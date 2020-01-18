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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 19:02

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Барна в эфире канала "Прямой" заявил, что Зеленский не является украинцем. Нацизм как он есть - происхождение приоритетнее гражданства.

От якого ... тебе з бана випустили? Сидів би там і далі - в'язень нацистів, і менше воні було б.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 19:02

  Kudrjavuy написав:Всё наследие совка назначено к ликвидации(население, наука, территории, производства, культура, экономика,....)

Вы опять прозрели?
Ранее Вы говорили, что это российская пропаганда.
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 19:04

  M-A-X написав:
  Kudrjavuy написав:Пришло прозрение?

Что майдан был зря?

Немножко не корректно.
- Не выполнено основное
Украина не стала Государством.
Под шумок "стали разводить кроликов".
Уде к концу 15го возвратилась на свои места вся "чума", что ожидала за свои дела вышки без суда и следствия.
Но уже сегодня они в фаворе.
Внешняя агрессия не дала восстановить Конституционный строй в Украине.
Наиболее активная часть была выведена и уничтожена.
Под шумок разраблено последнее...

Например по земле - ни что более, как на данный момент её "монетизируют".
Через 5 лет нас ожидают незворотні экологические проблемы - ... будет рости одна амброзия...
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Суб 18 січ, 2020 19:09, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 19:08

  lapay написав:
  zРадио написав:Барна в эфире канала "Прямой" заявил, что Зеленский не является украинцем. Нацизм как он есть - происхождение приоритетнее гражданства.

От якого ... тебе з бана випустили? Сидів би там і далі - в'язень нацистів, і менше воні було б.


И снова во всем виноват подсветивший проблему, а не ответственный за ее создание. Дашь оценку заявлению Барны, или так и будешь флудить не по делу?
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 18 січ, 2020 19:09, всього редагувалось 1 раз.
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 19:08

  Kudrjavuy написав:
  M-A-X написав:
  Kudrjavuy написав:Пришло прозрение?

Что майдан был зря?

Немножко не корректно.

недоразумение-одним словом
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 19:13

Re: Політичні дискусії

  AlexxK написав:Никто и не утверждает, что русский язык хуже (или лучше) любого другого языка. Речь о политике путенского режима по отношению к другим странам (соседним и не очень). И о наглом и бесстыдном использовании "великого и могучего" в своих экспансионистских целях.
Именно поэтому ряд бывших постсоветских стран «отгородились» от бывшей метрополии языковым барьером.
При чому не тільки мовним... , але й перейшли на латиницю з кирилиці....тіж молдавани чи казахи
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 19:16

  zРадио написав:Барна в эфире канала "Прямой" заявил, что Зеленский не является украинцем. Нацизм как он есть
Тобто по Вашому
В світі є Українці і ті хто не Українці - ті нацисти?
Педераційників куди причислите?
Чи зашкварились?

ПС
Зеленський - не українець , він єврей, так що Барна по суті правий на 100%
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 19:16

  Kudrjavuy написав:Внешняя агрессия не дала восстановить Конституционный строй в Украине.
Наиболее активная часть была выведена и уничтожена.
Под шумок разраблено последнее...

Внешняя агрессия была удобным прикрытием.
"Не качайте лодку, а то Путин нападет."
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 19:20

  Kudrjavuy написав:Пришло прозрение?

Кива также сказал о "разделяй и властвуй".
Модераторы постоянно удаляют такое.
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 19:23

ПМДР
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