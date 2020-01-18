Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ЛАД написав:Мне не понятно - в Европе достаточно успешных стран с самыми разными языками - немецкий, английский, шведский, норвежский, французский, ... Не вижу, чем русский язык хуже.
Успіх країни - залежить не від мови, а від її зовнішньої і внутрішньої політики Країни з чисто німецьким,шведським,норвежським,французським чи їх міксами - в агресивній політиці і захоплені чужих територій не помічені, а значить їх мови не несуть агресії, чого не скажеш про мову раССейського мІрА
Про геноцид тутси и его бельгийские предпосылки ты, конечно же, ничего не слышал. И про деятельность Франции в Западной Африке (причем 5-й республики - это я говорю о послевоенном периоде). А про Германию вообще лучше молчать - известный образец миролюбия Все империи агрессивны и кровожадны!
На смену "одной чуме пришла другая" при участии их подельников из-вне.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
zРадио написав:Барна в эфире канала "Прямой" заявил, что Зеленский не является украинцем. Нацизм как он есть
Тобто по Вашому В світі є Українці і ті хто не Українці - ті нацисти? Педераційників куди причислите? Чи зашкварились? ПС Зеленський - не українець , він єврей, так що Барна по суті правий на 100%
Украинцами являются все без исключения граждане Украины!
Никакому разжигателю (ни Барне, ни тебе) не позволено гражданина Украины называть "не украинцем"!
Ти ж все одно зашкварився Я мав на увазі національність - ти виявляється громадянство...Думаєш викрутився? Так я те ж питання поставлю , тільки національність заміню громадянством Так от Ти вважаєш що всі громадяни не України - є нацистами?З твоєї постановки-це прямо випливає Тому зашкварився-обсихай. а не шкварся далі.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
ЛАД написав:Мне не понятно - в Европе достаточно успешных стран с самыми разными языками - немецкий, английский, шведский, норвежский, французский, ... Не вижу, чем русский язык хуже.
Успіх країни - залежить не від мови, а від її зовнішньої і внутрішньої політики Країни з чисто німецьким,шведським,норвежським,французським чи їх міксами - в агресивній політиці і захоплені чужих територій не помічені, а значить їх мови не несуть агресії, чого не скажеш про мову раССейського мІрА
Про геноцид тутси и его бельгийские предпосылки ты, конечно же, ничего не слышал. И про деятельность Франции в Западной Африке (причем 5-й республики - это я говорю о послевоенном периоде). А про Германию вообще лучше молчать - известный образец миролюбия Все империи агрессивны и кровожадны!
Я вірю в каннібалізм десь в 1000-х роках до нашої ери, вірю в в римляни-єгиптяни-перси-іспанці-французи - вищі раси.... От тільки Французи останній раз зашкварювались в 1975 , німці в 1945 .... а москалики в 2014 Ти припускаєш що німці/французи/бельгійці вже перехворіли - а москалі ні? А якщо вони ще хворі - то якого милого відстоюєш іх право свою заразу нам розносити? Ми ж їх останні років 300 - не чіпали...правда це не говорить про те .що якщо вони ще років зо 5 будуть нам дошкуляти - ми не поміняємо свою думку і разом з прибалтами,османами і поляками в черговий раз спалимо москву
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Немножко не корректно. - Не выполнено основное Украина не стала Государством. Под шумок "стали разводить кроликов". Уде к концу 15го возвратилась на свои места вся "чума", что ожидала за свои дела вышки без суда и следствия. Но уже сегодня они в фаворе. Внешняя агрессия не дала восстановить Конституционный строй в Украине. Наиболее активная часть была выведена и уничтожена. Под шумок разраблено последнее...
Например по земле - ни что более, как на данный момент её "монетизируют". Через 5 лет нас ожидают незворотні экологические проблемы - ... будет рости одна амброзия...
Кудрявий, не жени фуфло фуфлижне. Не стісняйся, напиши що государство 404, чи сциш що забанять?
Востаннє редагувалось flyman в Суб 18 січ, 2020 19:51, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/