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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 18 січ, 2020 20:34
lapay написав: zРадио написав:
Национальность у всех граждан Украины одна - украинцы!
Ти в Шапо спитай - якої він національності, і він тебе приємно здивує.
Он и сам можешь включиться в дискуссию, если посчитает нужным. Уверен, никому из украинских граждан, какого бы происхождения он ни был, не будет приятно услышать фразу "ты - не украинец", за который последуют обвинения в причастности к проблемам Украины...
lapay написав:
Зав'язуй вже зі своїм нацизмом - нудить вже...
Пусть приверженцы идей нацизма (радикального национализма) завяжут - им говори
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zРадио
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Додано: Суб 18 січ, 2020 20:43
Символично выглядит защита По Гончарука и нападение на Трубу и Зеленского за Оман.
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Додано: Суб 18 січ, 2020 20:52
Чем отличается *нужно просто перестать стрелять* от нужно просто (безкоштовно) перестать гадить в подъездах, бить лампочки и т.д.?
Только длиной *рецепта-совета*)))
По сути: что один, что другая банальнейше манипулируют:
подменяют, опускают главное -- ответ на вопрос: что нужно для того, чтобы стреляющие перестали стрелять, гадящие гадить в подъездах, мусорящие ...?
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detroytred
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Додано: Суб 18 січ, 2020 20:56
Ну да.
Есть еще закон разбитых окон.
Востаннє редагувалось M-A-X
в Суб 18 січ, 2020 21:07, всього редагувалось 1 раз.
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M-A-X
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Додано: Суб 18 січ, 2020 21:07
А вы заметили, что в пленках профангейта все разговаривают на русском?
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Додано: Суб 18 січ, 2020 21:11
detroytred написав:
что нужно для того, чтобы стреляющие перестали стрелять, гадящие гадить в подъездах, мусорящие ...?
Маніпуляція...
Для того щоб росіяни перестали стріляти - треба виховати(переконати) їх
Для того щоб ти перестав смітити-треба переконати себе
Що легше
Переконати когось не робити(тим більше він це робить бо має на це свої причини(вигоди)
Чи переконати себе не жити по свинським більше що від цього виграєш не тільки ти.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Суб 18 січ, 2020 21:13
Я понял.
Мусорят, выкручивают лампочки, гоняют по дорогам не украинцы, а другие, в частности, россияне.
Жить нам мешают.
Манипуляторы:
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M-A-X
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Додано: Суб 18 січ, 2020 21:18
M-A-X написав:
Я понял.
Мусорят, выкручивают лампочки, гоняют по дорогам не украинцы, а другие, в частности, россияне.
Жить нам мешают.
Дурень(балбес) національності не має..
Якої національності був Шаріков??? а якої професор Преображенскій???
Але професор казав
Розруха не в підїздах -* розруха в головах...
А педераційники своєю раша тудей тільки те й роблять що збільшують розруху в головах...
Єдине що нас спасає - це себе нищать сильніше ніж нас...
Тому в них православна педерація -швидко проросте в шаріатський мусульманат... а все того що чеченці з татарами і іншими мусульманами говорять не на російській( і погано її розуміють) тому та розруха.яку в головах росіян і українців сіє кисєльов з скабєєвою - мусульман зачіпає менше...
Так що готуйтесь жити в каганаті.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Суб 18 січ, 2020 21:23
flyman написав:
Кудрявий, не жени фуфло фуфлижне.
Не стісняйся, напиши що государство 404, чи сциш що забанять?
С прямым текстом только сегодня с десяток постов удалили.
У всего есть:
1. Спонсоры
2. лица заинтересованные
3. исполнители
4. вповаджувачи
Востаннє редагувалось Kudrjavuy
в Суб 18 січ, 2020 21:24, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Kudrjavuy
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Додано: Суб 18 січ, 2020 21:24
lapay написав: zРадио написав:
Национальность у всех граждан Украины одна - украинцы!
Ти в Шапо спитай - якої він національності, і він тебе приємно здивує.
Зав'язуй вже зі своїм нацизмом - нудить вже...
Расслабьтесь.
Не собираюсь с вами ничего тут перетирать т.к. в итоге все сводится к переходу на личности, и если порохобот будет в этом случае выглядеть неудачно модератор Ира вытрет все неугодное.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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