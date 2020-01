Форуми / Казна: бюджет, податки,

Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

Додано: Суб 18 січ, 2020 15:46 AlexxK

Политика Путина использует язык исключительно как повод.

Не было бы языка, нашелся бы другой.

И, кстати, при захвате Крыма язык не был главным аргументом. А когда ему это удаётся, то это обусловлено исключительно нашими ошибками и желанием бежать впереди паровоза. Яркий пример - "срочное" принятие языкового закона в 2014 и такая же быстрая отмена. Не считаю принятие этого закона Порошенко очень умным и своевременным решением. Политизация этого вопроса нами играет на руку Путину. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Додано: Суб 18 січ, 2020 15:53 Подолянин написав:

......

Лично мне хотелось бы услышать мнение по этому вопросу не диванного эксперта а человека у которого например дырявые отжали бизнес в Донецке. Или у кого была недвижимость в Широкино... ......Лично мне хотелось бы услышать мнение по этому вопросу не диванного эксперта а человека у которого например дырявые отжали бизнес в Донецке. Или у кого была недвижимость в Широкино...

Могу привести и другой пример. Человек уехал в Харьков, потеряв бизнес в Донецке. Дом под Донецком сожгли наши, несмотря на то что соседи говорили, что он не сепар. Не знаю точно "Азов" или кто ещё. Могу привести и другой пример. Человек уехал в Харьков, потеряв бизнес в Донецке. Дом под Донецком сожгли наши, несмотря на то что соседи говорили, что он не сепар. Не знаю точно "Азов" или кто ещё. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Брехня. Мова це не тільки повід.

Мова - це в першу чергу засіб пропаганди! Ось наслідком цієї пропаганди і скористався Путін. Брехня. Мова це не тільки повід.Ось наслідком цієї пропаганди і скористався Путін. andrijk777

Додано: Суб 18 січ, 2020 16:07 mephala написав: yanyura

ви мене аж роззадорили

вирішив і собі глянути

російською,

"Двадцать три ступени вниз" 100тис

"Цусима" 750тис

"Порт-Артур" 540тис

так що російською друкували багато. набагато більшу кількість. ви мене аж роззадориливирішив і собі глянутиросійською,"Двадцать три ступени вниз" 100тис"Цусима" 750тис"Порт-Артур" 540тистак що російською друкували багато. набагато більшу кількість.

Вы не забываете, что русскоязычных во всём Союзе было намного больше, чем украиноязычных? Вы не забываете, что русскоязычных воСоюзе было намного больше, чем украиноязычных? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Пропаганду можно и переводить. Ты фильмы с американскими супергероями смотришь на языке оригинала? Что-то я сильно в этом сомневаюсь.



Да, с помощью русского языка РФ может влиять на нас. Но и мы можем влиять на РФ с помощью этого же языка.



Украиноязычные, даже если это дети, прекрасно поймут любое сообщение на русском языке. Запретив обучение на нем, российская пропаганда побеждена не будет.



Чтобы идеи, распускаемые РФ, не были популярны в Украине, внутренняя идея должна быть сильнее. Это единственный способ. И это, конечно же, никакой не "армовир"! Это "выкажиз" - высокое качество жизни! Пропаганду можно и переводить. Ты фильмы с американскими супергероями смотришь на языке оригинала? Что-то я сильно в этом сомневаюсь.Да, с помощью русского языка РФ может влиять на нас. Но и мы можем влиять на РФ с помощью этого же языка.Украиноязычные, даже если это дети, прекрасно поймут любое сообщение на русском языке. Запретив обучение на нем, российская пропаганда побеждена не будет.Чтобы идеи, распускаемые РФ, не были популярны в Украине, внутренняя идея должна быть сильнее. Это единственный способ. И это, конечно же, никакой не "армовир"! Это "выкажиз" - высокое качество жизни! zРадио

Додано: Суб 18 січ, 2020 16:13 Re: Політичні дискусії ботоферма з Ольгіно працює і в свято і у вихідні

flyman

Повідомлень: 17192 З нами з: 09.03.14 Подякував: 992 раз. Подякували: 1043 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 січ, 2020 16:14 andrijk777 написав: AlexxK написав: «Россия там, где звучит русский язык» - идеологема путинского режима, которой он оправдывает аннексию Крыма и «защиту» русскоязычных на Донбассе. И не только там. Т.е. пресловутый «русский мир».

«Великая Германия там, где звучит германская речь» - идеологема нацистского режима, которой он оправдывал аннексию Судет и аншлюс Австрии. И многое другое. Говоря современным языком – «германский мир».

Финал будет такой же. «Россия там, где звучит русский язык» - идеологема путинского режима, которой он оправдывает аннексию Крыма и «защиту» русскоязычных на Донбассе. И не только там. Т.е. пресловутый «русский мир».«Великая Германия там, где звучит германская речь» - идеологема нацистского режима, которой он оправдывал аннексию Судет и аншлюс Австрии. И многое другое. Говоря современным языком – «германский мир».Финал будет такой же.

++++++++++++++++++++++++

Більше добавити нічого. Проблема не а "русском языке", проблема в Росії!

Скільки можна обговорювати цю тему тут? Вже тошнить від постійного переливання з пустого в порожнє. ++++++++++++++++++++++++Більше добавити нічого. Проблема не а "русском языке", проблема в Росії!Скільки можна обговорювати цю тему тут? Вже тошнить від постійного переливання з пустого в порожнє.

Пока ишак не сдохнет.

Додано: Суб 18 січ, 2020 16:29 Барна в эфире канала "Прямой" заявил, что Зеленский не является украинцем. Нацизм как он есть - происхождение приоритетнее гражданства. Интересно, порохоботы, сидящие в Нацкомиссии, отреагируют, или все нормально?..



zРадио

Додано: Суб 18 січ, 2020 16:58 ЛАД написав: AlexxK

Концепция «русского мира» родилась не на пустом месте. И не после принятия языкового закона. И общность языка между метрополией и русскоговорящими гражданами, проживающими за ее пределами, - краеугольный камень этой концепции. А не «просто повод».

Я жил в Крыму первую половину своей жизни. Я там вырос, закончил школу, техникум, призвался в армию, потом отучился заочно в институте, работая в «почтовом ящике». Я хорошо помню президентскую кампанию Мешкова, в которой вопросы языка были на первом месте, наряду с «пенсиями, как в РФ» и «защитой родного Черноморского флота от перехода в подчинение каким-то ВМС». Вопрос о правомерности передачи Крыма Украине в 1956 году поднял еще Лужков в середине 90-х. Вот кто начал расшатывать ситуацию с Крымом и русским языком, а не Порошенко с его законами. А поскольку большинство живущих в крупных прибрежных городах Крыма, и на ЮБК, - это военные пенсионеры времен СССР, то вся эта пропаганда ложилась на благодатную почву. Тем более что в Москву и Питер там ездили чаще, чем куда-либо в Украине. С Киевом, как столицей страны, в которой они проживали, их ничего не связывало. Зато с Россией – очень многое. Поэтому все эти дедушки и бабушки смело выходили в 2014 году к воинским частям украинских ВС и блокировали их со всех сторон, будучи уверенными в том, что в них стрелять не станут. А за спиной у них нагло ухмылялись «вежливые люди».

шас ольгінці почнуть знову квакати, що "Путєна спровоціровала хунта с Майдану"

шас ольгінці почнуть знову квакати, що "Путєна спровоціровала хунта с Майдану"

flyman

