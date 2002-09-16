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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5247524852495250> Додано: Суб 18 січ, 2020 23:38 Козак-характерник написав: budivelnik написав: бандерівці у Львові плодяться та так, що ОРДЛОвцям і не снилось бандерівці у Львові плодяться та так, що ОРДЛОвцям і не снилось

Українці. Українці. З точки зору м-а-х у Львові живуть тільки бандерівці

А в ОРДЛО-тільки новорАсійці

Тому вован пітерський виростивши забагато новорАшЕнців -вирішив розпочати войнушку

Але так як його ідеї у Львові не підтримували - він почав воювати до його симпатиків найбільше...

Нормальні Козаки, зібрались навколо столу і ржуть з цього дійства... а пуйло лупашить своїх так... що аж нам їх стає шкода і ми їм трошки пенсій підкидаєм,щоб в тих сил довше протриматись від такої промосковської підтримки, щоб наші зеленобобіки ,які вважають що просто треба перестати стріляти ,потихеньку трезвіли і бачили що пора вже й зброю до рук і під прапорами порохоботів....переходити на Українську і кордон з Кубанью.. З точки зору м-а-х у Львові живуть тільки бандерівціА в ОРДЛО-тільки новорАсійціТому вован пітерський виростивши забагато новорАшЕнців -вирішив розпочати войнушкуАле так як його ідеї у Львові не підтримували - він почав воювати до його симпатиків найбільше...Нормальні Козаки, зібрались навколо столу і ржуть з цього дійства... а пуйло лупашить своїх так... що аж нам їх стає шкода і ми їм трошки пенсій підкидаєм,щоб в тих сил довше протриматись від такої промосковської підтримки, щоб наші зеленобобіки ,які вважають що просто треба перестати стріляти ,потихеньку трезвіли і бачили що пора вже й зброю до рук і під прапорами порохоботів....переходити на Українську і кордон з Кубанью.. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21888 З нами з: 15.01.09 Подякував: 154 раз. Подякували: 2233 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 січ, 2020 23:42 zРадио написав: budivelnik написав: 1 Якщо здається - треба хреститись

2 Якщо в тебе стріляють, а ти перестаєш відстрілюватись - то жити тобі зовсім мало.

3 Якби ми напали на Кубань , а вони захопили ОРДЛО

То формула Зеленського працювала б як для них так і для нас . а поки анекдот про бандерівців

Хто такі бандерівці

Це страшні люди , вони вбивали росіян

Де в Москві чи Новосибірску

Ні в Західній Україні

А що там робили росіяни?

1 Якщо здається - треба хреститись2 Якщо в тебе стріляють, а ти перестаєш відстрілюватись - то жити тобі зовсім мало.3 Якби ми напали на Кубань , а вони захопили ОРДЛОТо формула Зеленського працювала б як для них так і для нас . а поки анекдот про бандерівцівХто такі бандерівціДе в Москві чи НовосибірскуА що там робили росіяни? Так мы ж обсуждаем не кто агрессор. Здесь разных мнений нет - РФ. А что имел в виду Зеленский, произнеся фразу. "Технически" он прав - мир достигается только когда обе стороны перестают стрелять. Но мысль слишком инфантильна и примитивна, чтобы объяснить, как этого достичь.



Точно так же, как и твоя про подъезды... Так мы ж обсуждаем не кто агрессор. Здесь разных мнений нет - РФ. А что имел в виду Зеленский, произнеся фразу. "Технически" он прав - мир достигается только когда обе стороны перестают стрелять. Но мысль слишком инфантильна и примитивна, чтобы объяснить, как этого достичь.Точно так же, как и твоя про подъезды... 1 Я розумію ,що ти не можеш навчити себе не плювати в підїзді(власному) і виносити сміття на смітник і висипаєш його в сусіда під дверима(надіюсь що ти як європеєць в душі його хоч посортував і виклав купками?)

2 Заспокоїти нападника -просто відступивши-не можна

Можна або нанести йому відчутні для нього втрати і цим змусити його

а - перестати стріляти

б - відступити

Або здатись.

3 Мені у Львові -все одно , як там ОРДЛОвці поступлять

Хочуть захищати свої домівки від московської агресії - я згоден їм допомагати

Хочуть здатись - нехай здаються.Їх справа

Кримчани вже здались.. поки щось не дуже радіють, в крайньому випадку за кордон їдуть по НАШИМ паспортам з тризубом, а не використовують з Куркою-та ще й двоголовою 1 Я розумію ,що ти не можеш навчити себе не плювати в підїзді(власному) і виносити сміття на смітник і висипаєш його в сусіда під дверима(надіюсь що ти як європеєць в душі його хоч посортував і виклав купками?)2 Заспокоїти нападника -просто відступивши-не можнаМожна або нанести йому відчутні для нього втрати і цим змусити йогоа - перестати стрілятиб - відступитиАбо здатись.3 Мені у Львові -все одно , як там ОРДЛОвці поступлятьХочуть захищати свої домівки від московської агресії - я згоден їм допомагатиХочуть здатись - нехай здаються.Їх справаКримчани вже здались.. поки щось не дуже радіють, в крайньому випадку за кордон їдуть по НАШИМ паспортам з тризубом, а не використовують з Куркою-та ще й двоголовою в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21888 З нами з: 15.01.09 Подякував: 154 раз. Подякували: 2233 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 січ, 2020 23:59 zРадио написав: Национальность у всех граждан Украины одна - украинцы! Национальность у всех граждан Украины одна - украинцы!

ти ідіот?

Україна багатонаціональна країна. ти ідіот?Україна багатонаціональна країна. mephala Повідомлень: 6330 З нами з: 07.04.14 Подякував: 116 раз. Подякували: 696 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 січ, 2020 00:02 zРадио написав: запрети себе использование избитой фразы "українська нація", поскольку в состав этого определения, если считать бред, который ты пишешь, за истину, не войдет даже поляк по происхождению Грушевский! запрети себе использование избитой фразы "українська нація", поскольку в состав этого определения, если считать бред, который ты пишешь, за истину, не войдет даже поляк по происхождению Грушевский!

ти ідіот?

На́ція - Політична спільнота громадян (на підставі громадянства: «громадянська» нація) — сукупність політично суб'єктивних громадян різних національностей , що здійснюють колективні національні інтереси через механізм власної політичної організації — держави. Нація визначається, як основний державотворчий елемент, джерело державної влади та носій державного суверенітету. Часто вживається як синонім терміну держава, коли мається на увазі її населення, наприклад для посилання на «національні» університети, банки та інші установи. ти ідіот?На́ція - Політична спільнота громадян (на підставі громадянства: «громадянська» нація) — сукупність політично суб'єктивних громадян, що здійснюють колективні національні інтереси через механізм власної політичної організації — держави. Нація визначається, як основний державотворчий елемент, джерело державної влади та носій державного суверенітету. Часто вживається як синонім терміну держава, коли мається на увазі її населення, наприклад для посилання на «національні» університети, банки та інші установи. Востаннє редагувалось mephala в Нед 19 січ, 2020 00:03, всього редагувалось 1 раз. mephala Повідомлень: 6330 З нами з: 07.04.14 Подякував: 116 раз. Подякували: 696 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 січ, 2020 00:02 budivelnik написав: ... а пуйло лупашить своїх так... що аж нам їх стає шкода ... а пуйло лупашить своїх так... що аж нам їх стає шкода

Давня стаття, але актуальна...



ГЕОРГИЙ БОВТ 16.09.2002



Христиане как иудеи

Бей своих, чтоб чужие боялись. Всем хорош этот принцип. А) Не страшно. Б) Не опасно. В) Опять же – поучительно, уроки – на любую тему – закрепляются на лице. В буквальном смысле этого слова. Один только есть маленький такой изъянчик – чужие не боятся, когда свои бьют своих…



Есть такой город – Псков. Древний (в любое время года), красивый (летом и весной). В последнее время местами даже где-то по российским нынешним меркам ухоженный. А поскольку считается, что жизнь у нас в стране последние два года уверенно налаживается в полном соответствии с указаниями, пожеланиями, распоряжениями, прозрачными намеками и наездами, ниспускаемыми по вертикали власти, то, разумеется, поперла из самого народного нутра – а чем, собственно, Псковщина хуже – духовность. Причем – вплоть до — вертикалью власти не санкционированной. Так сейчас бывает. Сами виноваты.



Короче, местная до неприличия малочисленная католическая община два года назад заложила себе храм. Причем все чин по чину – с разрешениями, уведомлениями, землеотводом и прочими чиновничьими реляциями. Построили уже немало – каркас. После чего местное светское руководство одумалось. Это что же это такое мы делаем? — подумало прошибленное по самую номенклатурную матку холодным потом руководство. И осенило себя православным крестным знамением. Строительство христианского храма, ясное дело, приостановили. По техническим причинам. Не по Промыслу или Провидению Божию. И не потому, что знак руководству был свыше или там явление какое в ночи. И не ангелы с небес им это все протрубили. Сигнал явно носил в себе минимум мистического начала, будучи ниспосланным не из сфер небесных, а, скорее, из более низко позиционируемой области спинного мозга. Коим руководство и почуяло, что дело затеяно и творится на псковской земле неправедное.



Впрочем, знак, оно же явление все же руководству было. В виде молитвенного письма местного архиепископа Евсевия в обком партии… простите, в администрацию области. Копия, как водится, в поднебесную канцелярию: Кремль, Владим Владимычу. Как чекист – чекисту.



Возопил Евсевий о злодеянии страшном, творимом непосредственно под сенью православных псковских святынь, протестуя всей своей архиепископской благодатью против «агрессии» и «экспансионистских целей», не только вынашиваемых проклятыми агентами Ватикана, но и злокозненно ими же творимых. Да что и говорить: видно, пробивает все же на корпус нынешние окрестившиеся впопыхах власти атеистическое прошлое. Не доглядели-с.



«Пользуясь плодами современной демократии, — пишет куда надо поп Евсевий, — враги нашего государства готовят новую экспансию католицизма, что на территории России всегда приводило к войне».



Вы меня простите уж, грешного, великодушно, простите как христианин — заблудшего в дебрях скоропалительной клерикализации Руси атеиста, но Вы, батюшка, верно, с дуба рухнули.



Вы о чем? О какой войне? Между христианами и христианами? Нас с Ватиканом? Сейчас? Когда мир засматривается на бесконечные, как кошмарный римейк «Сказки 1001 ночи», видео-сериалы Аль-Джазиры по мотивам смертного произведения сценариста бен Ладена? Когда параноидальные бородатые дядьки с минаретов рассылают в мегафоны проклятия Вашему Богу, Вам лично как его служителям и Вашей пастве как стаду обреченных в исторической перспективе христианских баранов? Причем без различия на конфессии. Как не различали, к примеру, нацисты евреев украинского или российского происхождения от евреев происхождения французского или германского.



В этом смысле сегодня все христиане для исламских фанатиков – иудеи. А слушатели этих дядек пляшут от радости всякий раз, когда представители христианской веры, хотя и сильно зарвавшиеся в своей гордыне, преждевременно отправляются на свидание к Вашему Богу… Когда весь юг страны, да и не только юг, уже по колено стоит, как в дерьме, в угарном шовинизме, сильно впечатлившись культурологическим десантом из дружественных республик Закавказья, на ваши православные рынки, на ваши православные, пропитые за 70 лет верного служения попов в ВЧК-КГБ, земли. А уж не с посланцами ли Ватикана, покупающими себе, очевидно, на ватиканские же деньги, «противовертолетные» «Стрелы», уж который год воюет безыдейное, полуразложившееся и полуопустившееся воинство в Чечне (отчего Вы не там, отчего не вдохновляете именем Христа воинов на – святую ведь или нет? — борьбу с басурманами, товарищ архиепископ), все глубже и глубже погружаясь в эту бесконечную грязь – от зачистки к зачистке? И понимаете ли Вы, какой верой-ненавистью ослеплены их тамошние враги, встающие в строй борцов с Россией, кажется, уже ровно в тот момент, когда появляются из утробы своих матерей?



Окститесь, батюшка! Вы и Ваши вышестоящие служители Господа ведете свою паству если не в пропасть, то в исторический тупик. Откуда их смогут вывести уже только как баранов. Но уже – не Вы.



Кажется, нет сегодня для иерархов Русской православной церкви врагов страшнее, чем 600 тысяч российских католиков, а еще главнее – их ватиканского пастыря, дряхлого Войтылы. И нет иных богоугодных забот, чем стоять буквально рядом, бок о бок с доблестными российским витязями-пограничниками, дабы нести свою трудную вахту по преграждению подлого проникновения во Святую (но непременно по версии РПЦ) Русь коварных католических попов, в потенции – всех как одного педофилов. Изловили их у нашей «последней черты» уже едва ли не с десяток: одного из четырех католических епископов России Йежи Мазура, поляка по паспорту, католического священника Стефано Каприо, словацкого подданного Станислава Крайняка. На минувшей неделе на подступах к таможенной зоне международного аэропорта Хабаровска был остановлен другой поляк – Ярослав Вишневски. Но сколько их, гадов-прозелитистов, проникло! В России все еще действуют около 300 католических священников, многие – в условиях полуподполья, в том смысле что висят на «визовом крючке» российских православных погоновожатых органов. Во многих регионах католиков власти отказываются регистрировать в качестве религиозных организаций, как того требует закон 1997 года.



А вот о том, чтобы при попытке перехода государственной границы был задержан какой-нибудь теолог-ваххабит, что-то вообще ничего не слышно. И о запрещении строительства мечетей – тоже. И слава Богу, как говорится. Но почему, если уж следовать их логике, отцы РПЦ ни слова не молвят об исламском прозелитизме? Не потому ли, что мулл и муэдзинов они не видят конкурентами себе в борьбе не столько за души паствы, сколько за сооружения соборные. Грубо говоря – за недвижимость и прочие материальные, мирские «сопутствующие» деятельности церкви как общественного института факторы и вещи? А души рабов Божьих (но, между прочим, детей Божьих – по версии католиков), смущаемые и совращаемые ваххабизмом — религиозным течением откровенно враждебным, непримиримым ко всякому христианству – православных отцов разве не интересуют?



Порой кажется, что на бодание с папой римским уходит большая часть публичных усилий иерархов РПЦ. Тех усилий и того времени, которые можно было бы использовать куда с большей пользой. Для осмысления ответов на многие резкие, неожиданные и крайне неприятные вопросы нашего времени. На помощь запутавшимся в новых реалиях наследникам тотального атеизма, но и иждивенчества. На формирование новой трудовой, общественной этики и нравственности. Прогрессивной настолько, насколько это вообще можно сделать в рамках столь консервативного и даже архаичного института, как церковь. На создание В ЦЕЛОМ нового языка общения с собственной паствой – вместо никому не понятного бормотания на церковнославянском. Или же оно, это бормотание, – способ завуалировать тот печальный факт, что просто нечего сказать?



Вместо всего этого – жалобы в вышестоящие светские инстанции с прозрачными намеками на желание прислониться к мощному древу власти. Из которого, конечно, можно сосать-посасывать кое-какие живительные соки, претендуя на статус государственной религии. Но которое точно придавит прислонившегося, когда оно падет, – усохшее в своей некогда спасительной пассионарности, чтобы уступить место под солнцем новым агрессивным побегам. Которые не Вы ведь сеяли, товарищ Евсевий?



А пока – бей своих. Бей. Бог – простит. Чужие – нет. Давня стаття, але актуальна...ГЕОРГИЙ БОВТ 16.09.2002Христиане как иудеиБей своих, чтоб чужие боялись. Всем хорош этот принцип. А) Не страшно. Б) Не опасно. В) Опять же – поучительно, уроки – на любую тему – закрепляются на лице. В буквальном смысле этого слова. Один только есть маленький такой изъянчик – чужие не боятся, когда свои бьют своих…Есть такой город – Псков. Древний (в любое время года), красивый (летом и весной). В последнее время местами даже где-то по российским нынешним меркам ухоженный. А поскольку считается, что жизнь у нас в стране последние два года уверенно налаживается в полном соответствии с указаниями, пожеланиями, распоряжениями, прозрачными намеками и наездами, ниспускаемыми по вертикали власти, то, разумеется, поперла из самого народного нутра – а чем, собственно, Псковщина хуже – духовность. Причем – вплоть до — вертикалью власти не санкционированной. Так сейчас бывает. Сами виноваты.Короче, местная до неприличия малочисленная католическая община два года назад заложила себе храм. Причем все чин по чину – с разрешениями, уведомлениями, землеотводом и прочими чиновничьими реляциями. Построили уже немало – каркас. После чего местное светское руководство одумалось. Это что же это такое мы делаем? — подумало прошибленное по самую номенклатурную матку холодным потом руководство. И осенило себя православным крестным знамением. Строительство христианского храма, ясное дело, приостановили. По техническим причинам. Не по Промыслу или Провидению Божию. И не потому, что знак руководству был свыше или там явление какое в ночи. И не ангелы с небес им это все протрубили. Сигнал явно носил в себе минимум мистического начала, будучи ниспосланным не из сфер небесных, а, скорее, из более низко позиционируемой области спинного мозга. Коим руководство и почуяло, что дело затеяно и творится на псковской земле неправедное.Впрочем, знак, оно же явление все же руководству было. В виде молитвенного письма местного архиепископа Евсевия в обком партии… простите, в администрацию области. Копия, как водится, в поднебесную канцелярию: Кремль, Владим Владимычу. Как чекист – чекисту.Возопил Евсевий о злодеянии страшном, творимом непосредственно под сенью православных псковских святынь, протестуя всей своей архиепископской благодатью против «агрессии» и «экспансионистских целей», не только вынашиваемых проклятыми агентами Ватикана, но и злокозненно ими же творимых. Да что и говорить: видно, пробивает все же на корпус нынешние окрестившиеся впопыхах власти атеистическое прошлое. Не доглядели-с.«Пользуясь плодами современной демократии, — пишет куда надо поп Евсевий, — враги нашего государства готовят новую экспансию католицизма, что на территории России всегда приводило к войне».Вы меня простите уж, грешного, великодушно, простите как христианин — заблудшего в дебрях скоропалительной клерикализации Руси атеиста, но Вы, батюшка, верно, с дуба рухнули.Вы о чем? О какой войне? Между христианами и христианами? Нас с Ватиканом? Сейчас? Когда мир засматривается на бесконечные, как кошмарный римейк «Сказки 1001 ночи», видео-сериалы Аль-Джазиры по мотивам смертного произведения сценариста бен Ладена? Когда параноидальные бородатые дядьки с минаретов рассылают в мегафоны проклятия Вашему Богу, Вам лично как его служителям и Вашей пастве как стаду обреченных в исторической перспективе христианских баранов? Причем без различия на конфессии. Как не различали, к примеру, нацисты евреев украинского или российского происхождения от евреев происхождения французского или германского.В этом смысле сегодня все христиане для исламских фанатиков – иудеи. А слушатели этих дядек пляшут от радости всякий раз, когда представители христианской веры, хотя и сильно зарвавшиеся в своей гордыне, преждевременно отправляются на свидание к Вашему Богу… Когда весь юг страны, да и не только юг, уже по колено стоит, как в дерьме, в угарном шовинизме, сильно впечатлившись культурологическим десантом из дружественных республик Закавказья, на ваши православные рынки, на ваши православные, пропитые за 70 лет верного служения попов в ВЧК-КГБ, земли. А уж не с посланцами ли Ватикана, покупающими себе, очевидно, на ватиканские же деньги, «противовертолетные» «Стрелы», уж который год воюет безыдейное, полуразложившееся и полуопустившееся воинство в Чечне (отчего Вы не там, отчего не вдохновляете именем Христа воинов на – святую ведь или нет? — борьбу с басурманами, товарищ архиепископ), все глубже и глубже погружаясь в эту бесконечную грязь – от зачистки к зачистке? И понимаете ли Вы, какой верой-ненавистью ослеплены их тамошние враги, встающие в строй борцов с Россией, кажется, уже ровно в тот момент, когда появляются из утробы своих матерей?Окститесь, батюшка! Вы и Ваши вышестоящие служители Господа ведете свою паству если не в пропасть, то в исторический тупик. Откуда их смогут вывести уже только как баранов. Но уже – не Вы.Кажется, нет сегодня для иерархов Русской православной церкви врагов страшнее, чем 600 тысяч российских католиков, а еще главнее – их ватиканского пастыря, дряхлого Войтылы. И нет иных богоугодных забот, чем стоять буквально рядом, бок о бок с доблестными российским витязями-пограничниками, дабы нести свою трудную вахту по преграждению подлого проникновения во Святую (но непременно по версии РПЦ) Русь коварных католических попов, в потенции – всех как одного педофилов. Изловили их у нашей «последней черты» уже едва ли не с десяток: одного из четырех католических епископов России Йежи Мазура, поляка по паспорту, католического священника Стефано Каприо, словацкого подданного Станислава Крайняка. На минувшей неделе на подступах к таможенной зоне международного аэропорта Хабаровска был остановлен другой поляк – Ярослав Вишневски. Но сколько их, гадов-прозелитистов, проникло! В России все еще действуют около 300 католических священников, многие – в условиях полуподполья, в том смысле что висят на «визовом крючке» российских православных погоновожатых органов. Во многих регионах католиков власти отказываются регистрировать в качестве религиозных организаций, как того требует закон 1997 года.А вот о том, чтобы при попытке перехода государственной границы был задержан какой-нибудь теолог-ваххабит, что-то вообще ничего не слышно. И о запрещении строительства мечетей – тоже. И слава Богу, как говорится. Но почему, если уж следовать их логике, отцы РПЦ ни слова не молвят об исламском прозелитизме? Не потому ли, что мулл и муэдзинов они не видят конкурентами себе в борьбе не столько за души паствы, сколько за сооружения соборные. Грубо говоря – за недвижимость и прочие материальные, мирские «сопутствующие» деятельности церкви как общественного института факторы и вещи? А души рабов Божьих (но, между прочим, детей Божьих – по версии католиков), смущаемые и совращаемые ваххабизмом — религиозным течением откровенно враждебным, непримиримым ко всякому христианству – православных отцов разве не интересуют?Порой кажется, что на бодание с папой римским уходит большая часть публичных усилий иерархов РПЦ. Тех усилий и того времени, которые можно было бы использовать куда с большей пользой. Для осмысления ответов на многие резкие, неожиданные и крайне неприятные вопросы нашего времени. На помощь запутавшимся в новых реалиях наследникам тотального атеизма, но и иждивенчества. На формирование новой трудовой, общественной этики и нравственности. Прогрессивной настолько, насколько это вообще можно сделать в рамках столь консервативного и даже архаичного института, как церковь. На создание В ЦЕЛОМ нового языка общения с собственной паствой – вместо никому не понятного бормотания на церковнославянском. Или же оно, это бормотание, – способ завуалировать тот печальный факт, что просто нечего сказать?Вместо всего этого – жалобы в вышестоящие светские инстанции с прозрачными намеками на желание прислониться к мощному древу власти. Из которого, конечно, можно сосать-посасывать кое-какие живительные соки, претендуя на статус государственной религии. Но которое точно придавит прислонившегося, когда оно падет, – усохшее в своей некогда спасительной пассионарности, чтобы уступить место под солнцем новым агрессивным побегам. Которые не Вы ведь сеяли, товарищ Евсевий?А пока – бей своих. Бей. Бог – простит. Чужие – нет. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27363 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1901 раз. Подякували: 2078 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 січ, 2020 00:09 mephala написав: zРадио написав: запрети себе использование избитой фразы "українська нація", поскольку в состав этого определения, если считать бред, который ты пишешь, за истину, не войдет даже поляк по происхождению Грушевский! запрети себе использование избитой фразы "українська нація", поскольку в состав этого определения, если считать бред, который ты пишешь, за истину, не войдет даже поляк по происхождению Грушевский!

ти ідіот?

На́ція - Політична спільнота громадян (на підставі громадянства: «громадянська» нація) — сукупність політично суб'єктивних громадян різних національностей , що здійснюють колективні національні інтереси через механізм власної політичної організації — держави. Нація визначається, як основний державотворчий елемент, джерело державної влади та носій державного суверенітету. Часто вживається як синонім терміну держава, коли мається на увазі її населення, наприклад для посилання на «національні» університети, банки та інші установи. ти ідіот?На́ція - Політична спільнота громадян (на підставі громадянства: «громадянська» нація) — сукупність політично суб'єктивних громадян, що здійснюють колективні національні інтереси через механізм власної політичної організації — держави. Нація визначається, як основний державотворчий елемент, джерело державної влади та носій державного суверенітету. Часто вживається як синонім терміну держава, коли мається на увазі її населення, наприклад для посилання на «національні» університети, банки та інші установи.



А ты - кретин? Зачем ты несешь сюда двойную трактовку, выделяя жирным одну из? Я тебе сейчас другую выделю - где про гражданство.



И еще - читаем ниже в этой же статье Википедии, откуда ты копипастил:



Етнос. Саме німецьке означення «нації», з наголосом на етнічно-культурних складниках, вплинуло на формування поняття у слов'янських і центральноєвропейських народів



Совпадение? Ведь именно этнической, а не гражданско-политической, сущностью прикрывались немецкие нацисты, уничтожая евреев и цыган ("очищая нацию")!



https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0 ... 1%96%D1%8F А ты - кретин? Зачем ты несешь сюда двойную трактовку, выделяя жирным одну из? Я тебе сейчас другую выделю - где про гражданство.И еще - читаем ниже в этой же статье Википедии, откуда ты копипастил:Етнос. Саме німецьке означення «нації», з наголосом на етнічно-культурних складниках, вплинуло на формування поняття у слов'янських і центральноєвропейських народівСовпадение? Ведь именно этнической, а не гражданско-политической, сущностью прикрывались немецкие нацисты, уничтожая евреев и цыган ("очищая нацию")! zРадио

Повідомлень: 4746 З нами з: 02.05.18 Подякував: 892 раз. Подякували: 2040 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 січ, 2020 00:32 zРадио написав: Зачем ты несешь сюда двойную трактовку, выделяя жирным одну из? Зачем ты несешь сюда двойную трактовку, выделяя жирным одну из?

так виявилося що буває різне трактування?

а чого ж ти відразу про це не писав? так виявилося що буває різне трактування?а чого ж ти відразу про це не писав? mephala Повідомлень: 6330 З нами з: 07.04.14 Подякував: 116 раз. Подякували: 696 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 січ, 2020 00:46 AlexxK написав: ЛАД написав: AlexxK

Политика Путина использует язык исключительно как повод.

Не было бы языка, нашелся бы другой.

И, кстати, при захвате Крыма язык не был главным аргументом. А когда ему это удаётся, то это обусловлено исключительно нашими ошибками и желанием бежать впереди паровоза. Яркий пример - "срочное" принятие языкового закона в 2014 и такая же быстрая отмена. Не считаю принятие этого закона Порошенко очень умным и своевременным решением. Политизация этого вопроса нами играет на руку Путину. Политика Путина использует язык исключительно как повод.Не было бы языка, нашелся бы другой.И, кстати, при захвате Крыма язык не был главным аргументом. А когда ему это удаётся, то это обусловлено исключительно нашими ошибками и желанием бежать впереди паровоза. Яркий пример - "срочное" принятие языкового закона в 2014 и такая же быстрая отмена. Не считаю принятие этого закона Порошенко очень умным и своевременным решением. Политизация этого вопросаиграет на руку Путину.

Концепция «русского мира» родилась не на пустом месте. И не после принятия языкового закона. И общность языка между метрополией и русскоговорящими гражданами, проживающими за ее пределами, - краеугольный камень этой концепции. А не «просто повод».

Я жил в Крыму первую половину своей жизни. Я там вырос, закончил школу, техникум, призвался в армию, потом отучился заочно в институте, работая в «почтовом ящике». Я хорошо помню президентскую кампанию Мешкова, в которой вопросы языка были на первом месте, наряду с «пенсиями, как в РФ» и «защитой родного Черноморского флота от перехода в подчинение каким-то ВМС». Вопрос о правомерности передачи Крыма Украине в 1956 году поднял еще Лужков в середине 90-х. Вот кто начал расшатывать ситуацию с Крымом и русским языком, а не Порошенко с его законами. А поскольку большинство живущих в крупных прибрежных городах Крыма, и на ЮБК, - это военные пенсионеры времен СССР, то вся эта пропаганда ложилась на благодатную почву. Тем более что в Москву и Питер там ездили чаще, чем куда-либо в Украине. С Киевом, как столицей страны, в которой они проживали, их ничего не связывало. Зато с Россией – очень многое. Поэтому все эти дедушки и бабушки смело выходили в 2014 году к воинским частям украинских ВС и блокировали их со всех сторон, будучи уверенными в том, что в них стрелять не станут. А за спиной у них нагло ухмылялись «вежливые люди».

Поэтому не надо оправдывать действия путина политизацией того или иного нашего внутреннего украинского вопроса. Агрессия и аннексия – общепринятые характеристики путинского режима в цивилизованном мире, и санкции, которые они получили, обусловлены не «исключительно нашими ошибками и желанием бежать впереди паровоза», а другими причинами. Концепция «русского мира» родилась не на пустом месте. И не после принятия языкового закона. И общность языка между метрополией и русскоговорящими гражданами, проживающими за ее пределами, - краеугольный камень этой концепции. А не «просто повод».Я жил в Крыму первую половину своей жизни. Я там вырос, закончил школу, техникум, призвался в армию, потом отучился заочно в институте, работая в «почтовом ящике». Я хорошо помню президентскую кампанию Мешкова, в которой вопросы языка были на первом месте, наряду с «пенсиями, как в РФ» и «защитой родного Черноморского флота от перехода в подчинение каким-то ВМС». Вопрос о правомерности передачи Крыма Украине в 1956 году поднял еще Лужков в середине 90-х. Вот кто начал расшатывать ситуацию с Крымом и русским языком, а не Порошенко с его законами. А поскольку большинство живущих в крупных прибрежных городах Крыма, и на ЮБК, - это военные пенсионеры времен СССР, то вся эта пропаганда ложилась на благодатную почву. Тем более что в Москву и Питер там ездили чаще, чем куда-либо в Украине. С Киевом, как столицей страны, в которой они проживали, их ничего не связывало. Зато с Россией – очень многое. Поэтому все эти дедушки и бабушки смело выходили в 2014 году к воинским частям украинских ВС и блокировали их со всех сторон, будучи уверенными в том, что в них стрелять не станут. А за спиной у них нагло ухмылялись «вежливые люди».Поэтому не надо оправдывать действия путина политизацией того или иного нашего внутреннего украинского вопроса. Агрессия и аннексия – общепринятые характеристики путинского режима в цивилизованном мире, и санкции, которые они получили, обусловлены не «исключительно нашими ошибками и желанием бежать впереди паровоза», а другими причинами.

Как обычно перекручивание и подтасовка.



О концепции русского мира всё понятно.



Но я помню все выборы не в Крыму, а в Украине - тоже постоянно поднимался вопрос языка. И не Лужковым с Мешковым, а нашими ридными политиками (или политиканами?).

Вы сами назвали кучу причин кроме языка. И они играли более существенную роль.

Вы пишете о "военных пенсионерах времен СССР". Бросьте, к 2014 им было уже под, а большинству за 70. Сомневаюсь, что они играли заметную роль. А если там было много более поздних, уже не советских, а российских военных пенсионеров, то кто нам виноват, что мы не обращали на это внимания, а, вероятно, ещё и давали им укр. гражданство.

Да, "не Порошенко с его законами" раскачал ситуацию. Эти законы только продолжили то, что делалось и раньше (кстати, к языковому закону 2014 Порошенко вообще не имел отношения, их приняли и отменили сразу после победы Майдана, когда Порошенко ещё был, в общем-то, никем).



Действия Путина никто не оправдывает и такую глупость, что санкции обусловлены «исключительно нашими ошибками и желанием бежать впереди паровоза» тоже никто не говорил.



Но на политику и действия Путина мы повлиять практически никак не можем. Но вот не допускать ошибок, кот. помогают ему (и кот. он умело пользуется), мы могли бы. Если бы мы меньше страдали всякой фигнёй типа языка, а занимались серьёзно экономикой, глядишь, ситуация была бы совершенно другая.



Ещё раз. Обвинять и проклинать Путина можно сколько угодно. Если вам от этого станет хоть на копейку легче, то пожалуйста. Но пользы от этого ноль.

А вот анализировать собственные ошибки и исправлять или хотя бы не повторять их намного полезнее. Мы пока что регулярно идём по граблям. Как обычно перекручивание и подтасовка.О концепции русского мира всё понятно.Но я помню все выборы не в Крыму, а в Украине - тоже постоянно поднимался вопрос языка. И не Лужковым с Мешковым, а нашими ридными политиками (или политиканами?).Вы сами назвали кучу причин кроме языка. И они играли более существенную роль.Вы пишете о "военных пенсионерах времен СССР". Бросьте, к 2014 им было уже под, а большинству за 70. Сомневаюсь, что они играли заметную роль. А если там было много более поздних, уже не советских, а российских военных пенсионеров, то кто нам виноват, что мы не обращали на это внимания, а, вероятно, ещё и давали им укр. гражданство.Да, "не Порошенко с его законами" раскачал ситуацию. Эти законы только продолжили то, что делалось и раньше (кстати, к языковому закону 2014 Порошенко вообще не имел отношения, их приняли и отменили сразу после победы Майдана, когда Порошенко ещё был, в общем-то, никем).Действия Путина никто не оправдывает и такую глупость, что санкции обусловлены «исключительно нашими ошибками и желанием бежать впереди паровоза» тоже никто не говорил.Но на политику и действия Путинаповлиять практически никак не можем. Но вот не допускать ошибок, кот.ему (и кот. он умело пользуется), мы могли бы. Если бы мы меньше страдали всякой фигнёй типа языка, а занимались серьёзно экономикой, глядишь, ситуация была бы совершенно другая.Ещё раз. Обвинять и проклинать Путина можно сколько угодно. Если вам от этого станет хоть на копейку легче, то пожалуйста. Но пользы от этого ноль.А вот анализировать собственные ошибки и исправлять или хотя бы не повторять их намного полезнее. Мы пока что регулярно идём по граблям. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15126 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4307 раз. Подякували: 4007 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 січ, 2020 00:57 Re: Політичні дискусії ЛАД написав: Обвинять и проклинать Путина можно сколько угодно Обвинять и проклинать Путина можно сколько угодно Яке проклинати?

Дати Героя України і просити Президента Піндостану-дати Героя Піндосії.

Героя України за

а - концентрацію проросійсько настроєнних в ОРДЛО

б - початок і проведення бойових дій в місцях найбільшої концентрації проросійськонастроєних ,в яких гинуть максимальна кількість тих же ним створених промосковітів

Героя Піндосії за

а - забезпечення Європи енергоресурсами

б - виведення грошей отриманих від Європи за енергоресурси - в Піндостан. Яке проклинати?Дати Героя України і просити Президента Піндостану-дати Героя Піндосії.Героя України заа - концентрацію проросійсько настроєнних в ОРДЛОб - початок і проведення бойових дій в місцях найбільшої концентрації проросійськонастроєних ,в яких гинуть максимальна кількість тих же ним створених промосковітівГероя Піндосії заа - забезпечення Європи енергоресурсамиб - виведення грошей отриманих від Європи за енергоресурси - в Піндостан. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21888 З нами з: 15.01.09 Подякував: 154 раз. Подякували: 2233 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 січ, 2020 01:08 budivelnik написав: detroytred написав: что нужно для того, чтобы стреляющие перестали стрелять, гадящие гадить в подъездах, мусорящие ...? что нужно для того, чтобы стреляющие перестали стрелять, гадящие гадить в подъездах, мусорящие ...? Маніпуляція...

Для того щоб росіяни перестали стріляти - треба виховати(переконати) їх

Для того щоб ти перестав смітити-треба переконати себе

Що легше

Переконати когось не робити(тим більше він це робить бо має на це свої причини(вигоди)

Чи переконати себе не жити по свинським більше що від цього виграєш не тільки ти. Маніпуляція...Для того щоб росіяни перестали стріляти - треба виховати(переконати) їхДля того щоб ти перестав смітити-треба переконати себеЩо легшеПереконати когось не робити(тим більше він це робить бо має на це свої причини(вигоди)Чи переконати себе не жити по свинським більше що від цього виграєш не тільки ти.

Капец....



Это написала норвержка, Вы прочитали, дали форумчанам ветки.

Вы гадите в подъезде?

Кто из форумчан гадит в подъезде?



Так кого нужно убеждать, принуждать, стимулировать не гадить в подъездах?))))



И у кого инструменты влияния на этих гадящих в подъездах?

Кто за это получает заоаботную плату?

За создание условий, чтобы гадящие в подъездах не гадили?



И каким боком тут россияне...

Речь же была у норвежки о безкоштовно))))))))))

Рашкованов безкоштовно убедить, принудить и заохотить не стрелять не получится... Капец....Это написала норвержка, Вы прочитали, дали форумчанам ветки.Вы гадите в подъезде?Кто из форумчан гадит в подъезде?Так кого нужно убеждать, принуждать, стимулировать не гадить в подъездах?))))И у кого инструменты влияния на этих гадящих в подъездах?Кто за это получает заоаботную плату?За создание условий, чтобы гадящие в подъездах не гадили?И каким боком тут россияне...Речь же была у норвежки о безкоштовно))))))))))Рашкованов безкоштовно убедить, принудить и заохотить не стрелять не получится... detroytred

Повідомлень: 22909 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5247524852495250> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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