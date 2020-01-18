Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
budivelnik написав:Для того щоб росіяни перестали стріляти - треба виховати(переконати) їх Для того щоб ти перестав смітити-треба переконати себе
Мне показалось, что фраза Зеленского "нужно просто перестать стрелять" адресовалась обеих сторонам, именно поэтому она вызывала такой зуд у порохоботов, 5 лет до этого системно продвигавших позицию стрельбы с одной стороны - сепарско-российской. Даже ОБСЕ от них доставалось и продолжает доставаться за отчеты, где фигурировали обе стороны.
Так что ты здесь чуток кривишь душой - обе фразы примитивно-кэповские. И фраза Зеленского, и твоя...
budivelnik написав:Єдине що нас спасає - це себе нищать сильніше ніж нас... Тому в них православна педерація -швидко проросте в шаріатський мусульманат... а все того що чеченці з татарами і іншими мусульманами говорять не на російській( і погано її розуміють) тому та розруха.яку в головах росіян і українців сіє кисєльов з скабєєвою - мусульман зачіпає менше... Так що готуйтесь жити в каганаті.
Порошенко пошел той же дорогой - превращения религии в элемент государственной политики. Любой клерикализм чреват ростом вражды в обществе и падением уровня образования. По счастью, Зеленский - атеист, который с томосом не тастаится и равноудалился от всех церквей.
PS: относительно мусульманизации РФ - такой тренд, действительно, есть, но гундяй его эффективно нивелирует внедрением РПЦ во все сферы жизни общества, за счет чего растет проникновение православия внутри славянского населения
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 18 січ, 2020 21:37, всього редагувалось 1 раз.