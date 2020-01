Додано: Суб 18 січ, 2020 21:30

M-A-X написав: А вы заметили, что в пленках профангейта все разговаривают на русском? А вы заметили, что в пленках профангейта все разговаривают на русском?

ти хочеш сказати, що російська - це мова профанів. ти хочеш сказати, що російська - це мова профанів.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/