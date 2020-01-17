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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 18 січ, 2020 11:21
budivelnik написав: ЛАД написав: budivelnik написав:
Колись проснемось в Європі
Якщо виїдете туди.
Закрытие каких-то границ этому не поможет.
Проснутись в Європі-ми повинні фігурально ,а не реально
Проснутись в Європі-це змінити СВОЮ ментальність, СВОЄ відношення до сплати податків, СВОЄ відношення до власної праці...
А те що кордони цьому допомагають - добре демонструє педерація
Навязуючи ЇЇ бачення, ЇЇ закони, ЇЇ менталітет - через ЇЇ мову
Впервые слышу, что "бачення, закони, менталітет" зависят от языка.
В Европе языков много и ничего. Русский чем-то отличается?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Суб 18 січ, 2020 11:44
Кстати, как сторонники европеизации относятся к сайту миротворец?
Как это укладывается в их голове?
Манипуляторы:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
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Додано: Суб 18 січ, 2020 11:53
ЛАД написав:
Впервые слышу, что "бачення, закони, менталітет" зависят от языка.
В Европе языков много и ничего. Русский чем-то отличается?
В середине 30-х прошлого века в Европе было много чего. «Великая Германия там, где звучит германская речь». «Русский мир» чем-то отличается от «германского»?
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AlexxK
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Додано: Суб 18 січ, 2020 12:08
M-A-X написав:
Кстати, как сторонники европеизации относятся к сайту миротворец?
Как это укладывается в их голове?
"Сторонники европеизации" на нашем форуме зачастую весьма далеки от европейских взглядов.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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ЛАД
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Додано: Суб 18 січ, 2020 12:12
AlexxK написав: ЛАД написав:
Впервые слышу, что "бачення, закони, менталітет" зависят от языка.
В Европе языков много и ничего. Русский чем-то отличается?
В середине 30-х прошлого века в Европе было много чего. «Великая Германия там, где звучит германская речь». «Русский мир» чем-то отличается от «германского»?
Не понял связи вашего вопроса с моим постом.
В современной Европе немецкая ("германская") речь - речь наиболее развитой страны.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Суб 18 січ, 2020 12:29
ЛАД написав:
Неудачи Украины связаны не с языком, а с....
А вот тут Вы ОЧЕНЬ СИЛЬНО ошибаетесь.
Объяснять почему не буду по двум причинам:
1. Сообщение удалят;
2. Если Вы в Вашем возрасте за столько лет этого не поняли самостоятельно, то не поймёте (точнее, не примете) и с объяснениями.
P.S. Ключами для понимания могут служить выражения: "Как вы лодку назовёте, так она и поплывёт" и "За что боролись, на то и напоролись".
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
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Додано: Суб 18 січ, 2020 12:31
ЛАД написав: AlexxK написав: ЛАД написав:
Впервые слышу, что "бачення, закони, менталітет" зависят от языка.
В Европе языков много и ничего. Русский чем-то отличается?
В середине 30-х прошлого века в Европе было много чего. «Великая Германия там, где звучит германская речь». «Русский мир» чем-то отличается от «германского»?
Не понял связи вашего вопроса с моим постом.
В современной Европе немецкая ("германская") речь - речь наиболее развитой страны.
Двух с лишним стран.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
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Додано: Суб 18 січ, 2020 12:46
budivelnik
Проснутись в Європі-ми повинні фігурально ,а не реально
Проснутись в Європі-це змінити СВОЮ ментальність, СВОЄ відношення до сплати податків, СВОЄ відношення до власної праці...
А те що кордони цьому допомагають - добре демонструє педерація
Навязуючи ЇЇ бачення, ЇЇ закони, ЇЇ менталітет - через ЇЇ мову
Как интересно!
То есть, Вы -Будiвельник утверждаете, что несовершенство наших Законов, нашего налогообложения(в котором не выгодно инвестировать а выгодно брать взятки и строить себе Хоромы), разбитые дороги, падение ВНП, отрицательное сальдо "торговли", миллионы заробитчан(у себя работы нет)- обусловлено внедрением украинского языка?
Простите, но из Вашего поста, следует именно это!
Вы - работаете на российских оккупантов?
P.S. Не нужно тут мову приплетать!
Наши проблемы связаны с тем, что "Верхи - не несут никакой ответственности за свои Деяния!"
А "места во Власти", "Верхи" получают - красивыми обещаниями, которые никто и выполнять не собирается в том виде, в каком обещают! То есть, проблемы нашего народа в том, что нас Легко обмануть, мы Доверчивые!
Ищем "Доброго Царя", который нам "поремонтирует дороги, построит фабрики и заводы, научит, вылечит и пр."
А мова тут, нiдочого...
P.S. Посмотрел вчрешний ролик где Зеленский отчитывает Гончарука, повторюсь, ну это просто шоу, типично номер "Квартала"! Никакой конкретики, на кого это всё рассчитано? Пиплз хавает.
Нет, смешно конечно!
Гончарук улыбку не мог снять с лица, когда Зеленский его отчитывал!
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Додано: Суб 18 січ, 2020 12:57
ДБР публично предупреждает Петра о возможности принудительной явки на допросы в случае продолжения их игнорирования.
Вроде и Трубы нет, и свои люди заведены в ДБР, странно.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Суб 18 січ, 2020 13:18
freeze
ДБР публично предупреждает Петра о возможности принудительной явки на допросы в случае продолжения их игнорирования.
Вроде и Трубы нет, и свои люди заведены в ДБР, странно.
"Публично предупреждает", это конечно что-то!
Да всё там будет ровно, процесс на несколько лет, к тому времени - всё поменяется.
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