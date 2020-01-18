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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5244524552465247
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 21:25

  budivelnik написав:Для того щоб росіяни перестали стріляти - треба виховати(переконати) їх
Для того щоб ти перестав смітити-треба переконати себе


Мне показалось, что фраза Зеленского "нужно просто перестать стрелять" адресовалась обеих сторонам, именно поэтому она вызывала такой зуд у порохоботов, 5 лет до этого системно продвигавших позицию стрельбы с одной стороны - сепарско-российской. Даже ОБСЕ от них доставалось и продолжает доставаться за отчеты, где фигурировали обе стороны.

Так что ты здесь чуток кривишь душой - обе фразы примитивно-кэповские. И фраза Зеленского, и твоя...
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 21:27

  budivelnik написав:кабєєвою - мусульман зачіпає менше...
Так що готуйтесь жити в каганаті.


По обыкновению ничего не знаешь о чем постишь.
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 21:30

  M-A-X написав:А вы заметили, что в пленках профангейта все разговаривают на русском?

ти хочеш сказати, що російська - це мова профанів.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 21:33

  Kudrjavuy написав:
  flyman написав:Кудрявий, не жени фуфло фуфлижне.
Не стісняйся, напиши що государство 404, чи сциш що забанять?

С прямым текстом только сегодня с десяток постов удалили.
:cry: :oops:
У всего есть:
1. Спонсоры
2. лица заинтересованные
3. исполнители
4. вповаджувачи

і хто: ZOG, рептилоіди ...?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 21:33

Re: Політичні дискусії

  flyman написав:російська - це мова
смєхдержави

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Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 21:35

  budivelnik написав:Єдине що нас спасає - це себе нищать сильніше ніж нас...
Тому в них православна педерація -швидко проросте в шаріатський мусульманат... а все того що чеченці з татарами і іншими мусульманами говорять не на російській( і погано її розуміють) тому та розруха.яку в головах росіян і українців сіє кисєльов з скабєєвою - мусульман зачіпає менше...
Так що готуйтесь жити в каганаті.


Порошенко пошел той же дорогой - превращения религии в элемент государственной политики. Любой клерикализм чреват ростом вражды в обществе и падением уровня образования. По счастью, Зеленский - атеист, который с томосом не тастаится и равноудалился от всех церквей.

PS: относительно мусульманизации РФ - такой тренд, действительно, есть, но гундяй его эффективно нивелирует внедрением РПЦ во все сферы жизни общества, за счет чего растет проникновение православия внутри славянского населения
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 18 січ, 2020 21:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 21:36

  Мизантрóп написав:
  flyman написав:російська - це мова
смєхдержави

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Впереди насрать,
Позади насрать
ібітвою мать
Россія спасена!
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Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 21:44

  flyman написав:Впереди насрать,
Позади насрать
ібітвою мать
Россія спасена!


Этим стишкам лет 75
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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