Додано: Суб 18 січ, 2020 19:46

lapay написав: zРадио написав: Барна в эфире канала "Прямой" заявил, что Зеленский не является украинцем. Нацизм как он есть - происхождение приоритетнее гражданства. Барна в эфире канала "Прямой" заявил, что Зеленский не является украинцем. Нацизм как он есть - происхождение приоритетнее гражданства.

От якого ... тебе з бана випустили? Сидів би там і далі - в'язень нацистів, і менше воні було б. От якого ... тебе з бана випустили? Сидів би там і далі - в'язень нацистів, і менше воні було б.

Там було сказано що Зеленьский не православий (за вірою) і не українець (за національністю).

Але ольнінцю привиділися свастики та зігування нациків.

Ольніно таке воно ольгінське. Там було сказано що Зеленьский не православий (за вірою) і не українець (за національністю).Але ольнінцю привиділися свастики та зігування нациків.Ольніно таке воно ольгінське.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/