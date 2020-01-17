Додано: Суб 18 січ, 2020 12:57

ДБР публично предупреждает Петра о возможности принудительной явки на допросы в случае продолжения их игнорирования.

Вроде и Трубы нет, и свои люди заведены в ДБР, странно.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.