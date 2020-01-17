Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ЛАД написав:Неудачи Украины связаны не с языком, а с....
А вот тут Вы ОЧЕНЬ СИЛЬНО ошибаетесь. Объяснять почему не буду по двум причинам: 1. Сообщение удалят; 2. Если Вы в Вашем возрасте за столько лет этого не поняли самостоятельно, то не поймёте (точнее, не примете) и с объяснениями.
P.S. Ключами для понимания могут служить выражения: "Как вы лодку назовёте, так она и поплывёт" и "За что боролись, на то и напоролись".
Возможно, я и ошибаюсь, но интересно было бы прочитать Вашу аргументацию, хотя вряд ли услышу что-то новое. Мне не понятно - в Европе достаточно успешных стран с самыми разными языками - немецкий, английский, шведский, норвежский, французский, ... Не вижу, чем русский язык хуже.
P.s. Сообщение с "разоблачением реакционной роли русского языка" вряд ли удалят.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:Впервые слышу, что "бачення, закони, менталітет" зависят от языка. В Европе языков много и ничего. Русский чем-то отличается?
В середине 30-х прошлого века в Европе было много чего. «Великая Германия там, где звучит германская речь». «Русский мир» чем-то отличается от «германского»?
Не понял связи вашего вопроса с моим постом. В современной Европе немецкая ("германская") речь - речь наиболее развитой страны.
Изначально речь шла вот об этом
budivelnik написав:добре демонструє педерація Навязуючи ЇЇ бачення, ЇЇ закони, ЇЇ менталітет - через ЇЇ мову
«Россия там, где звучит русский язык» - идеологема путинского режима, которой он оправдывает аннексию Крыма и «защиту» русскоязычных на Донбассе. И не только там. Т.е. пресловутый «русский мир». «Великая Германия там, где звучит германская речь» - идеологема нацистского режима, которой он оправдывал аннексию Судет и аншлюс Австрии. И многое другое. Говоря современным языком – «германский мир». Финал будет такой же.
ЛАД написав: Мне не понятно - в Европе достаточно успешных стран с самыми разными языками - немецкий, английский, шведский, норвежский, французский, ... Не вижу, чем русский язык хуже.
P.s. Сообщение с "разоблачением реакционной роли русского языка" вряд ли удалят.
Никто и не утверждает, что русский язык хуже (или лучше) любого другого языка. Речь о политике путенского режима по отношению к другим странам (соседним и не очень). И о наглом и бесстыдном использовании "великого и могучего" в своих экспансионистских целях. Именно поэтому ряд бывших постсоветских стран «отгородились» от бывшей метрополии языковым барьером.