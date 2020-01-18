Додано: Суб 18 січ, 2020 22:50

M-A-X написав: budivelnik написав: M-A-X написав: Я понял.

Мусорят, выкручивают лампочки, гоняют по дорогам не украинцы, а другие, в частности, россияне.

Жить нам мешают. Я понял.Мусорят, выкручивают лампочки, гоняют по дорогам не украинцы, а другие, в частности, россияне.Жить нам мешают. Дурень(балбес) національності не має.. Дурень(балбес) національності не має..

Неожиданный поворот.

Проблески ума.

Может и не в языке дело? Неожиданный поворот.Проблески ума.Может и не в языке дело?

Ти про себе?Я радий що поступово і до тебе доходить1 Україна не бореться з російською мовою.Ми не забороняємо газети на російській,не спалюємо книжки на російській,не садимо в буцегарню за використання російської2 Ми захищаємось від впливу ідей вована пітерского про фантомні болі російської імперії..Тому Макарєвіч і далі буде співати російською у Львові, ті хто хочуть і далі будуть купувати газети на російській...при одній умові - ці джерела інформації не будуть нести і сіяти ідеї вЯлІкАй рАССеЇ і раССейськай ІмпЕрІї3 При цьому вован не вічний - а память і процеси запущені під впливом вована-набагато тривалішіТомувован довів що москаль нам не брат - вкравши кримвован довго вирощував малоросію і дуже швидко почав її знищувати( бандерівці у Львові плодяться та так, що ОРДЛОвцям і не снилось) , от і виходить дії вована вбивають ідеї вована - але в педерації завжди так, спочатку прокладають дорогу, а потім на місці цієї дороги - каналізації... при чому випускають каналізацію все одно в найближчу водойму.4 Для того щоб в майбутньому подібні вовани нам не заважали миа - зменшуємо кількість російських шкіл в Україні до того ж числа скільки є українських шкіл на Росії( ми правильно робимо? Ноль це ж число)б - через 15 років , кількість студентів з російських шкіл в Україні - в Україні буде наближатись до нуляв - через 50 років - російська в Україні буде мати таку саму вагу.як сьогодні має в Польщі чи Канаді.