на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5234523552365237 Додано: Суб 18 січ, 2020 00:53 mephala от ви на власному прикладі і підтвердили мої слова

ваші батьки закінчили внз на російській і вас вже віддали до російської школи так як розуміли що хочуть бачити вас з вищою освітою і щоб ваш перехід школа-внз був безшовний.

добровільна русифікація в дії.



Тобто, треба було у Естонськiй СРС, в Унiверi, викладати "сопромат" естонською, у Бiлоруськiй СРС - бiлоруською, у Кишинеу - молдавською!

Я Вас вiрно зрозумiв?

Як би вченi з рiзних республiк, спiлкувались один з одним?

СРСР - Iмперiя, тому там й була одна державна мова.



Я наводив у приклад США, там теж, високоякicна технiчна освiта - англiйською.

Доречi, стовiдостоково - технiчна та дiлова мова майбутнього!



Той, хто не зможе вiльно спiлкуватись англiйською через 10 рокiв, неповноцiнна людина, совковий "пролетарiй", булгакiвський "шарiкофф".



мене в подібній ситуації не віддали до російської тільки тому що вона була далі. українська була прямо зо рогом

У меня - две украинских "в одном квартале", но отдали в русскоязычную с физ.мат уклоном, не так и близко.

Как бы, тут не тот вопрос, когда нужно думать "где ближе".

Качество Продукта -в основе.



Кстати, нынешнее "образование" - это просто ужас.

Дети - без репетитора, вообще никакие, элементарных вещей не понимают! Кошмар!

Проблемы с усным счётом, проблемы с "составом числа", с пропорциями, с логикой, аналитикой... ноль в фин.грамотности!

"Деньги надо тратить! Если нет денег, надо их где-то взять(в кредит) и потратить! Потом скрыться из вида!"

Повідомлень: 1773 З нами з: 20.06.08 Подякував: 120 раз. Подякували: 435 раз.



Їх всього десь під 10 млн і ніяких споріднених ( на Уралі хіба хтось ? ) немає - тому і тримаються всім чим можуть . Нашим з Закарпаття давали ж паспорти скільки завгодно - а тепер раптом підхопилися - а що ж це за венг , який власної мови не знає . А таких там повно - то навіть і паспорти почали забирати ...



А знову ж таки - як визначитися - хто наш , а хто не наш ? Тут народився ? Просто громадянин України ? Чи щось треба більше ? Може всім треба перездати екзамен на громадянство - а не так автоматично ? В штатах є екзамени , в Польші є . Насправді , напевно , майже скрізь є ... венгрія он своїм допомогає на чужій територійЇх всього десь під 10 млн і ніяких споріднених ( на Уралі хіба хтось ? ) немає - тому і тримаються всім чим можуть . Нашим з Закарпаття давали ж паспорти скільки завгодно - а тепер раптом підхопилися - а що ж це за венг , який власної мови не знає . А таких там повно - то навіть і паспорти почали забирати ...А знову ж таки - як визначитися - хто наш , а хто не наш ? Тут народився ? Просто громадянин України ? Чи щось треба більше ? Може всім треба перездати екзамен на громадянство - а не так автоматично ? В штатах є екзамени , в Польші є . Насправді , напевно , майже скрізь є ...

Не слышал об экзаменах на гражданство для людей, родившихся и выросших в стране.

Только для приехавших, и то далеко не везде. И обычно это проверка знания языка, иногда добавляется требование знания истории.

Тут Вы, по-моему, слегка увлеклись.



- венгри у нас погоджуються , що вони венгри і це демонструють

Ну так на Донбассе люди признают, что они русские, и это демонстрируют.

А от них требовали, чтобы они стали украинцами (причём, именно украинцами, а не гражданами Украины).



- екзамени не дадуть - але не буде хоча б таких , які "не можуть інструкцію на ліках прочитати"

Ну так это просто экзамен на знание языка. Такое имеет смысл, но реально, скорее, для вновь прибывающих, чем для уже живущих. Не слышал об экзаменах на гражданство для людей, родившихся и выросших в стране.Только для приехавших, и то далеко не везде. И обычно это проверка знания языка, иногда добавляется требование знания истории.Тут Вы, по-моему, слегка увлеклись.Ну так на Донбассе люди признают, что они русские, и это демонстрируют.А от них требовали, чтобы они стали украинцами (причём, именно украинцами, а не гражданами Украины).Ну так это просто экзамен на знание языка. Такое имеет смысл, но реально, скорее, для вновь прибывающих, чем для уже живущих. Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 18 січ, 2020 01:17, всього редагувалось 2 разів. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Повідомлень: 15114 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4307 раз. Подякували: 4007 раз.

А прикольно было бы, если только Честно!

Сколько депутатов - не сдадут экзамен на гражданство?



Вот как правильно, "йонний зв`язок" чи "ioнний зв`язок"? А прикольно было бы, если только Честно!Сколько депутатов - не сдадут экзамен на гражданство?Вот как правильно, "йонний зв`язок" чи "ioнний зв`язок"? Replay

Повідомлень: 1773 З нами з: 20.06.08 Подякував: 120 раз. Подякували: 435 раз.

1 В росію стало їхати менше,хоча мова там зрозуміліша

Зарплаты у них меньше, чем в Европе. Сколько уезжает на ПМЖ, не знаю, статы точной нет.

2 На Схід(Польща,Словаччина,Угорщина)- більше....

А куда ещё? Можно подумать, что заробитчане "временные", свободно знают польский, венгерский... технический, медицинские термины?

Нет. Дешевая раб. сила, требований минимум.

Вы правда считаете, что это "Национальная идея", быть дешевой раб.силой?

Совковый прикол? Пролетриат?

Колись проснемось в Європі

Посмеялся!

Ага! Просыпаетесь утром, а там немцы - дороги в Вашем селе укладывают! Качественно так, как у них! И новый S-класс под Вашим окном, с ключами в замке, перевязанный ленточкой "Презент"!

"Дорогому Будiвельнику вiд панi Меркель" за то, что Вы разговариваете украиским языком!



Хотите проснться в Европе? Уезжайте в Европу или стройте Европу у себя дома, сами!

Берите асфальтоукладчик и делайте дороги!

Создайте свой Мерседес! Зарплаты у них меньше, чем в Европе. Сколько уезжает на ПМЖ, не знаю, статы точной нет.А куда ещё? Можно подумать, что заробитчане "временные", свободно знают польский, венгерский... технический, медицинские термины?Нет. Дешевая раб. сила, требований минимум.Вы правда считаете, что это "Национальная идея", быть дешевой раб.силой?Совковый прикол? Пролетриат?Посмеялся!Ага! Просыпаетесь утром, а там немцы - дороги в Вашем селе укладывают! Качественно так, как у них! И новый S-класс под Вашим окном, с ключами в замке, перевязанный ленточкой "Презент"!"Дорогому Будiвельнику вiд панi Меркель" за то, что Вы разговариваете украиским языком!Хотите проснться в Европе? Уезжайте в Европу или стройте Европу у себя дома, сами!Берите асфальтоукладчик и делайте дороги!Создайте свой Мерседес! Replay

Повідомлень: 1773 З нами з: 20.06.08 Подякував: 120 раз. Подякували: 435 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 січ, 2020 02:01 mephala написав: ...........

от чого потрібно повчитись у євреїв так це пам'ятати хто ти є. а не як українці за два покоління продали всю свою пам'ять ...........от чого потрібно повчитись у євреїв так це пам'ятати хто ти є. а не як українці за два покоління продали всю свою пам'ять

Евреям об этом жёстко напоминали окружающие. Евреям об этом жёстко напоминали окружающие. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Повідомлень: 15114 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4307 раз. Подякували: 4007 раз.

Колись проснемось в Європі



Вот когда начнете платить налоги со сдачи хатынок в аренду и вообще налоги с каждого пука и кучу обязательных страховок, плюс коммуналку с двушки в районе 800 евро в месяц, то думаю Вам просыпаться не захочется.

И если на западе эти налоги идут на социалку и инфраструктуру, то в Украине вашими налогами будут рассчитываться по кредитам с западными инвестфондами и пенс. фондами.

Повідомлень: 617 З нами з: 21.10.12 Подякував: 5 раз. Подякували: 161 раз.

Ну ще доповню постфактум - маю таку особливість скрізь і всюди - перебільшувати . І проценти там конкретні написав так собі - Ви ж самі розумієте , що точно порахувати ніхто не зможе . Але тенденції і настрої зрозумілі .

Лінії можна конкретизувати - але все одно вони у кожного свої - тобто це не лінії, а смуги .

Колись досить довго жив в глухій Росії ( Пермський край ) - і претензій до автохтонних росіян у мене було набагато менше , ніж до земляків . Але все міняється .

Навіть на мову я тут перейшов не так давно - чисто принципово . Бо хоч українська у мене рідна - але виріс то я в фактично російськомовному Києві ( це ще декому про Західну Україну і її мешканців ) .

Відносно мов різних - деякі персонажі мені закинули ( а Вам написали ) про російську . Ви ніби-то розумієте , про що йшлося - а вони якось не дуже . У Франції чи Німеччині якусь іншу мову крім державної - знати в принципі необов"язково - так само як і у нас . Хто знає якусь ще - може бути бонусом десь колись , а може бути зайвим знанням , яке ніколи в житті не знадобиться . Про літературу - само собою - я ж тому і кажу - використовуватиметься російська ще дуже довго . Хоча

Перебільшення возможно. Но когда Вы пишете о 90%, то даже учитывая перебільшення это может быть 80, 70, ну пусть 60%. Как-то многовато.

Принципиальный переход на какой-то язык я плохо понимаю.

"Українська у мене рідна" - в смысле Вы по национальности украинец? Если рідна только поэтому, то Вы несколько путаете понятия. В этом случае украинский это язык этноса, ethnic language. При этом бывает:

информант в анкете в графе «Ваш родной язык» указывает этнический язык, напр., селькуп указывает селькупский, но сам практически его не знает, даже на уровне понимания речи

Есть вариант

«родного языка» как «политически идентифицирующего языка», который обозначает мою национально-гражданственную идентичность, мой сознательный выбор в пользу определенного народа, его языка.

Цитаты отсюда - https://sociolinguistics.academic.ru/607/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA и http://www.ji-magazine.lviv.ua/anons2013/Chto_takoe_rodnoj_yazyk.htm . Вторая ссылка довольно интересно написана и как раз защищает принципиальный переход на украинский.

Лично я не согласен с этими трактовками. На мой взгляд родной - язык, на кот. человек думает.

Думаю, цифра 85% (или сколько там сейчас) населения, признающих украинский родным, связана в значительной мере с трактовкой родного языка как языка этноса.

Кроме того, я против политизации вопроса о языке и считаю, что наши политики искусственно разжигали этот вопрос.

Отказываться от знания русского, по-моему, глупо. Лучше добавить знание английского, а не заменять им русский. Всё же лучше читать литературу в оригинале, чем в переводе. Изучение Пушкина в переводе, по-моему, лёгкое извращение.

Возможно, "через пару поколінь будуть читати не Ландау чи Калашнікова - а щось "класичне" англійською". Я так далеко не загадываю. Может, будут читать на китайском.

А учиться молодёжи надо сегодня. Учебники матанализа на украинском, наверное, есть, а вот более специфические предметы вряд ли. И вряд ли быстро появятся переводы и издания. Перейти на английский тоже при сегодняшнем состоянии дел не удастся, к этому не готовы ни нынешние школьники и студенты, ни преподаватели, кот. в подавляющем большинстве "читают и переводят со словарём". В результате сегодня получим снижение уровня образования. Это, правда, и так происходит по др. причинам.



А вообще, вопрос языка изрядно надоел. Надоело доказывать простые и очевидные, на мой взгляд, вещи.

Ещё раз повторю - считаю, что все годы независимости вопрос языка искусственно возбуждается в примитивных политических целях. Старый принцип: "Разделяй и властвуй" (+ отвлечение внимания от действительно важных проблем). В результате получили ...

Неудачи Украины связаны не с языком, а с экономикой, которую у нас успешно разваливают уже почти 30 лет, прикрывая это болтовнёй на разные темы, в т.ч. и о языке.



Повідомлень: 15114 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4307 раз. Подякували: 4007 раз.

Повідомлень: 15114 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4307 раз. Подякували: 4007 раз.

Колись проснемось в Європі

Якщо виїдете туди.

Повідомлень: 15114 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4307 раз. Подякували: 4007 раз.

Повідомлень: 15114 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4307 раз. Подякували: 4007 раз.

Закрытие каких-то границ этому не поможет. Якщо виїдете туди.Закрытие каких-то границ этому не поможет. Проснутись в Європі-ми повинні фігурально ,а не реально

Проснутись в Європі-це змінити СВОЮ ментальність, СВОЄ відношення до сплати податків, СВОЄ відношення до власної праці...

А те що кордони цьому допомагають - добре демонструє педерація

Навязуючи ЇЇ бачення, ЇЇ закони, ЇЇ менталітет - через ЇЇ мову Проснутись в Європі-ми повинні фігурально ,а не реальноПроснутись в Європі-це змінити СВОЮ ментальність, СВОЄ відношення до сплати податків, СВОЄ відношення до власної праці...А те що кордони цьому допомагають - добре демонструє педераціяНавязуючи ЇЇ бачення, ЇЇ закони, ЇЇ менталітет - через ЇЇ мову в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

Повідомлень: 21857 З нами з: 15.01.09 Подякував: 154 раз. Подякували: 2231 раз.

Повідомлень: 21857 З нами з: 15.01.09 Подякував: 154 раз. Подякували: 2231 раз.

ваші батьки закінчили внз на російській і вас вже віддали до російської школи так як розуміли що хочуть бачити вас з вищою освітою і щоб ваш перехід школа-внз був безшовний.

добровільна русифікація в дії.



Тобто, треба було у Естонськiй СРС, в Унiверi, викладати "сопромат" естонською, у Бiлоруськiй СРС - бiлоруською, у Кишинеу - молдавською!

Я Вас вiрно зрозумiв?

Як би вченi з рiзних республiк, спiлкувались один з одним?

СРСР - Iмперiя, тому там й була одна державна мова.



Я наводив у приклад США, там теж, високоякicна технiчна освiта - англiйською.

Доречi, стовiдостоково - технiчна та дiлова мова майбутнього!



Той, хто не зможе вiльно спiлкуватись англiйською через 10 рокiв, неповноцiнна людина, совковий "пролетарiй", булгакiвський "шарiкофф".



мене в подібній ситуації не віддали до російської тільки тому що вона була далі. українська була прямо зо рогом

Кстати, нынешнее "образование" - это просто ужас.

Дети - без репетитора, вообще никакие, элементарных вещей не понимают! Кошмар!

Проблемы с усным счётом, проблемы с "составом числа", с пропорциями, с логикой, аналитикой... ноль в фин.грамотности!

"Деньги надо тратить! Если нет денег, надо их где-то взять(в кредит) и потратить! Потом скрыться из вида!"

Математика в 1950: Лесоруб продает нагруженный грузовик лесоматериала за $100. Его затраты на производство составляют 4/5 от цены. Каков - его доход? Математика в 1960: Лесоруб продает нагруженный грузовик лесоматериала за $100. Его затраты на производство составляют 4/5 от цены, или $80. Каков - его доход?

Математика в 1970: Лесоруб обменивает набор "L" лесоматериала на набор "M" денег. Мощность набор "M" составляет 100. Каждый элемент цены - один доллар. Сделайте 100 точек, представляющих элемент цены установленного "М.." Набор "C", затрата производства содержит 20 меньших пунктов, чем установленный "М.." Представьте набор "C" как подмножество набор "M" и отвечают на следующий вопрос: Что такое - мощность набор "P" доходов?

Математика в 1980: Лесоруб продает нагруженный грузовик лесоматериала за $100. Его затрата производства составляет $80 и его доход составляет $20. Ваше задание: подчеркнуть номер 20.

Математика в 1990: Сокращая красивые лесные деревья, лесоруб зарабатывает $20. Что вы подумываете об этом пути зарабатывания на жизнь? Тема для классового участия после ответа на вопрос: Как себя лесные птицы и белки "чувствуют", так как лесоруб сократил деревья? Нет никаких неправильных ответов.



Повідомлень: 5769 З нами з: 20.11.08 Подякував: 75 раз. Подякували: 1439 раз.

