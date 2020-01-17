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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 18 січ, 2020 15:46
AlexxK
Политика Путина использует язык исключительно как повод.
Не было бы языка, нашелся бы другой.
И, кстати, при захвате Крыма язык не был главным аргументом. А когда ему это удаётся, то это обусловлено исключительно нашими ошибками и желанием бежать впереди паровоза. Яркий пример - "срочное" принятие языкового закона в 2014 и такая же быстрая отмена. Не считаю принятие этого закона Порошенко очень умным и своевременным решением. Политизация этого вопроса нами играет на руку Путину.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Суб 18 січ, 2020 15:53
Подолянин написав:
......
Лично мне хотелось бы услышать мнение по этому вопросу не диванного эксперта а человека у которого например дырявые отжали бизнес в Донецке. Или у кого была недвижимость в Широкино...
Могу привести и другой пример. Человек уехал в Харьков, потеряв бизнес в Донецке. Дом под Донецком сожгли наши, несмотря на то что соседи говорили, что он не сепар. Не знаю точно "Азов" или кто ещё.
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Додано: Суб 18 січ, 2020 15:57
ЛАД написав:
Политика Путина использует язык исключительно как повод.
Не было бы языка, нашелся бы другой.
Брехня. Мова це не тільки повід. Мова - це в першу чергу засіб пропаганди!
Ось наслідком цієї пропаганди і скористався Путін.
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Додано: Суб 18 січ, 2020 16:07
mephala написав:yanyura
ви мене аж роззадорили
вирішив і собі глянути
російською,
"Двадцать три ступени вниз" 100тис
"Цусима" 750тис
"Порт-Артур" 540тис
так що російською друкували багато. набагато більшу кількість.
Вы не забываете, что русскоязычных во всём
Союзе было намного больше, чем украиноязычных?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Суб 18 січ, 2020 16:08
andrijk777 написав: ЛАД написав:
Политика Путина использует язык исключительно как повод.
Не было бы языка, нашелся бы другой.
Брехня. Мова це не тільки повід. Мова - це в першу чергу засіб пропаганди!
Ось наслідком цієї пропаганди і скористався Путін.
Пропаганду можно и переводить. Ты фильмы с американскими супергероями смотришь на языке оригинала? Что-то я сильно в этом сомневаюсь.
Да, с помощью русского языка РФ может влиять на нас. Но и мы можем влиять на РФ с помощью этого же языка.
Украиноязычные, даже если это дети, прекрасно поймут любое сообщение на русском языке. Запретив обучение на нем, российская пропаганда побеждена не будет.
Чтобы идеи, распускаемые РФ, не были популярны в Украине, внутренняя идея должна быть сильнее. Это единственный способ. И это, конечно же, никакой не "армовир"! Это "выкажиз" - высокое качество жизни!
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Додано: Суб 18 січ, 2020 16:13
ботоферма з Ольгіно працює і в свято і у вихідні
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Суб 18 січ, 2020 16:14
andrijk777 написав: AlexxK написав:
«Россия там, где звучит русский язык» - идеологема путинского режима, которой он оправдывает аннексию Крыма и «защиту» русскоязычных на Донбассе. И не только там. Т.е. пресловутый «русский мир».
«Великая Германия там, где звучит германская речь» - идеологема нацистского режима, которой он оправдывал аннексию Судет и аншлюс Австрии. И многое другое. Говоря современным языком – «германский мир».
Финал будет такой же.
++++++++++++++++++++++++
Більше добавити нічого. Проблема не а "русском языке", проблема в Росії!
Скільки можна обговорювати цю тему тут? Вже тошнить від постійного переливання з пустого в порожнє.
Пока ишак не сдохнет.
Или падишах...
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Додано: Суб 18 січ, 2020 16:29
Барна в эфире канала "Прямой" заявил, что Зеленский не является украинцем. Нацизм как он есть - происхождение приоритетнее гражданства. Интересно, порохоботы, сидящие в Нацкомиссии, отреагируют, или все нормально?..
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Додано: Суб 18 січ, 2020 16:58
ЛАД написав:AlexxK
Политика Путина использует язык исключительно как повод.
Не было бы языка, нашелся бы другой.
И, кстати, при захвате Крыма язык не был главным аргументом. А когда ему это удаётся, то это обусловлено исключительно нашими ошибками и желанием бежать впереди паровоза. Яркий пример - "срочное" принятие языкового закона в 2014 и такая же быстрая отмена. Не считаю принятие этого закона Порошенко очень умным и своевременным решением. Политизация этого вопроса нами
играет на руку Путину.
Концепция «русского мира» родилась не на пустом месте. И не после принятия языкового закона. И общность языка между метрополией и русскоговорящими гражданами, проживающими за ее пределами, - краеугольный камень этой концепции. А не «просто повод».
Я жил в Крыму первую половину своей жизни. Я там вырос, закончил школу, техникум, призвался в армию, потом отучился заочно в институте, работая в «почтовом ящике». Я хорошо помню президентскую кампанию Мешкова, в которой вопросы языка были на первом месте, наряду с «пенсиями, как в РФ» и «защитой родного Черноморского флота от перехода в подчинение каким-то ВМС». Вопрос о правомерности передачи Крыма Украине в 1956 году поднял еще Лужков в середине 90-х. Вот кто начал расшатывать ситуацию с Крымом и русским языком, а не Порошенко с его законами. А поскольку большинство живущих в крупных прибрежных городах Крыма, и на ЮБК, - это военные пенсионеры времен СССР, то вся эта пропаганда ложилась на благодатную почву. Тем более что в Москву и Питер там ездили чаще, чем куда-либо в Украине. С Киевом, как столицей страны, в которой они проживали, их ничего не связывало. Зато с Россией – очень многое. Поэтому все эти дедушки и бабушки смело выходили в 2014 году к воинским частям украинских ВС и блокировали их со всех сторон, будучи уверенными в том, что в них стрелять не станут. А за спиной у них нагло ухмылялись «вежливые люди».
Поэтому не надо оправдывать действия путина политизацией того или иного нашего внутреннего украинского вопроса. Агрессия и аннексия – общепринятые характеристики путинского режима в цивилизованном мире, и санкции, которые они получили, обусловлены не «исключительно нашими ошибками и желанием бежать впереди паровоза», а другими причинами.
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Додано: Суб 18 січ, 2020 17:02
AlexxK написав: ЛАД написав:AlexxK
Политика Путина использует язык исключительно как повод.
Не было бы языка, нашелся бы другой.
И, кстати, при захвате Крыма язык не был главным аргументом. А когда ему это удаётся, то это обусловлено исключительно нашими ошибками и желанием бежать впереди паровоза. Яркий пример - "срочное" принятие языкового закона в 2014 и такая же быстрая отмена. Не считаю принятие этого закона Порошенко очень умным и своевременным решением. Политизация этого вопроса нами
играет на руку Путину.
Концепция «русского мира» родилась не на пустом месте. И не после принятия языкового закона. И общность языка между метрополией и русскоговорящими гражданами, проживающими за ее пределами, - краеугольный камень этой концепции. А не «просто повод».
Я жил в Крыму первую половину своей жизни. Я там вырос, закончил школу, техникум, призвался в армию, потом отучился заочно в институте, работая в «почтовом ящике». Я хорошо помню президентскую кампанию Мешкова, в которой вопросы языка были на первом месте, наряду с «пенсиями, как в РФ» и «защитой родного Черноморского флота от перехода в подчинение каким-то ВМС». Вопрос о правомерности передачи Крыма Украине в 1956 году поднял еще Лужков в середине 90-х. Вот кто начал расшатывать ситуацию с Крымом и русским языком, а не Порошенко с его законами. А поскольку большинство живущих в крупных прибрежных городах Крыма, и на ЮБК, - это военные пенсионеры времен СССР, то вся эта пропаганда ложилась на благодатную почву. Тем более что в Москву и Питер там ездили чаще, чем куда-либо в Украине. С Киевом, как столицей страны, в которой они проживали, их ничего не связывало. Зато с Россией – очень многое. Поэтому все эти дедушки и бабушки смело выходили в 2014 году к воинским частям украинских ВС и блокировали их со всех сторон, будучи уверенными в том, что в них стрелять не станут. А за спиной у них нагло ухмылялись «вежливые люди».
Поэтому не надо оправдывать действия путина политизацией того или иного нашего внутреннего украинского вопроса. Агрессия и аннексия – общепринятые характеристики путинского режима в цивилизованном мире, и санкции, которые они получили, обусловлены не «исключительно нашими ошибками и желанием бежать впереди паровоза», а другими причинами.
шас ольгінці почнуть знову квакати, що "Путєна спровоціровала хунта с Майдану"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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