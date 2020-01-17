Додано: Суб 18 січ, 2020 13:24

"Публично предупреждает" - это чтобы он заготовил речь "мученика", и согнал всю свою "ферму" на подмогу?

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин