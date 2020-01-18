M-A-X написав:
Вот ты тогда прямо скажи.
Ты готов отказаться от солов’їної?
Иначе дрыщешь ты.
Так как?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 18 січ, 2020 21:52
Так как?
Манипуляторы:
BIGor, bolex, budivelnik, chipmunk, komp, lapay, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Первый, Подолянин
Додано: Суб 18 січ, 2020 22:01
А это правда, что в некоторых странах Прибалтики около половины населения (русские в т.ч.) не являются гражданами?
То, что им не предоставили гражданство с приобретением независимости.
Манипуляторы:
BIGor, bolex, budivelnik, chipmunk, komp, lapay, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Первый, Подолянин
Додано: Суб 18 січ, 2020 22:15
Re: Політичні дискусії
Україні так не пощастило - Ленін не міг віддати такий ласий шматок.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Суб 18 січ, 2020 22:19
Попытка троллинга не засчитана.
Ленина в 91 году не было.
Манипуляторы:
BIGor, bolex, budivelnik, chipmunk, komp, lapay, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Первый, Подолянин
Додано: Суб 18 січ, 2020 22:24
Re: Політичні дискусії
Він був 19-ому. Історію треба було вчити, а не бички в туалеті смалити.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Суб 18 січ, 2020 22:37
1 Якщо здається - треба хреститись
2 Якщо в тебе стріляють, а ти перестаєш відстрілюватись - то жити тобі зовсім мало.
3 Якби ми напали на Кубань , а вони захопили ОРДЛО
То формула Зеленського працювала б як для них так і для нас . а поки анекдот про бандерівців
Хто такі бандерівці
Це страшні люди , вони вбивали росіян
Де в Москві чи Новосибірску
Ні в Західній Україні
А що там робили росіяни?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Суб 18 січ, 2020 22:40
Але при цьому ПЦУ залишилась і відкусує по 500 церков від МП в рік
Як тільки 50% церков які сьогодні знаходяться в Україні і де-юре є під протекторатом москви - перейдуть в ПЦУ - так відразу Російське православя перетвориться в третьосортне гімнеце для внутрішнього використання виключно в педерації і з часом буде повністю мусульманізоване.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Суб 18 січ, 2020 22:50
Ти про себе?
Я радий що поступово і до тебе доходить
1 Україна не бореться з російською мовою.
Ми не забороняємо газети на російській,не спалюємо книжки на російській,не садимо в буцегарню за використання російської
2 Ми захищаємось від впливу ідей вована пітерского про фантомні болі російської імперії..
Тому Макарєвіч і далі буде співати російською у Львові, ті хто хочуть і далі будуть купувати газети на російській...
при одній умові - ці джерела інформації не будуть нести і сіяти ідеї вЯлІкАй рАССеЇ і раССейськай ІмпЕрІї
3 При цьому вован не вічний - а память і процеси запущені під впливом вована-набагато триваліші
Тому
вован довів що москаль нам не брат - вкравши крим
вован довго вирощував малоросію і дуже швидко почав її знищувати( бандерівці у Львові плодяться та так, що ОРДЛОвцям і не снилось) , от і виходить дії вована вбивають ідеї вована - але в педерації завжди так, спочатку прокладають дорогу, а потім на місці цієї дороги - каналізації... при чому випускають каналізацію все одно в найближчу водойму.
4 Для того щоб в майбутньому подібні вовани нам не заважали ми
а - зменшуємо кількість російських шкіл в Україні до того ж числа скільки є українських шкіл на Росії( ми правильно робимо? Ноль це ж число)
б - через 15 років , кількість студентів з російських шкіл в Україні - в Україні буде наближатись до нуля
в - через 50 років - російська в Україні буде мати таку саму вагу.як сьогодні має в Польщі чи Канаді.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Суб 18 січ, 2020 23:25
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Суб 18 січ, 2020 23:38
Так мы ж обсуждаем не кто агрессор. Здесь разных мнений нет - РФ. А что имел в виду Зеленский, произнеся фразу. "Технически" он прав - мир достигается только когда обе стороны перестают стрелять. Но мысль слишком инфантильна и примитивна, чтобы объяснить, как этого достичь.
Точно так же, как и твоя про подъезды...
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