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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 19:24

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Мне не понятно - в Европе достаточно успешных стран с самыми разными языками - немецкий, английский, шведский, норвежский, французский, ... Не вижу, чем русский язык хуже.
Успіх країни - залежить не від мови, а від її зовнішньої і внутрішньої політики
Країни з чисто німецьким,шведським,норвежським,французським чи їх міксами - в агресивній політиці і захоплені чужих територій не помічені, а значить їх мови не несуть агресії, чого не скажеш про мову раССейського мІрА


Про геноцид тутси и его бельгийские предпосылки ты, конечно же, ничего не слышал. И про деятельность Франции в Западной Африке (причем 5-й республики - это я говорю о послевоенном периоде). А про Германию вообще лучше молчать - известный образец миролюбия :mrgreen: Все империи агрессивны и кровожадны!
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 19:25

  Мизантрóп написав:
  Kudrjavuy написав:Немножко не корректно.

недоразумение-одним словом

На смену "одной чуме пришла другая" при участии их подельников из-вне.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 19:26

  budivelnik написав:
  zРадио написав:Барна в эфире канала "Прямой" заявил, что Зеленский не является украинцем. Нацизм как он есть
Тобто по Вашому
В світі є Українці і ті хто не Українці - ті нацисти?
Педераційників куди причислите?
Чи зашкварились?

ПС
Зеленський - не українець , він єврей, так що Барна по суті правий на 100%


Украинцами являются все без исключения граждане Украины!

Никакому разжигателю (ни Барне, ни тебе) не позволено гражданина Украины называть "не украинцем"!
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 18 січ, 2020 19:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 19:27

  M-A-X написав:
  Kudrjavuy написав:Внешняя агрессия не дала восстановить Конституционный строй в Украине.
Наиболее активная часть была выведена и уничтожена.
Под шумок разраблено последнее...

Внешняя агрессия была удобным прикрытием.
"Не качайте лодку, а то Путин нападет."

Не просто... - наоборот наиболее активная и патриотическая часть населения выведена из центра и ликвидирована.
При чём сдавалась, продавалась,... - теми же...
Это самое корректное выражения для финанса: http://ukrrudprom.com/news/Konstantin_G ... _grab.html
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 19:38

  zРадио написав:
  budivelnik написав:
  zРадио написав:Барна в эфире канала "Прямой" заявил, что Зеленский не является украинцем. Нацизм как он есть
Тобто по Вашому
В світі є Українці і ті хто не Українці - ті нацисти?
Педераційників куди причислите?
Чи зашкварились?
ПС
Зеленський - не українець , він єврей, так що Барна по суті правий на 100%
Украинцами являются все без исключения граждане Украины!

Никакому разжигателю (ни Барне, ни тебе) не позволено гражданина Украины называть "не украинцем"!
Ти ж все одно зашкварився
Я мав на увазі національність - ти виявляється громадянство...Думаєш викрутився? Так я те ж питання поставлю , тільки національність заміню громадянством
Так от
Ти вважаєш що всі громадяни не України - є нацистами?З твоєї постановки-це прямо випливає
Тому зашкварився-обсихай. а не шкварся далі.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 19:43

  Kudrjavuy написав:
  M-A-X написав:
  Kudrjavuy написав:Внешняя агрессия не дала восстановить Конституционный строй в Украине.
Наиболее активная часть была выведена и уничтожена.
Под шумок разраблено последнее...

Внешняя агрессия была удобным прикрытием.
"Не качайте лодку, а то Путин нападет."

Не просто... - наоборот наиболее активная и патриотическая часть населения выведена из центра и ликвидирована.
При чём сдавалась, продавалась,... - теми же...

Выведена из какого центра? Кто их ликвидировал.
Поясните свою мысль.
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 19:43

  zРадио написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Мне не понятно - в Европе достаточно успешных стран с самыми разными языками - немецкий, английский, шведский, норвежский, французский, ... Не вижу, чем русский язык хуже.
Успіх країни - залежить не від мови, а від її зовнішньої і внутрішньої політики
Країни з чисто німецьким,шведським,норвежським,французським чи їх міксами - в агресивній політиці і захоплені чужих територій не помічені, а значить їх мови не несуть агресії, чого не скажеш про мову раССейського мІрА
Про геноцид тутси и его бельгийские предпосылки ты, конечно же, ничего не слышал. И про деятельность Франции в Западной Африке (причем 5-й республики - это я говорю о послевоенном периоде). А про Германию вообще лучше молчать - известный образец миролюбия :mrgreen: Все империи агрессивны и кровожадны!
Я вірю в каннібалізм десь в 1000-х роках до нашої ери, вірю в в римляни-єгиптяни-перси-іспанці-французи - вищі раси....
От тільки Французи останній раз зашкварювались в 1975 , німці в 1945 .... а москалики в 2014
Ти припускаєш що німці/французи/бельгійці вже перехворіли - а москалі ні?
А якщо вони ще хворі - то якого милого відстоюєш іх право свою заразу нам розносити?
Ми ж їх останні років 300 - не чіпали...правда це не говорить про те .що якщо вони ще років зо 5 будуть нам дошкуляти - ми не поміняємо свою думку і разом з прибалтами,османами і поляками в черговий раз спалимо москву
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 19:44

Лишь бы быть не похожими на Россию украинские патриоты готовы отказаться от солов’їної.
Все что нужно знать о патриотизме.
Манипуляторы:
BIGor, bolex, budivelnik, chipmunk, komp, lapay, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Первый, Подолянин
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 19:46

  lapay написав:
  zРадио написав:Барна в эфире канала "Прямой" заявил, что Зеленский не является украинцем. Нацизм как он есть - происхождение приоритетнее гражданства.

От якого ... тебе з бана випустили? Сидів би там і далі - в'язень нацистів, і менше воні було б.

Там було сказано що Зеленьский не православий (за вірою) і не українець (за національністю).
Але ольнінцю привиділися свастики та зігування нациків.
Ольніно таке воно ольгінське.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 19:49

  Kudrjavuy написав:
  M-A-X написав:
  Kudrjavuy написав:Пришло прозрение?

Что майдан был зря?

Немножко не корректно.
- Не выполнено основное
Украина не стала Государством.
Под шумок "стали разводить кроликов".
Уде к концу 15го возвратилась на свои места вся "чума", что ожидала за свои дела вышки без суда и следствия.
Но уже сегодня они в фаворе.
Внешняя агрессия не дала восстановить Конституционный строй в Украине.
Наиболее активная часть была выведена и уничтожена.
Под шумок разраблено последнее...

Например по земле - ни что более, как на данный момент её "монетизируют".
Через 5 лет нас ожидают незворотні экологические проблемы - ... будет рости одна амброзия...

Кудрявий, не жени фуфло фуфлижне.
Не стісняйся, напиши що государство 404, чи сциш що забанять?
Востаннє редагувалось flyman в Суб 18 січ, 2020 19:51, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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