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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5238523952405241
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 18:32

  flyman написав:шас ольгінці почнуть знову квакати, що "Путєна спровоціровала хунта с Майдану"

Будто бы не из-за майдана случилась вся котовасия.
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 18:35

Я вижу патриотов и администрацию устраивает утеря украинцами своей идентичности, языка.
Лишь бы не быть похожими на россиян.
А остануться ли тогда украинцы?
Манипуляторы:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
M-A-X
 
Повідомлень: 1738
З нами з: 08.10.15
Подякував: 646 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5238523952405241
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