляки-угорці поїхали в Німеччину-Англію?3 А раз так, то може треба поставити стіну між тим де гріше (росія) і зняти перепони між нами і Європою і не тільки для людей,а й для менталітету-законів.Колись проснемось в ЄвропіА росіяни слухаючі кисєльова і скабєєву проснуться в дупі,на відміну від дітей кісєльова і скабєєвої в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21854 З нами з: 15.01.09 Подякував: 154 раз. Подякували: 2231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 січ, 2020 23:45 yanyura написав: Читали все, читали везде, но популярную книгу сложно было купить на русском языке (я не беру во внимание Москву, Киев и им подобные города). А вот на украинском - легко. Больше половины моей библиотеки в несколько тысяч книг, собранной еще в те времена, составляют книги на украинском, включая 4-томник Хемингуэя, 2-томники Малика, Твена, Лондона, 4-томник Коласа на белорусском и 3-томник Купалы на нем же (учился в вузе в Минске, но там была та же проблема купить на русском). Читали все, читали везде, но популярную книгу сложно было купить на русском языке (я не беру во внимание Москву, Киев и им подобные города). А вот на украинском - легко. Больше половины моей библиотеки в несколько тысяч книг, собранной еще в те времена, составляют книги на украинском, включая 4-томник Хемингуэя, 2-томники Малика, Твена, Лондона, 4-томник Коласа на белорусском и 3-томник Купалы на нем же (учился в вузе в Минске, но там была та же проблема купить на русском).

іншими словами - коли не встиг купити на російській то купляй що залишилось.

я гарно пам'ятаю як до цікавої книги російською зверху прив'язували 2-3 українською якого не-будь непотребу. а ви хвалитеся тиражами. іншими словами - коли не встиг купити на російській то купляй що залишилось.я гарно пам'ятаю як до цікавої книги російською зверху прив'язували 2-3 українською якого не-будь непотребу. а ви хвалитеся тиражами. mephala Повідомлень: 6322 З нами з: 07.04.14 Подякував: 116 раз. Подякували: 696 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 січ, 2020 23:48 Replay написав: mephala Середню, загальноосвiтню.

Мати, на вiдмiнно.

До речi, у мене тех, "кольоровий" диплом. Середню, загальноосвiтню.Мати, на вiдмiнно.До речi, у мене тех, "кольоровий" диплом.

ви не правильно зрозуміли. мене цікавила мова школи а не успішність. ви не правильно зрозуміли. мене цікавила мова школи а не успішність. mephala Повідомлень: 6322 З нами з: 07.04.14 Подякував: 116 раз. Подякували: 696 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 січ, 2020 23:57 mephala

Так я же написал, цитирую:

Второе замечание! Мои родители, закончили украинские школы, далее - русскоязычные ВУЗ-ы, прекрасные специалисты! Свободно общались на русском или украинском.



Я -оканчивал русскоязычную школу, потому... что "с пелёнок" проявил интерес к технике.

Качественное высшее, техническое образование, было... только на русском.

Если бы я жил в США, уже "с пелёнок" - учил бы английский.

Было бы легче сейчас. Так я же написал, цитирую:Я -оканчивал русскоязычную школу, потому... что "с пелёнок" проявил интерес к технике.Качественное высшее, техническое образование, было... только на русском.Если бы я жил в США, уже "с пелёнок" - учил бы английский.Было бы легче сейчас. Replay

Повідомлень: 1770 З нами з: 20.06.08 Подякував: 120 раз. Подякували: 434 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5233523452355236 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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