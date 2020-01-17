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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5236523752385239
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 13:24

"Публично предупреждает" - это чтобы он заготовил речь "мученика", и согнал всю свою "ферму" на подмогу?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 13:24

  Replay написав:freeze
ДБР публично предупреждает Петра о возможности принудительной явки на допросы в случае продолжения их игнорирования.
Вроде и Трубы нет, и свои люди заведены в ДБР, странно.

"Публично предупреждает", это конечно что-то!
Да всё там будет ровно, процесс на несколько лет, к тому времени - всё поменяется. :)


А музыка какая тревожная )))
Прямо психическая атака каппелевцев на мозг Петра Алексеевича ))
Чувствуется отсчёт метронома в ритме.

https://www.youtube.com/watch?v=EL91qWX ... e=emb_logo
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 13:33

  Баблонавт написав:
  ЛАД написав:Неудачи Украины связаны не с языком, а с....

А вот тут Вы ОЧЕНЬ СИЛЬНО ошибаетесь.
Объяснять почему не буду по двум причинам:
1. Сообщение удалят;
2. Если Вы в Вашем возрасте за столько лет этого не поняли самостоятельно, то не поймёте (точнее, не примете) и с объяснениями.

P.S. Ключами для понимания могут служить выражения: "Как вы лодку назовёте, так она и поплывёт" и "За что боролись, на то и напоролись".

Возможно, я и ошибаюсь, но интересно было бы прочитать Вашу аргументацию, хотя вряд ли услышу что-то новое.
Мне не понятно - в Европе достаточно успешных стран с самыми разными языками - немецкий, английский, шведский, норвежский, французский, ... Не вижу, чем русский язык хуже.

P.s. Сообщение с "разоблачением реакционной роли русского языка" вряд ли удалят. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 13:55

  ЛАД написав:
  AlexxK написав:
  ЛАД написав:Впервые слышу, что "бачення, закони, менталітет" зависят от языка.
В Европе языков много и ничего. Русский чем-то отличается?

В середине 30-х прошлого века в Европе было много чего. «Великая Германия там, где звучит германская речь». «Русский мир» чем-то отличается от «германского»?

Не понял связи вашего вопроса с моим постом.
В современной Европе немецкая ("германская") речь - речь наиболее развитой страны.

Изначально речь шла вот об этом
  budivelnik написав:добре демонструє педерація
Навязуючи ЇЇ бачення, ЇЇ закони, ЇЇ менталітет - через ЇЇ мову

«Россия там, где звучит русский язык» - идеологема путинского режима, которой он оправдывает аннексию Крыма и «защиту» русскоязычных на Донбассе. И не только там. Т.е. пресловутый «русский мир».
«Великая Германия там, где звучит германская речь» - идеологема нацистского режима, которой он оправдывал аннексию Судет и аншлюс Австрии. И многое другое. Говоря современным языком – «германский мир».
Финал будет такой же.
AlexxK
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 14:02

  ЛАД написав:
Мне не понятно - в Европе достаточно успешных стран с самыми разными языками - немецкий, английский, шведский, норвежский, французский, ... Не вижу, чем русский язык хуже.

P.s. Сообщение с "разоблачением реакционной роли русского языка" вряд ли удалят. :)

Никто и не утверждает, что русский язык хуже (или лучше) любого другого языка. Речь о политике путенского режима по отношению к другим странам (соседним и не очень). И о наглом и бесстыдном использовании "великого и могучего" в своих экспансионистских целях.
Именно поэтому ряд бывших постсоветских стран «отгородились» от бывшей метрополии языковым барьером.
AlexxK
 
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