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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5236523752385239 Додано: Суб 18 січ, 2020 13:24 "Публично предупреждает" - это чтобы он заготовил речь "мученика", и согнал всю свою "ферму" на подмогу? Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 10255 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6503 раз. Подякували: 2732 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 січ, 2020 13:24 Replay написав: freeze ДБР публично предупреждает Петра о возможности принудительной явки на допросы в случае продолжения их игнорирования.

Вроде и Трубы нет, и свои люди заведены в ДБР, странно.

"Публично предупреждает", это конечно что-то!

Да всё там будет ровно, процесс на несколько лет, к тому времени - всё поменяется. "Публично предупреждает", это конечно что-то!Да всё там будет ровно, процесс на несколько лет, к тому времени - всё поменяется.



А музыка какая тревожная )))

Прямо психическая атака каппелевцев на мозг Петра Алексеевича ))

Чувствуется отсчёт метронома в ритме.



https://www.youtube.com/watch?v=EL91qWX ... e=emb_logo А музыка какая тревожная )))Прямо психическая атака каппелевцев на мозг Петра Алексеевича ))Чувствуется отсчёт метронома в ритме. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 14815 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3887 раз. Подякували: 5871 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 січ, 2020 13:33 Баблонавт написав: ЛАД написав: Неудачи Украины связаны не с языком, а с.... Неудачи Украины связаны не с языком, а с....

А вот тут Вы ОЧЕНЬ СИЛЬНО ошибаетесь.

Объяснять почему не буду по двум причинам:

1. Сообщение удалят;

2. Если Вы в Вашем возрасте за столько лет этого не поняли самостоятельно, то не поймёте (точнее, не примете) и с объяснениями.



P.S. Ключами для понимания могут служить выражения: "Как вы лодку назовёте, так она и поплывёт" и "За что боролись, на то и напоролись". А вот тут Вы ОЧЕНЬ СИЛЬНО ошибаетесь.Объяснять почему не буду по двум причинам:1. Сообщение удалят;2. Если Вы в Вашем возрасте за столько лет этого не поняли самостоятельно, то не поймёте (точнее, не примете) и с объяснениями.P.S. Ключами для понимания могут служить выражения: "Как вы лодку назовёте, так она и поплывёт" и "За что боролись, на то и напоролись".

Возможно, я и ошибаюсь, но интересно было бы прочитать Вашу аргументацию, хотя вряд ли услышу что-то новое.

Мне не понятно - в Европе достаточно успешных стран с самыми разными языками - немецкий, английский, шведский, норвежский, французский, ... Не вижу, чем русский язык хуже.



P.s. Сообщение с "разоблачением реакционной роли русского языка" вряд ли удалят. Возможно, я и ошибаюсь, но интересно было бы прочитать Вашу аргументацию, хотя вряд ли услышу что-то новое.Мне не понятно - в Европе достаточно успешных стран с самыми разными языками - немецкий, английский, шведский, норвежский, французский, ... Не вижу, чем русскийхуже.P.s. Сообщение с "разоблачением реакционной роли русского языка" вряд ли удалят. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15118 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4307 раз. Подякували: 4007 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 січ, 2020 13:55 ЛАД написав: AlexxK написав: ЛАД написав: Впервые слышу, что "бачення, закони, менталітет" зависят от языка.

В Европе языков много и ничего. Русский чем-то отличается? Впервые слышу, что "бачення, закони, менталітет" зависят от языка.В Европе языков много и ничего. Русский чем-то отличается?

В середине 30-х прошлого века в Европе было много чего. «Великая Германия там, где звучит германская речь». «Русский мир» чем-то отличается от «германского»? В середине 30-х прошлого века в Европе было много чего. «Великая Германия там, где звучит германская речь». «Русский мир» чем-то отличается от «германского»?

Не понял связи вашего вопроса с моим постом.

В современной Европе немецкая ("германская") речь - речь наиболее развитой страны. Не понял связи вашего вопроса с моим постом.В современной Европе немецкая ("германская") речь - речь наиболее развитой страны.

Изначально речь шла вот об этом

budivelnik написав: добре демонструє педерація

Навязуючи ЇЇ бачення, ЇЇ закони, ЇЇ менталітет - через ЇЇ мову добре демонструє педераціяНавязуючи ЇЇ бачення, ЇЇ закони, ЇЇ менталітет - через ЇЇ мову

«Россия там, где звучит русский язык» - идеологема путинского режима, которой он оправдывает аннексию Крыма и «защиту» русскоязычных на Донбассе. И не только там. Т.е. пресловутый «русский мир».

«Великая Германия там, где звучит германская речь» - идеологема нацистского режима, которой он оправдывал аннексию Судет и аншлюс Австрии. И многое другое. Говоря современным языком – «германский мир».

Финал будет такой же. Изначально речь шла вот об этом«Россия там, где звучит русский язык» - идеологема путинского режима, которой он оправдывает аннексию Крыма и «защиту» русскоязычных на Донбассе. И не только там. Т.е. пресловутый «русский мир».«Великая Германия там, где звучит германская речь» - идеологема нацистского режима, которой он оправдывал аннексию Судет и аншлюс Австрии. И многое другое. Говоря современным языком – «германский мир».Финал будет такой же. AlexxK Повідомлень: 145 З нами з: 23.07.19 Подякував: 2 раз. Подякували: 9 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 січ, 2020 14:02 ЛАД написав:

Мне не понятно - в Европе достаточно успешных стран с самыми разными языками - немецкий, английский, шведский, норвежский, французский, ... Не вижу, чем русский язык хуже.



P.s. Сообщение с "разоблачением реакционной роли русского языка" вряд ли удалят. Мне не понятно - в Европе достаточно успешных стран с самыми разными языками - немецкий, английский, шведский, норвежский, французский, ... Не вижу, чем русскийхуже.P.s. Сообщение с "разоблачением реакционной роли русского языка" вряд ли удалят.

Никто и не утверждает, что русский язык хуже (или лучше) любого другого языка. Речь о политике путенского режима по отношению к другим странам (соседним и не очень). И о наглом и бесстыдном использовании "великого и могучего" в своих экспансионистских целях.

Именно поэтому ряд бывших постсоветских стран «отгородились» от бывшей метрополии языковым барьером. Никто и не утверждает, что русский язык хуже (или лучше) любого другого языка. Речь о политике путенского режима по отношению к другим странам (соседним и не очень). И о наглом и бесстыдном использовании "великого и могучего" в своих экспансионистских целях.Именно поэтому ряд бывших постсоветских стран «отгородились» от бывшей метрополии языковым барьером. AlexxK Повідомлень: 145 З нами з: 23.07.19 Подякував: 2 раз. Подякували: 9 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5236523752385239 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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