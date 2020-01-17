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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 18 січ, 2020 13:24
"Публично предупреждает" - это чтобы он заготовил речь "мученика", и согнал всю свою "ферму" на подмогу?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Суб 18 січ, 2020 13:24
А музыка какая тревожная )))
Прямо психическая атака каппелевцев на мозг Петра Алексеевича ))
Чувствуется отсчёт метронома в ритме.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 18 січ, 2020 13:33
Возможно, я и ошибаюсь, но интересно было бы прочитать Вашу аргументацию, хотя вряд ли услышу что-то новое.
Мне не понятно - в Европе достаточно успешных стран с самыми разными языками - немецкий, английский, шведский, норвежский, французский, ... Не вижу, чем русский язык хуже.
P.s. Сообщение с "разоблачением реакционной роли русского языка" вряд ли удалят.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Суб 18 січ, 2020 13:55
Изначально речь шла вот об этом
«Россия там, где звучит русский язык» - идеологема путинского режима, которой он оправдывает аннексию Крыма и «защиту» русскоязычных на Донбассе. И не только там. Т.е. пресловутый «русский мир».
«Великая Германия там, где звучит германская речь» - идеологема нацистского режима, которой он оправдывал аннексию Судет и аншлюс Австрии. И многое другое. Говоря современным языком – «германский мир».
Финал будет такой же.
Додано: Суб 18 січ, 2020 14:02
Никто и не утверждает, что русский язык хуже (или лучше) любого другого языка. Речь о политике путенского режима по отношению к другим странам (соседним и не очень). И о наглом и бесстыдном использовании "великого и могучего" в своих экспансионистских целях.
Именно поэтому ряд бывших постсоветских стран «отгородились» от бывшей метрополии языковым барьером.
Додано: Суб 18 січ, 2020 14:30
Kudrjavuy
Вы всё время акцентируете внимание на 2011.
Что произошло в 2011, чем он отличается от любого другого?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Суб 18 січ, 2020 14:53
Конституционным Судом Украины была заново перетрактована Конституция Украины.
Официально с Государства сняты все обязательства перед его Гражданами.
Вся муть заложена в одном предложении:
"Государство - никому ничего не обязано, оно делает, что может".
Отсюда трактовка ст.№1 Конституции Украины имеет "антитрактовку".
Аналог для непонимающих - случай "с игровыми залами."
Что бы в стране не происходило - оно только в интересах тех, кто заплатил за принятие такого "Закона, Решения,...."
Что бы не приняла ВР - оно прямым текстом имеет обратный эффект заявленного для населения.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Суб 18 січ, 2020 15:19
yanyura
ви мене аж роззадорили
вирішив і собі глянути
російською,
"Двадцать три ступени вниз" 100тис
"Цусима" 750тис
"Порт-Артур" 540тис
так що російською друкували багато. набагато більшу кількість.
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