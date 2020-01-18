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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5246524752485249>
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 21:52

  M-A-X написав:
  flyman написав:
  M-A-X написав:Лишь бы быть не похожими на Россию украинские патриоты готовы отказаться от солов’їної.
Все что нужно знать о патриотизме.

сьогодні прямо шабаш ольжинської нечисті, одне за одним дрищуть без перестанку

Вот ты тогда прямо скажи.
Ты готов отказаться от солов’їної?
Иначе дрыщешь ты.

Так как?
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 22:01

А это правда, что в некоторых странах Прибалтики около половины населения (русские в т.ч.) не являются гражданами?
То, что им не предоставили гражданство с приобретением независимости.
Манипуляторы:
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 22:15

Re: Політичні дискусії

  M-A-X написав:А это правда, что в некоторых странах Прибалтики около половины населения (русские в т.ч.) не являются гражданами?
То, что им не предоставили гражданство с приобретением независимости.

Україні так не пощастило - Ленін не міг віддати такий ласий шматок.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 22:19

  lapay написав:
  M-A-X написав:А это правда, что в некоторых странах Прибалтики около половины населения (русские в т.ч.) не являются гражданами?
То, что им не предоставили гражданство с приобретением независимости.

Україні так не пощастило - Ленін не міг віддати такий ласий шматок.

Попытка троллинга не засчитана.
Ленина в 91 году не было.
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M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 22:24

Re: Політичні дискусії

  M-A-X написав:Попытка троллинга не засчитана.
Ленина в 91 году не было.

Він був 19-ому. Історію треба було вчити, а не бички в туалеті смалити.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 22:37

  zРадио написав:
  budivelnik написав:Для того щоб росіяни перестали стріляти - треба виховати(переконати) їх
Для того щоб ти перестав смітити-треба переконати себе
Мне показалось, что фраза Зеленского "нужно просто перестать стрелять" адресовалась обеих сторонам,
1 Якщо здається - треба хреститись
2 Якщо в тебе стріляють, а ти перестаєш відстрілюватись - то жити тобі зовсім мало.
3 Якби ми напали на Кубань , а вони захопили ОРДЛО
То формула Зеленського працювала б як для них так і для нас . а поки анекдот про бандерівців
Хто такі бандерівці
Це страшні люди , вони вбивали росіян
Де в Москві чи Новосибірску
Ні в Західній Україні
А що там робили росіяни?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 22:40

  zРадио написав:
  budivelnik написав:Єдине що нас спасає - це себе нищать сильніше ніж нас...
Тому в них православна педерація -швидко проросте в шаріатський мусульманат... а все того що чеченці з татарами і іншими мусульманами говорять не на російській( і погано її розуміють) тому та розруха.яку в головах росіян і українців сіє кисєльов з скабєєвою - мусульман зачіпає менше...
Так що готуйтесь жити в каганаті.
Порошенко пошел той же дорогой - превращения религии в элемент государственной политики. Любой клерикализм чреват ростом вражды в обществе и падением уровня образования. По счастью, Зеленский - атеист, который с томосом не тастаится и равноудалился от всех церквей.
Але при цьому ПЦУ залишилась і відкусує по 500 церков від МП в рік
  zРадио написав:PS: относительно мусульманизации РФ - такой тренд, действительно, есть, но гундяй его эффективно нивелирует внедрением РПЦ во все сферы жизни общества, за счет чего растет проникновение православия внутри славянского населения
Як тільки 50% церков які сьогодні знаходяться в Україні і де-юре є під протекторатом москви - перейдуть в ПЦУ - так відразу Російське православя перетвориться в третьосортне гімнеце для внутрішнього використання виключно в педерації і з часом буде повністю мусульманізоване.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 22:50

  M-A-X написав:
  budivelnik написав:
  M-A-X написав:Я понял.
Мусорят, выкручивают лампочки, гоняют по дорогам не украинцы, а другие, в частности, россияне.
Жить нам мешают.
Дурень(балбес) національності не має..

Неожиданный поворот.
Проблески ума.
Может и не в языке дело?
Ти про себе?
Я радий що поступово і до тебе доходить
1 Україна не бореться з російською мовою.
Ми не забороняємо газети на російській,не спалюємо книжки на російській,не садимо в буцегарню за використання російської
2 Ми захищаємось від впливу ідей вована пітерского про фантомні болі російської імперії..
Тому Макарєвіч і далі буде співати російською у Львові, ті хто хочуть і далі будуть купувати газети на російській...
при одній умові - ці джерела інформації не будуть нести і сіяти ідеї вЯлІкАй рАССеЇ і раССейськай ІмпЕрІї
3 При цьому вован не вічний - а память і процеси запущені під впливом вована-набагато триваліші
Тому
вован довів що москаль нам не брат - вкравши крим
вован довго вирощував малоросію і дуже швидко почав її знищувати( бандерівці у Львові плодяться та так, що ОРДЛОвцям і не снилось) , от і виходить дії вована вбивають ідеї вована - але в педерації завжди так, спочатку прокладають дорогу, а потім на місці цієї дороги - каналізації... при чому випускають каналізацію все одно в найближчу водойму.
4 Для того щоб в майбутньому подібні вовани нам не заважали ми
а - зменшуємо кількість російських шкіл в Україні до того ж числа скільки є українських шкіл на Росії( ми правильно робимо? Ноль це ж число)
б - через 15 років , кількість студентів з російських шкіл в Україні - в Україні буде наближатись до нуля
в - через 50 років - російська в Україні буде мати таку саму вагу.як сьогодні має в Польщі чи Канаді.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 23:25

  budivelnik написав: бандерівці у Львові плодяться та так, що ОРДЛОвцям і не снилось

Українці.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 23:38

  budivelnik написав:1 Якщо здається - треба хреститись
2 Якщо в тебе стріляють, а ти перестаєш відстрілюватись - то жити тобі зовсім мало.
3 Якби ми напали на Кубань , а вони захопили ОРДЛО
То формула Зеленського працювала б як для них так і для нас . а поки анекдот про бандерівців
Хто такі бандерівці
Це страшні люди , вони вбивали росіян
Де в Москві чи Новосибірску
Ні в Західній Україні
А що там робили росіяни?


Так мы ж обсуждаем не кто агрессор. Здесь разных мнений нет - РФ. А что имел в виду Зеленский, произнеся фразу. "Технически" он прав - мир достигается только когда обе стороны перестают стрелять. Но мысль слишком инфантильна и примитивна, чтобы объяснить, как этого достичь.

Точно так же, как и твоя про подъезды...
zРадио
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