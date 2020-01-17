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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5234523552365237 Додано: Суб 18 січ, 2020 00:53 mephala от ви на власному прикладі і підтвердили мої слова

ваші батьки закінчили внз на російській і вас вже віддали до російської школи так як розуміли що хочуть бачити вас з вищою освітою і щоб ваш перехід школа-внз був безшовний.

добровільна русифікація в дії.



Тобто, треба було у Естонськiй СРС, в Унiверi, викладати "сопромат" естонською, у Бiлоруськiй СРС - бiлоруською, у Кишинеу - молдавською!

Я Вас вiрно зрозумiв?

Як би вченi з рiзних республiк, спiлкувались один з одним?

СРСР - Iмперiя, тому там й була одна державна мова.



Я наводив у приклад США, там теж, високоякicна технiчна освiта - англiйською.

Доречi, стовiдостоково - технiчна та дiлова мова майбутнього!



Той, хто не зможе вiльно спiлкуватись англiйською через 10 рокiв, неповноцiнна людина, совковий "пролетарiй", булгакiвський "шарiкофф".



мене в подібній ситуації не віддали до російської тільки тому що вона була далі. українська була прямо зо рогом

У меня - две украинских "в одном квартале", но отдали в русскоязычную с физ.мат уклоном, не так и близко.

Как бы, тут не тот вопрос, когда нужно думать "где ближе".

Качество Продукта -в основе.



Кстати, нынешнее "образование" - это просто ужас.

Дети - без репетитора, вообще никакие, элементарных вещей не понимают! Кошмар!

Проблемы с усным счётом, проблемы с "составом числа", с пропорциями, с логикой, аналитикой... ноль в фин.грамотности!

"Деньги надо тратить! Если нет денег, надо их где-то взять(в кредит) и потратить! Потом скрыться из вида!"

Какой там Бизнес? Какие инвестиции? Зачем оно им? Тобто, треба було у Естонськiй СРС, в Унiверi, викладати "сопромат" естонською, у Бiлоруськiй СРС - бiлоруською, у Кишинеу - молдавською!Я Вас вiрно зрозумiв?Як би вченi з рiзних республiк, спiлкувались один з одним?СРСР - Iмперiя, тому там й була одна державна мова.Я наводив у приклад США, там теж, високоякicна технiчна освiта - англiйською.Доречi, стовiдостоково - технiчна та дiлова мова майбутнього!Той, хто не зможе вiльно спiлкуватись англiйською через 10 рокiв, неповноцiнна людина, совковий "пролетарiй", булгакiвський "шарiкофф".У меня - две украинских "в одном квартале", но отдали в русскоязычную с физ.мат уклоном, не так и близко.Как бы, тут не тот вопрос, когда нужно думать "где ближе".Качество Продукта -в основе.Кстати, нынешнее "образование" - это просто ужас.Дети - без репетитора, вообще никакие, элементарных вещей не понимают! Кошмар!Проблемы с усным счётом, проблемы с "составом числа", с пропорциями, с логикой, аналитикой... ноль в фин.грамотности!"Деньги надо тратить! Если нет денег, надо их где-то взять(в кредит) и потратить! Потом скрыться из вида!"Какой там Бизнес? Какие инвестиции? Зачем оно им? Востаннє редагувалось Replay в Суб 18 січ, 2020 01:06, всього редагувалось 1 раз. Replay

Повідомлень: 1773 З нами з: 20.06.08 Подякував: 120 раз. Подякували: 434 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 січ, 2020 01:01 Puente написав: mephala написав: венгрія он своїм допомогає на чужій територій



Їх всього десь під 10 млн і ніяких споріднених ( на Уралі хіба хтось ? ) немає - тому і тримаються всім чим можуть . Нашим з Закарпаття давали ж паспорти скільки завгодно - а тепер раптом підхопилися - а що ж це за венг , який власної мови не знає . А таких там повно - то навіть і паспорти почали забирати ...



А знову ж таки - як визначитися - хто наш , а хто не наш ? Тут народився ? Просто громадянин України ? Чи щось треба більше ? Може всім треба перездати екзамен на громадянство - а не так автоматично ? В штатах є екзамени , в Польші є . Насправді , напевно , майже скрізь є ... венгрія он своїм допомогає на чужій територійЇх всього десь під 10 млн і ніяких споріднених ( на Уралі хіба хтось ? ) немає - тому і тримаються всім чим можуть . Нашим з Закарпаття давали ж паспорти скільки завгодно - а тепер раптом підхопилися - а що ж це за венг , який власної мови не знає . А таких там повно - то навіть і паспорти почали забирати ...А знову ж таки - як визначитися - хто наш , а хто не наш ? Тут народився ? Просто громадянин України ? Чи щось треба більше ? Може всім треба перездати екзамен на громадянство - а не так автоматично ? В штатах є екзамени , в Польші є . Насправді , напевно , майже скрізь є ...

Не слышал об экзаменах на гражданство для людей, родившихся и выросших в стране.

Только для приехавших, и то далеко не везде. И обычно это проверка знания языка, иногда добавляется требование знания истории.

Тут Вы, по-моему, слегка увлеклись.



- венгри у нас погоджуються , що вони венгри і це демонструють

Ну так на Донбассе люди признают, что они русские, и это демонстрируют.

А от них требовали, чтобы они стали украинцами (причём, именно украинцами, а не гражданами Украины).



- екзамени не дадуть - але не буде хоча б таких , які "не можуть інструкцію на ліках прочитати"

Ну так это просто экзамен на знание языка. Такое имеет смысл, но реально, скорее, для вновь прибывающих, чем для уже живущих. Не слышал об экзаменах на гражданство для людей, родившихся и выросших в стране.Только для приехавших, и то далеко не везде. И обычно это проверка знания языка, иногда добавляется требование знания истории.Тут Вы, по-моему, слегка увлеклись.Ну так на Донбассе люди признают, что они русские, и это демонстрируют.А от них требовали, чтобы они стали украинцами (причём, именно украинцами, а не гражданами Украины).Ну так это просто экзамен на знание языка. Такое имеет смысл, но реально, скорее, для вновь прибывающих, чем для уже живущих. Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 18 січ, 2020 01:17, всього редагувалось 2 разів. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15112 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4307 раз. Подякували: 4007 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 січ, 2020 01:09 ЛАД Не слышал об экзаменах на гражданство для людей, родившихся и выросших в стране.

А прикольно было бы, если только Честно!

Сколько депутатов - не сдадут экзамен на гражданство?



Вот как правильно, "йонний зв`язок" чи "ioнний зв`язок"? А прикольно было бы, если только Честно!Сколько депутатов - не сдадут экзамен на гражданство?Вот как правильно, "йонний зв`язок" чи "ioнний зв`язок"? Replay

Повідомлень: 1773 З нами з: 20.06.08 Подякував: 120 раз. Подякували: 434 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 січ, 2020 01:28 budivelnik

1 В росію стало їхати менше,хоча мова там зрозуміліша

Зарплаты у них меньше, чем в Европе. Сколько уезжает на ПМЖ, не знаю, статы точной нет.

2 На Схід(Польща,Словаччина,Угорщина)- більше....

А куда ещё? Можно подумать, что заробитчане "временные", свободно знают польский, венгерский... технический, медицинские термины?

Нет. Дешевая раб. сила, требований минимум.

Вы правда считаете, что это "Национальная идея", быть дешевой раб.силой?

Совковый прикол? Пролетриат?

Колись проснемось в Європі

Посмеялся!

Ага! Просыпаетесь утром, а там немцы - дороги в Вашем селе укладывают! Качественно так, как у них! И новый S-класс под Вашим окном, с ключами в замке, перевязанный ленточкой "Презент"!

"Дорогому Будiвельнику вiд панi Меркель" за то, что Вы разговариваете украиским языком!



Хотите проснться в Европе? Уезжайте в Европу или стройте Европу у себя дома, сами!

Берите асфальтоукладчик и делайте дороги!

Создайте свой Мерседес! Зарплаты у них меньше, чем в Европе. Сколько уезжает на ПМЖ, не знаю, статы точной нет.А куда ещё? Можно подумать, что заробитчане "временные", свободно знают польский, венгерский... технический, медицинские термины?Нет. Дешевая раб. сила, требований минимум.Вы правда считаете, что это "Национальная идея", быть дешевой раб.силой?Совковый прикол? Пролетриат?Посмеялся!Ага! Просыпаетесь утром, а там немцы - дороги в Вашем селе укладывают! Качественно так, как у них! И новый S-класс под Вашим окном, с ключами в замке, перевязанный ленточкой "Презент"!"Дорогому Будiвельнику вiд панi Меркель" за то, что Вы разговариваете украиским языком!Хотите проснться в Европе? Уезжайте в Европу или стройте Европу у себя дома, сами!Берите асфальтоукладчик и делайте дороги!Создайте свой Мерседес! Replay

Повідомлень: 1773 З нами з: 20.06.08 Подякував: 120 раз. Подякували: 434 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 січ, 2020 02:01 mephala написав: ...........

от чого потрібно повчитись у євреїв так це пам'ятати хто ти є. а не як українці за два покоління продали всю свою пам'ять ...........от чого потрібно повчитись у євреїв так це пам'ятати хто ти є. а не як українці за два покоління продали всю свою пам'ять

Евреям об этом жёстко напоминали окружающие. Евреям об этом жёстко напоминали окружающие. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15112 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4307 раз. Подякували: 4007 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 січ, 2020 03:00 budivelnik написав: Колись проснемось в Європі

Колись проснемось в Європі



Вот когда начнете платить налоги со сдачи хатынок в аренду и вообще налоги с каждого пука и кучу обязательных страховок, плюс коммуналку с двушки в районе 800 евро в месяц, то думаю Вам просыпаться не захочется.

И если на западе эти налоги идут на социалку и инфраструктуру, то в Украине вашими налогами будут рассчитываться по кредитам с западными инвестфондами и пенс. фондами.

По большей части запад и живёт хорошо , потому что есть третий мир. Вот когда начнете платить налоги со сдачи хатынок в аренду и вообще налоги с каждого пука и кучу обязательных страховок, плюс коммуналку с двушки в районе 800 евро в месяц, то думаю Вам просыпаться не захочется.И если на западе эти налоги идут на социалку и инфраструктуру, то в Украине вашими налогами будут рассчитываться по кредитам с западными инвестфондами и пенс. фондами.По большей части запад и живёт хорошо , потому что есть третий мир. andrein Повідомлень: 617 З нами з: 21.10.12 Подякував: 5 раз. Подякували: 161 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5234523552365237 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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