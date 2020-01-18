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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5245524652475248 Додано: Суб 18 січ, 2020 21:52 M-A-X написав: flyman написав: M-A-X написав: Лишь бы быть не похожими на Россию украинские патриоты готовы отказаться от солов’їної.

Все что нужно знать о патриотизме. Лишь бы быть не похожими на Россию украинские патриоты готовы отказаться от солов’їної.Все что нужно знать о патриотизме.

сьогодні прямо шабаш ольжинської нечисті, одне за одним дрищуть без перестанку сьогодні прямо шабаш ольжинської нечисті, одне за одним дрищуть без перестанку

Вот ты тогда прямо скажи.

Ты готов отказаться от солов’їної?

Иначе дрыщешь ты. Вот ты тогда прямо скажи.Ты готов отказаться от солов’їної?Иначе дрыщешь ты.

Так как? Так как? Манипуляторы:

BIGor, bolex, budivelnik, chipmunk, komp, lapay, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Первый, Подолянин M-A-X Повідомлень: 1766 З нами з: 08.10.15 Подякував: 648 раз. Подякували: 152 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 січ, 2020 22:01 А это правда, что в некоторых странах Прибалтики около половины населения (русские в т.ч.) не являются гражданами?

То, что им не предоставили гражданство с приобретением независимости. Манипуляторы:

BIGor, bolex, budivelnik, chipmunk, komp, lapay, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Первый, Подолянин M-A-X Повідомлень: 1766 З нами з: 08.10.15 Подякував: 648 раз. Подякували: 152 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 січ, 2020 22:15 Re: Політичні дискусії M-A-X написав: А это правда, что в некоторых странах Прибалтики около половины населения (русские в т.ч.) не являются гражданами?

То, что им не предоставили гражданство с приобретением независимости. А это правда, что в некоторых странах Прибалтики около половины населения (русские в т.ч.) не являются гражданами?То, что им не предоставили гражданство с приобретением независимости.

Україні так не пощастило - Ленін не міг віддати такий ласий шматок. Україні так не пощастило - Ленін не міг віддати такий ласий шматок. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9634 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1093 раз. Подякували: 1210 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 січ, 2020 22:19 lapay написав: M-A-X написав: А это правда, что в некоторых странах Прибалтики около половины населения (русские в т.ч.) не являются гражданами?

То, что им не предоставили гражданство с приобретением независимости. А это правда, что в некоторых странах Прибалтики около половины населения (русские в т.ч.) не являются гражданами?То, что им не предоставили гражданство с приобретением независимости.

Україні так не пощастило - Ленін не міг віддати такий ласий шматок. Україні так не пощастило - Ленін не міг віддати такий ласий шматок.

Попытка троллинга не засчитана.

Ленина в 91 году не было. Попытка троллинга не засчитана.Ленина в 91 году не было. Манипуляторы:

BIGor, bolex, budivelnik, chipmunk, komp, lapay, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Первый, Подолянин M-A-X Повідомлень: 1766 З нами з: 08.10.15 Подякував: 648 раз. Подякували: 152 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 січ, 2020 22:24 Re: Політичні дискусії M-A-X написав: Попытка троллинга не засчитана.

Ленина в 91 году не было. Попытка троллинга не засчитана.Ленина в 91 году не было.

Він був 19-ому. Історію треба було вчити, а не бички в туалеті смалити. Він був 19-ому. Історію треба було вчити, а не бички в туалеті смалити. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9634 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1093 раз. Подякували: 1210 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 січ, 2020 22:37 zРадио написав: budivelnik написав: Для того щоб росіяни перестали стріляти - треба виховати(переконати) їх

Для того щоб ти перестав смітити-треба переконати себе

Для того щоб росіяни перестали стріляти - треба виховати(переконати) їхДля того щоб ти перестав смітити-треба переконати себе Мне показалось, что фраза Зеленского "нужно просто перестать стрелять" адресовалась обеих сторонам, Мне показалось, что фраза Зеленского "нужно просто перестать стрелять" адресовалась обеих сторонам, 1 Якщо здається - треба хреститись

2 Якщо в тебе стріляють, а ти перестаєш відстрілюватись - то жити тобі зовсім мало.

3 Якби ми напали на Кубань , а вони захопили ОРДЛО

То формула Зеленського працювала б як для них так і для нас . а поки анекдот про бандерівців

Хто такі бандерівці

Це страшні люди , вони вбивали росіян

Де в Москві чи Новосибірску

Ні в Західній Україні

А що там робили росіяни?

1 Якщо здається - треба хреститись2 Якщо в тебе стріляють, а ти перестаєш відстрілюватись - то жити тобі зовсім мало.3 Якби ми напали на Кубань , а вони захопили ОРДЛОТо формула Зеленського працювала б як для них так і для нас . а поки анекдот про бандерівцівХто такі бандерівціДе в Москві чи НовосибірскуА що там робили росіяни? в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21875 З нами з: 15.01.09 Подякував: 154 раз. Подякували: 2231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 січ, 2020 22:40 zРадио написав: budivelnik написав: Єдине що нас спасає - це себе нищать сильніше ніж нас...

Тому в них православна педерація -швидко проросте в шаріатський мусульманат... а все того що чеченці з татарами і іншими мусульманами говорять не на російській( і погано її розуміють) тому та розруха.яку в головах росіян і українців сіє кисєльов з скабєєвою - мусульман зачіпає менше...

Так що готуйтесь жити в каганаті. Єдине що нас спасає - це себе нищать сильніше ніж нас...Тому в них православна педерація -швидко проросте в шаріатський мусульманат... а все того що чеченці з татарами і іншими мусульманами говорять не на російській( і погано її розуміють) тому та розруха.яку в головах росіян і українців сіє кисєльов з скабєєвою - мусульман зачіпає менше...Так що готуйтесь жити в каганаті. Порошенко пошел той же дорогой - превращения религии в элемент государственной политики. Любой клерикализм чреват ростом вражды в обществе и падением уровня образования. По счастью, Зеленский - атеист, который с томосом не тастаится и равноудалился от всех церквей. Порошенко пошел той же дорогой - превращения религии в элемент государственной политики. Любой клерикализм чреват ростом вражды в обществе и падением уровня образования. По счастью, Зеленский - атеист, который с томосом не тастаится и равноудалился от всех церквей. Але при цьому ПЦУ залишилась і відкусує по 500 церков від МП в рік

zРадио написав: PS: относительно мусульманизации РФ - такой тренд, действительно, есть, но гундяй его эффективно нивелирует внедрением РПЦ во все сферы жизни общества, за счет чего растет проникновение православия внутри славянского населения PS: относительно мусульманизации РФ - такой тренд, действительно, есть, но гундяй его эффективно нивелирует внедрением РПЦ во все сферы жизни общества, за счет чего растет проникновение православия внутри славянского населения Як тільки 50% церков які сьогодні знаходяться в Україні і де-юре є під протекторатом москви - перейдуть в ПЦУ - так відразу Російське православя перетвориться в третьосортне гімнеце для внутрішнього використання виключно в педерації і з часом буде повністю мусульманізоване. Але при цьому ПЦУ залишилась і відкусує по 500 церков від МП в рікЯк тільки 50% церков які сьогодні знаходяться в Україні і де-юре є під протекторатом москви - перейдуть в ПЦУ - так відразу Російське православя перетвориться в третьосортне гімнеце для внутрішнього використання виключно в педерації і з часом буде повністю мусульманізоване. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21875 З нами з: 15.01.09 Подякував: 154 раз. Подякували: 2231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 січ, 2020 22:50 M-A-X написав: budivelnik написав: M-A-X написав: Я понял.

Мусорят, выкручивают лампочки, гоняют по дорогам не украинцы, а другие, в частности, россияне.

Жить нам мешают. Я понял.Мусорят, выкручивают лампочки, гоняют по дорогам не украинцы, а другие, в частности, россияне.Жить нам мешают. Дурень(балбес) національності не має.. Дурень(балбес) національності не має..

Неожиданный поворот.

Проблески ума.

Может и не в языке дело? Неожиданный поворот.Проблески ума.Может и не в языке дело? Ти про себе?

Я радий що поступово і до тебе доходить

1 Україна не бореться з російською мовою.

Ми не забороняємо газети на російській,не спалюємо книжки на російській,не садимо в буцегарню за використання російської

2 Ми захищаємось від впливу ідей вована пітерского про фантомні болі російської імперії..

Тому Макарєвіч і далі буде співати російською у Львові, ті хто хочуть і далі будуть купувати газети на російській...

при одній умові - ці джерела інформації не будуть нести і сіяти ідеї вЯлІкАй рАССеЇ і раССейськай ІмпЕрІї

3 При цьому вован не вічний - а память і процеси запущені під впливом вована-набагато триваліші

Тому

вован довів що москаль нам не брат - вкравши крим

вован довго вирощував малоросію і дуже швидко почав її знищувати( бандерівці у Львові плодяться та так, що ОРДЛОвцям і не снилось) , от і виходить дії вована вбивають ідеї вована - але в педерації завжди так, спочатку прокладають дорогу, а потім на місці цієї дороги - каналізації... при чому випускають каналізацію все одно в найближчу водойму.

4 Для того щоб в майбутньому подібні вовани нам не заважали ми

а - зменшуємо кількість російських шкіл в Україні до того ж числа скільки є українських шкіл на Росії( ми правильно робимо? Ноль це ж число)

б - через 15 років , кількість студентів з російських шкіл в Україні - в Україні буде наближатись до нуля

в - через 50 років - російська в Україні буде мати таку саму вагу.як сьогодні має в Польщі чи Канаді. Ти про себе?Я радий що поступово і до тебе доходить1 Україна не бореться з російською мовою.Ми не забороняємо газети на російській,не спалюємо книжки на російській,не садимо в буцегарню за використання російської2 Ми захищаємось від впливу ідей вована пітерского про фантомні болі російської імперії..Тому Макарєвіч і далі буде співати російською у Львові, ті хто хочуть і далі будуть купувати газети на російській...при одній умові - ці джерела інформації не будуть нести і сіяти ідеї вЯлІкАй рАССеЇ і раССейськай ІмпЕрІї3 При цьому вован не вічний - а память і процеси запущені під впливом вована-набагато тривалішіТомувован довів що москаль нам не брат - вкравши кримвован довго вирощував малоросію і дуже швидко почав її знищувати( бандерівці у Львові плодяться та так, що ОРДЛОвцям і не снилось) , от і виходить дії вована вбивають ідеї вована - але в педерації завжди так, спочатку прокладають дорогу, а потім на місці цієї дороги - каналізації... при чому випускають каналізацію все одно в найближчу водойму.4 Для того щоб в майбутньому подібні вовани нам не заважали миа - зменшуємо кількість російських шкіл в Україні до того ж числа скільки є українських шкіл на Росії( ми правильно робимо? Ноль це ж число)б - через 15 років , кількість студентів з російських шкіл в Україні - в Україні буде наближатись до нуляв - через 50 років - російська в Україні буде мати таку саму вагу.як сьогодні має в Польщі чи Канаді. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21875 З нами з: 15.01.09 Подякував: 154 раз. Подякували: 2231 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5245524652475248 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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