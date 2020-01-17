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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5235523652375238
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 11:21

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:
  budivelnik написав:Колись проснемось в Європі
Якщо виїдете туди. :)
Закрытие каких-то границ этому не поможет.
Проснутись в Європі-ми повинні фігурально ,а не реально
Проснутись в Європі-це змінити СВОЮ ментальність, СВОЄ відношення до сплати податків, СВОЄ відношення до власної праці...
А те що кордони цьому допомагають - добре демонструє педерація
Навязуючи ЇЇ бачення, ЇЇ закони, ЇЇ менталітет - через ЇЇ мову

Впервые слышу, что "бачення, закони, менталітет" зависят от языка.
В Европе языков много и ничего. Русский чем-то отличается?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 11:39

То есть украинцы должны изменить свою ментальность.
Стать немцами.
Если украинцы перестанут быть украинцами, то останутся ли украинцы.
А еще изменить свой язык, скажем на английский, а то украинский слишком близкий к русскому.
Хотите чтобы нас ассимилировала Европа?
Весело.
А, главное, патриотично.
Востаннє редагувалось M-A-X в Суб 18 січ, 2020 11:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 11:42

И я не понял.
Украинцы рабы или не рабы?
У нас же был налоговый майдан, чтобы не платить налогов.
А тут нужно платить налоги.
Нужна рабочая судебная система и не нужно менять отношение к уплате налогов.
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 11:44

Кстати, как сторонники европеизации относятся к сайту миротворец?
Как это укладывается в их голове?
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 11:53

  ЛАД написав:Впервые слышу, что "бачення, закони, менталітет" зависят от языка.
В Европе языков много и ничего. Русский чем-то отличается?

В середине 30-х прошлого века в Европе было много чего. «Великая Германия там, где звучит германская речь». «Русский мир» чем-то отличается от «германского»?
AlexxK
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 12:08

  M-A-X написав:Кстати, как сторонники европеизации относятся к сайту миротворец?
Как это укладывается в их голове?

"Сторонники европеизации" на нашем форуме зачастую весьма далеки от европейских взглядов.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 12:12

  AlexxK написав:
  ЛАД написав:Впервые слышу, что "бачення, закони, менталітет" зависят от языка.
В Европе языков много и ничего. Русский чем-то отличается?

В середине 30-х прошлого века в Европе было много чего. «Великая Германия там, где звучит германская речь». «Русский мир» чем-то отличается от «германского»?

Не понял связи вашего вопроса с моим постом.
В современной Европе немецкая ("германская") речь - речь наиболее развитой страны.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 12:29

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:Неудачи Украины связаны не с языком, а с....

А вот тут Вы ОЧЕНЬ СИЛЬНО ошибаетесь.
Объяснять почему не буду по двум причинам:
1. Сообщение удалят;
2. Если Вы в Вашем возрасте за столько лет этого не поняли самостоятельно, то не поймёте (точнее, не примете) и с объяснениями.

P.S. Ключами для понимания могут служить выражения: "Как вы лодку назовёте, так она и поплывёт" и "За что боролись, на то и напоролись".
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 12:31

  ЛАД написав:
  AlexxK написав:
  ЛАД написав:Впервые слышу, что "бачення, закони, менталітет" зависят от языка.
В Европе языков много и ничего. Русский чем-то отличается?

В середине 30-х прошлого века в Европе было много чего. «Великая Германия там, где звучит германская речь». «Русский мир» чем-то отличается от «германского»?

Не понял связи вашего вопроса с моим постом.
В современной Европе немецкая ("германская") речь - речь наиболее развитой страны.
Двух с лишним стран.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
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